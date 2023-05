Disney po roce provozu zavře Star Wars hotel za sedm miliard. Vaz mu zlomily škrty a spor s Floridou

Potkat Žvejkala, zatančit si na mezigalaktické party nebo proniknout do tajů Síly, to vše zažijí návštěvníci hotelu Walt Disney na Floridě, který je do posledního detailu postavený na motivy legendární ságy Star Wars. Pokud to vše chcete zažít, měli byste si pospíšit. Disney totiž resort na konci září zavře. A to i přes to, že ho otevřel teprve před rokem a jeho stavba v přepočtu stála přes sedm miliard korun. Na vině není temná strana Síly, ale nepříznivé ekonomické podmínky, snaha šetřit a vleklý spor s floridským guvernérem.

Společnost Walt Disney ke konci letošního září na Floridě zavře hotel Galactic Starcruiser, který s velkým očekáváním otevřel minulý rok. Stavba stála přes 350 milionů dolarů (7,7 miliardy korun). V resortu designovaném podle vesmírné lodi z Hvězdných válek je atmosféra předaleké galaxie cítit na každém kroku už od příjezdu. Přímo před vstupem do lodi na vás počkají členové posádky a všudypřítomný personál, který vám pomůže se zavazadly a ukáže vám cestu do atria.

I jednotlivé pokoje, vlastně kajuty, jakoby z filmů od George Lucase vypadly a okno s vesmírným výhledem je samozřejmostí. Za ten se ale, jak se říká, platí. Cena dvoudenního pobytu se pohybuje okolo pěti tisíc dolarů (zhruba 110 tisíc korun) pro dva dospělé, nebo 5 999 dolarů pro tři dospělé a jedno dítě.

Náznaky toho, že by vesmírná plavba hotelu nemusela mít příliš dlouhého trvání, se objevily minulý měsíc, kdy Disney oznámilo, že od října bude přijímat jen dvě rezervace týdně oproti běžným třem až čtyřem, uvádí server The Verge. Není to ale výzdoba nebo technické zařízení, které by hotel dělaly finančně neudržitelným, ale herci a další zaměstnanci, kteří se starají o to, že svět Star Wars návštěvníky maximální pohltí, píše Wall Street Journal.

Staronový ředitel Disney Bob Iger kromě zavření hotelu také oznámil, že ruší plány na vybudování floridského kampusu pro dva tisíce svých zaměstnanců, který měl za 900 milionů dolarů vyrůst na předměstí Orlanda.

Pro tamní oblast to přitom dlouho byl příslib nových investic a pracovních příležitostí pro místní obyvatele, upozorňuje deník Financial Times. Disney na Floridě spravuje vlastní okrsek, je největším zaměstnavatelem a jeho zábavní komplex Disney World na Floridu každoročně přiláká milion lidí.

Drahý spor s Floridou

Pro zavření hotelu a konec plánů na nový kampus se Iger rozhodl v době, kdy Disney šetří a propouští tisíce zaměstnanců, stejně jako další velikáni zábavního i technologického průmyslu. Situaci na Floridě také Disney komplikuje dlouhodobý spor s místním republikánským guvernérem Ronem DeSantisem, kvůli jeho zákonu o sexuální výchově si nedávno obě strany vyměnili žaloby.

To všechno nyní firmě komplikuje plány, podle kterých chce na Floridě v příštích deseti letech investovat 17 miliard dolarů a vytvořit 13 tisíc pracovních míst. „Ohledně našich plánů pro příštích deset let zůstávám optimistický, věřím, že je dotáhneme,“ napsal podle Wall Street Journal zaměstnancům Disney Josh D’Amaro, který ve firmě vede divizi spravující mimo jiné zábavní parky.

Sám Iger ovšem minulý týden DeSantisovi pohrozil: „Platíme svůj díl na daních. Zaměstnáváme tisíce lidí. A mimochodem jim platíme podstatně vyšší než minimální mzdu uzákoněnou na Floridě. Chce tedy stát, abychom více investovali, zaměstnávali více lidí a platili více na daních, nebo ne?“ uvedl při hovoru s investory podle agentury Reuters.