Disney+ rychle roste, má ale miliardovou ztrátu. Znovu se vznáší otázka profitability streamování

Disney dnes čelí široké kritice, především kvůli snahám o monopolizaci filmového průmyslu, bezduchým hraným adaptacím svých vlastních klasik i neuspokojivému pokračování univerza Marvelu po Avengers: Endgame. Co ale na tom, když to nakonec funguje – mediální gigant neustále roste a připisuje si nyní čísla, jaká měl Netflix na vrcholu pandemie. Ani pro Disney ale není vše jen růžové, dostává se proto doprostřed diskuze o tom, jakou mají budoucnost streamovací služby.

Domov myšáka Mickeyho svoji hlavní odpověď na Netflix spustil koncem roku 2019 a asi o rok později, kdy zrovna sílila druhá vlna pandemie koronaviru, se rozhodl přeorganizovat a zaměřit se primárně na streamovací byznys. Od té doby se pokaždé, když oznamuje finanční výsledky, pozornost stáčí nejdříve k počtům předplatitelů Disney+, Hulu a ESPN+.

První ze zmíněných se mezi červencem a zářím, což představuje poslední fiskální čtvrtletí firmy, podařilo získat 12,1 milionu nových platících uživatelů. Aktuálně tak jeho divácká základna zahrnuje už přes 164,2 milionu domácností a rychle se blíží Netflixu, který za minulý kvartál nabyl 2,4 milionu předplatitelů. Všechny tři streamovací služby Disney mají dohromady už přes 235 milionů placených účtů.

Podle těchto hodnot, které výrazně přesáhly odhady analytiků, se zdá, že byznys největšího hollywoodského hráče by na tom nemohl být lépe. Skutečnost je ale složitější. Zaprvé firma oznámila, že se její příjmy s koncem září zastavily na hranici 20,15 miliardy dolarů – o devět procent více než loni, avšak o 1,3 miliardy dolarů méně oproti očekáváním. Zatímco parky a resorty se nadále zotavují a vydělaly třetinu víc než před rokem, divize distribuce médií o tři procenta klesla a příjmy z televize skoro o pětinu.

Foto: Disney+ Drahý seriál Andor sbírá chválu kritiky, ale sledovanost prý není závratná

Hlavní problém je ovšem jinde, Disney totiž oznámilo ztrátu 1,5 miliardy dolarů v divizi streamování, což je skoro dvojnásobek ve srovnání s loňskem. Vedení firmy vysvětluje, že to je způsobené absencí titulů s příplatkem za premiéru online (takové se objevily jen za pandemie) a zvýšenými investicemi do nového obsahu.

Zároveň pak dodává, že se má odteď ztráta už jen snižovat. Disney už dříve představilo plán, podle kterého chce mít do konce roku 2024 mezi všemi svými streamovacími službami dohromady mezi 300 a 350 miliony předplatitelů a dosáhnout ziskovosti. Aktuálně prý vše nasvědčuje tomu, že by se to mělo podařit, alespoň za předpokladu, že se výrazně nezmění stav ekonomiky.

Investoři ovšem zůstávají opatrní a hodnotu firmy v reakci na oznámení výsledků poslali skoro o deset procent dolů. Jelikož ostatní divize klesají, stagnují nebo spíš dorovnávají čísla před pandemií, streamování se do budoucna jeví jako zcela zásadní. Při pohledu na rychlý růst počtů předplatitelů v kontrastu s velkou ztrátou je pak snadné vzpomenout na Netflix, který se stále snaží přesvědčit, že má jeho byznys zářnou budoucnost.

Naposledy se k tématu vyjádřil ředitel Warner Bros. Discovery David Zaslav minulý týden, kritizovaný za výrazné zeštihlování knihovny HBO Max. Kritizoval přílišnou pozornost na počty předplatitelů (HBO Max v tomto ohledu výrazně zaostává za Disney+ i Netflixem) a nechce bezhlavě utrácet za obsah, který nemá jasný přínos. „Z našeho pohledu se to ukázalo jako velká chyba,“ řekl s odkazem na loňský rok, kdy Warneři uváděli filmy v kinech a online zároveň – a nejspíš tím přicházeli o část příjmů.

Disney nedávno ve Spojených státech výrazně navýšilo ceny předplatných všech svých služeb, přičemž v prosinci má v plánu spustit levnější Disney+ s reklamou. Zároveň z jeho strany zaznělo, že do konce roku neočekává získat příliš mnoho nových uživatelů. Otázka dlouhodobé udržitelnosti streamování tím zůstává i nadále nezodpovězená.