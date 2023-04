Největší hvězdy nás vyjdou na desítky milionů, říká Michal Thomes, ředitel festivalu Rock for People

Stalo se již tradicí, že Rock for People svým fanouškům pravidelně servíruje ta největší jména světové hudební scény, jak v posledním vyprodaném ročníku potvrdilo vystoupení kapely Green Day. A letos tomu nebude jinak. Na lineupu září hvězdy jako Slipknot, Machine Gun Kelly, The 1975 či Muse, které doplňuje řada dalších umělců z Česka i zahraničí.

Jedná se o výsledek dlouhodobé práce ředitele festivalu Michala Thomese a jeho produkční společnosti Ameba Production, která začala s pořádáním Rock for People již v roce 1995. Z tehdejší jednodenní akce se festival rozrostl do rozměrů čtyřdenního mostra konaného ve vlastním prostoru nedaleko Hradce Králové. Loni ho navštívilo 35 tisíc návštěvníků.

Michal Thomes doufá, že na letošní festival s rekordním rozpočtem dorazí návštěvníků ještě víc. Tahákem by měla být nejen kvalitní hudba, ale i rozmanitý doprovodný program. Jeho součástí bude také několik panelových diskuzí pod taktovkou CzechCrunche, v rámci kterých budeme se zajímavými hosty rozebírat témata jako alternativní způsoby bydlení, biohacking, vliv hub na lidský organismus a další.

Jak náročné je uspořádat festival takového rozsahu a získávat na něj hudební hvězdy světového formátu, jsme se zeptali přímo Michala Thomese, který prozradil i několik jmen, jež by chtěl jednou na Rock for People dostat. Coby předseda festivalové asociace FESTAS zároveň zhodnotil kvalitu u nás pořádaných festivalů, které by v tomto roce mohly vygenerovat obrat přesahující jednu miliardu korun.

Do letošního ročníku Rock for People zbývá jen něco málo přes měsíc, jak velký bude svým rozsahem a z kolika procent je aktuálně vyprodaný?

Nepochybně bude tím největším v historii, už vzhledem k velikosti rozpočtu a kvalitě headlinerů. Letos jsme i navýšili kapacitu a prodeje jsou nastartované dobře. Nyní se blížíme ke dvěma třetinám a máme před sebou poslední edici vstupenek. Některé typy vstupenek – například VIP, Comfy+ či některé jednodenní se už dokonce blíží vyprodání. Nyní s příchodem teplých dnů a sluníčka se předprodeje obvykle zvedají. Je klidně možné, že to bude další vyprodaný ročník. Zvykáme si trochu na tu situaci, kdy Rock for People bude festival, na který se nedostane každý.

Foto: Petr Klapper Minulý vyprodaný ročník navštívilo na 35 tisíc návštěvníků

Festivaly pořádáte už bezmála 30 let. Měl jste a máte mezi světovými akcemi podobného formátu nějaký vzor, kterému byste se chtěli přiblížit?

Pro mě osobně jsou takové vzorové festivaly v Anglii, která je jejich kolébkou. Tam se kombinují základní atributy – kvalita lineupu a úžasný areál. O tom to je, jak na vás akce působí. Festival není jenom o tom, že někam postavíte pódium a stánky s jídlem, ale že je to právě místo s parádní atmosférou, která je už sama o sobě zážitkem. Takže pro mě jsou vzorové například legendární Glastonbury, Camp Bestival nebo Download. Mimo Británii jsou to především Lowlands v Holandsku, švýcarský Paleo a maďarský Sziget.

Jak si vůbec stojí Česká republika co do množství a kvality pořádných hudebních festivalů?

Na začátku je třeba říci, že je festival a festival. Evropská definice zní, že je to akce, která trvá alespoň dva dny a dá se na ní přespat. Této definici v Čechách odpovídají řádově stovky akcí, z nichž více než devadesát procent je lokálního charakteru. Z toho máme desítky festivalů, které mají regionální význam a jsou výhradně o českých kapelách. A potom máme asi deset akcí, o kterých se dá říci, že mají mezinárodní přesah. Rock for People a Colours of Ostrava jsou v nejvyšší evropské lize multižánrových festivalů, máme tu Let It Roll, který je světovým festivalem v žánru drum’n’bass, Beats for Love jako lídr tanečních festivalů, Brutal Assault, Mighty Sounds a několik dalších.

Po sezóně budeme v asociaci FESTAS aktualizovat obrat českého festivalového byznysu. Ale osobně odhaduji, že letos celý sektor vygeneruje určitě více než jednu miliardu korun obratu.

Jak moc se za tu dobu proměnila celková podoba festivalů? Jsou návštěvníci náročnější, věnují zážitku víc času?

Vývoj festivalů je enormní. Sledovat se to dá právě na příběhu Rock for People, který se vyvinul z lokální akce v Českém Brodě s domácími kapelami až na festival s lineupem světových hvězd, který se v loňském roce dostal mezi TOP 10 nejlepších středních evropských festivalů podle European Festival Awards. Určitě vzrůstá i očekávání návštěvníků z hlediska služeb a komfortu. Můžeme říct, že je to fenomén dnešní doby, kdy lidé hledají nevšední zážitky. Hudební svátek je ideální místo, kde se člověk dostane do jiného časoprostoru, za čtyři dny zažije věci, které by jinde nezažil, a může být sám sebou.

V roce 2019 se účastnilo vyhodnocení rozpočtového obratu celkově osm festivalů z asociace FESTAS, které dělaly čtvrt miliardy. Tuto částku my jako Rock for People už teď téměř ze tří čtvrtin naplňujeme sami. Pakliže to u ostatních festivalů šlo stejným trendem, tak je vlastně v České republice festivalový byznys obratově v řádu několika miliard.

Jaký velký rozpočet je tedy spojen s pořádáním festivalu, jako je Rock for People?

V loňském roce jsme poprvé s budgetem překročili hranici 100 milionů a v letošním roce jsme ho téměř zdvojnásobili. Velkou část rozpočtu tvoří náklady na kapely, které v takovém světovém měřítku strmě vzrostly. My ale samozřejmě chceme přivážet to nejlepší, co ve světě je. Zároveň hodně investujeme do areálu – Parku 360, který máme nyní celoročně v dlouhodobém pronájmu, a do zážitku jako takového, aby opravdu naplňoval představy evropského festivalu.

Jaká je aktuálně vaše pozice v získávání interpretů? Dá se říci, že získáte, na koho si ukážete?

Dá se říci, že k velkým světovým kapelám se už dostáváme poměrně dobře, máme už vybudovanou reputaci. Odpracovali jsme si k tomu ale dlouhou cestu. Dříve jsme museli někde klepat na dveře a ptát se, jestli by u nás kapela nezahrála. Po loňském ročníku jsme zažili v nebývalé koncentraci právě to, že nás agenti velkých kapel informují, že příští rok jedou turné a jestli bychom je nechtěli zařadit do našeho lineupu. To je pro nás pozitivní zpráva, že jsme zase s Rock for People postoupili do nějaké vyšší ligy. Těší nás jejich důvěra, že dokážeme udělat dobrý festival světového formátu. European Festival Awards nás jako Ameba Production zařadily i mezi TOP 10 evropských promotérů.

Byl v tomto ohledu zlomový některý z hostů, který v momentě, kdy kývnul, otevřel cestu i k ostatním?

Přelomovým interpretem byli určitě loni Green Day, které jsme si dlouho přáli. Dokonce jsme kvůli nim změnili i termín festivalu. To, že jsme dokázali odbavit kapelu, která přijela sedmnácti kamiony, patnácti autobusy a jejich crew čítala asi sedmdesát lidí, nám otevřelo dveře k poměrně rychlému potvrzení Muse. I když si naši produkci jejich tým přes měsíc prověřoval, jestli vůbec budeme schopni jejich velkou show zajistit, nakonec vše klaplo.

Foto: Petr Klapper Kapelu Green Day označuje Michal Thomes za interpreta, který otevírá cestu k ostatním

Je naopak nějaký interpret, kterého se vám v minulosti nepodařilo domluvit a dodnes vás to mrzí?

Tak to jsou hlavně kapely, které už k nám nikdy nebudou moci přijet, protože už nehrajou a my jsme je nestihli – jako například The Police. Osobně mám ještě spoustu nesplněných přání v podobě skvělé muziky a kapel, které bych na Rock for People rád přivezl. Rozhodně k nim patří třeba System of a Down nebo Red Hot Chili Peppers.

Jak je to naopak s méně známými jmény a jejich výběrem?

Troufám si tvrdit, že Rock for People je také objevovací festival, což milují i naši fanoušci. V loňském roce jsme napočítali téměř 34 českých premiér zajímavých zahraničních interpretů. S RfP týmem vidíme za rok stovky koncertů, které objíždíme po celém světě. Hledáme, objevujeme a inspirujeme se, abychom našim fanouškům přinášeli stále nové a trendové věci.

V minulosti se stalo, že jsme nějakou kapelu viděli na showcase festivalu a hned druhý den jsme ji bookli na festival. Tehdy nebyla v pozici, že by prodala jediný lístek, ale čas ukázal, že vyrostla, ať už to jsou třeba Catfish and the Bottlemen, kteří do dneška vzpomínají, že jsme byli první festival, který jim dal příležitost v Evropě. Nebo Idles, kteří teď letí raketově vzhůru a u nás už hráli třikrát.

Rock for People Vůbec první ročník festivalu Rock for People se uskutečnil v roce 1995, kdy se na atletickém stadionu v Českém Brodě vystřídalo v celodenním maratonu 18 kapel. Tehdy si je přišlo poslechnout něco málo přes tisíc návštěvníků. Od tohoto roku se festival pořádal každý rok, přičemž rostl počet vystupujících interpretů i návštěvníků. V roce 2007 se přesunul do současného festival parku, kde v loňském roce vystoupilo na 120 interpretů. V minulosti na festivalu zahrály kapely jako The Prodigy, Die Antwoord, Parov Stelar, The Offspring, Limp Bizkit, 30 Seconds to Mars a řada dalších známých jmen.

Kromě klasického rocku se do lineupu dostávají i velcí interpreti, kteří spadají do trochu jiných žánrů. Minulý rok to byl například Masked Wolf, nyní Machine Gun Kelly. Proč oslovujete i tyto interprety a chce se jim na takový typ festivalu jezdit?

Machine Gun Kelly za nás naprosto spadá do formátu Rock for People. Dříve dělal trochu jinou muziku, ale teď se vrátil k žánrům, které Rock for People identifikují, což je punk a rock. Ušel obrovskou cestu, kterou si odmakal, a nyní je z něj právem světový fenomén. My máme radost, že u nás můžeme tyto trendy a inspirativní interprety představovat. Samozřejmě ale také hledáme přesahy a máme snahu otevírat festival novým návštěvníkům, adaptovat nové žánry, které tam dříve třeba nebyly. DNA Rock for People z hudebního hlediska a žánrů je hlavně kvalitní energická muzika, která publikum nabíjí.

A jestli se k nám chce jezdit takovým interpretům? Naopak si myslím, že formát našeho festivalu se ukazuje jako velmi atraktivní. Tím, jak jsme rozkročení mezi žánry, jim dovolujeme oslovit širší publikum, které je otevřenější.

Co je pro interprety obecně ta největší motivace, aby dorazili? Jsou to peníze?

Určitě v tom nějakou úlohu hrají, ale zároveň je pro mnoho umělců pobyt na turné určitým životním stylem. Zvykli si na to, že část roku tráví na turné, a my jsme rádi, když se tohoto jejich života staneme součástí.

Můžete nastínit, v jakých sumách se pohybují honoráře pro ty největší hvězdy?

Naznačit můžeme. Pohybujeme se v řádech desítek milionů korun za jednoho headlinera. Otázka cen kapel ale funguje jako taková aukce na evropském trhu. Počet festivalových víkendů v roce je přibližně dvanáct a nabídka hudebních skupin, které jedou turné, je omezená. Přetahujeme se tedy s prvoligovými evropskými festivaly, letos například s Nova Rockem, kdo dá více. Jsem hrozně rád, že máme tolik skvělých fanoušků, kteří stále přibývají. Díky nim si už můžeme dovolit vozit první ligu.

Foto: Petr Klapper Díky dlouhodobému pronájmu mohou pořadatelé do Parku 360 investovat

Které vystoupení si vy osobně letos nenecháte ujít?

Určitě si nenechám ujít naše headlinery Slipknot, Machine Gun Kellyho, The 1975 a nepochybně závěrečnou show Muse. Také se těším na vystoupení Václava Neckáře, který se představí v našem „retro okénku“, v rámci kterého do programu každoročně zařazujeme legendy české hudební scény. Jejich vystoupení mívají vždy naprosto jedinečnou atmosféru. Rád bych vypíchnul ještě takovou perličku v podobě Bloodywood, kteří hrají skvělý indický metal a sklízí velký úspěch po celém světě. Naposled u nás ukázali v březnu výbornou show ve vyprodaném Rock Café. Sám ale vždycky náš festival využívám také k tomu, abych objevoval interprety, které jsem třeba ještě neměl příležitost nikdy vidět naživo.

RfP už dávno není jen hudba, ale je to i řada jiných uměleckých vystoupení, přednášek a debat. Na co se mohou návštěvníci těšit v letošním roce?

Festival by obecně neměl být jenom sérií koncertů. Je naopak o zážitcích a o jiných kulturních a společenských disciplínách. U nás se mohou návštěvníci těšit na performery z oblasti divadla, tance či standupů. Na festivalu budou probíhat zajímavé přednášky a diskuze na aktuální témata. Přivítáme například Romana Lauše, zakladatele startupu Mewery, kterému v laboratoři vzniká maso z reálných živočišných buněk. Fanoušci se mohou opět těšit na legendární AZ kvíz živě s Alešem Zbořilem, který se v loňském roce stal fenoménem. Nebudou chybět ani secret shows a mnoho nečekaných spontánních zážitků, které tvoří jedinečnou atmosféru festivalu.

Loni jsme si vyzkoušeli tu základní metu každého festivalu ve světě, a tou je vyprodanost. To je meta, která znamená, že to děláte opravdu dobře a že to ty lidi baví.

Stejně jako v předchozích ročnících se i letos RfP odehraje v Parku 360. Do něj můžete díky nedávnému uzavření nových smluv více investovat. Na jaké novinky se v tomto ohledu mohou návštěvníci těšit?

Tím, že máme Park 360 v dlouhodobém nájmu, mohou přípravné práce probíhat kontinuálně během celého roku. Areál bude opět vylepšený, ať už z hlediska infrastruktury a komfortu pro návštěvníky, tak i z hlediska nějakých designových prvků. Ale to necháme jako překvapení pro návštěvníky, kteří dorazí na letošní rok.

Bude i letos přítomen cashless systém? Můžete více přiblížit jeho fungování a benefity pro vás i pro návštěvníky?

Určitě ano. My jsme si poprvé vyzkoušeli cashless systém na menším pocovidovém ročníku v roce 2021. V loňském roce při našem doposud největším ročníku fungoval skvěle a přinesl mnoho pozitiv. Ať už se jedná o jeho rychlost, jednoduchost a přehlednost, tak například i to, že se nemusíte bát, že ztratíte peněženku.

Na festivalu se objeví i celá řada dalších technologií. Můžete některé z nich přiblížit?

Už v roce 2021 jsme začali koketovat s novými technologiemi v oblasti energetiky, když u nás měl na festivalu premiéru vodíkový generátor české firmy Devinn, který poháněl jednu z našich stagí. Další stage byla poháněna větrnou energií, což byl projekt univerzity v Eindhovenu. V letošním roce budeme mít nově například stage poháněnou solární energií ve spolupráci s dodavatelem EcoFlow.

Foto: Rock for People Součástí areálu je také glampingový park, který nabízí hostům maximální pohodlí

Udržitelnost a ekologie jsou velkým tématem pro festival dlouhodobě. Co dalšího to znamená v praxi?

Na festivalu třídíme sedmnáct druhů odpadu a jako první festival jsme zavedli zálohový systém na PET lahve a plechovky. Podporujeme sdílenou dopravu a k jakémukoliv odpadu přistupujeme jako ke stavebnímu prvku. Například zadní bránu do kempu jsme vytvořili ze starých palet a prken. Na principech cirkulární ekonomiky funguje celý Park 360, který má v plánu být do roku 2030 energeticky soběstačný a klimaticky neutrální. V letošním roce budeme měřit uhlíkovou stopu, abychom ji mohli do budoucna dále snižovat.

Máte nějaké další mety, kam byste se chtěli s RfP dostat a vyrůst?

Loni jsme si vyzkoušeli tu základní metu každého festivalu ve světě, a tou je vyprodanost. To je meta, která znamená, že to děláte opravdu dobře a že to ty lidi baví. Když jsme si na to jednou sáhli, určitě to chceme zkusit zopakovat a děláme pro to maximum. Tou nejvyšší metou je dělat festival, který lidé chtějí natolik navštívit, že se vyprodá ještě předtím, než je známý lineup. Kromě festivalu Rock for People pořádáme i celou řadu dalších akcí, hudební a showcase festival Nouvelle Prague, dětský bejbypankový festival Kefír a desítky koncertů po celý rok. V květnu máme náš první koncert v O2 areně – Måneskin, který je vyprodaný, tak z toho máme také velkou radost.