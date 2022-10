Netflix si brousí zuby na uživatele, co sdílejí hesla. Systém na jejich eliminaci spustí příští rok

Největší streamovací služba na světě nabízí jednu z hlavních forem domácí zábavy i kulturního vyžití, má za sebou ale několik náročných měsíců. Teď se znovu vrací do sedla, roste a očekává silný závěr roku. Zajímavější než finanční výsledky Netflixu je ale oznámení, že firma skutečně plánuje globálně zakročit vůči sdílení hesel.

Obr audiovizuální zábavy, podobně jako veškerá jeho konkurence v oblasti streamování, dlouhodobě pozoruje fenomén, kdy jedno předplatné používá několik domácností. Netflix se k tomu dlouho příliš nevyjadřoval nebo to dokonce v marketingových materiálech podporoval, pak ale služba začala narážet na limity. Hesla má sdílet značná část všech uživatelů, což má za následek snížený zájem o zakládání nových placených účtů.

Netflix proto už nějakou dobu pracuje na řešení, jak sdílení hesel minimalizovat, a do ostrého provozu je má přivést už někdy počátkem příštího roku. Zatím není jasné, jak bude přechod na nový systém probíhat, ani jak přesně bude vypadat. Při odhadech lze nicméně vycházet z testování, které firma v průběhu letošního roku prováděla v zemích latinské Ameriky.

Foto: re:publica/Flickr Spoluzakladatel a spoluředitel Netflixu Reed Hastings

V Chile, Peru a na Kostarice testoval systém, v němž diváci z různých domácností používající stejný účet byli upozorněni na činnost porušující podmínky a dostali možnost se k hlavnímu účtu připojit jako další uživatel. Netflix jim přitom nabídnul měsíční poplatek výrazně nižší, než je plná cena předplatného. Třeba na Kostarice, kde nejdražší verze streamovací služby stojí 19,99 dolarů, to bylo 2,99 dolarů. Aby se takto k jednomu účtu postupně nepřipojil celý svět, samozřejmě je zde limit několika uživatelů.

Když firma podobný systém testovala v Argentině, Salvadoru, Guatemale, Hondurasu a Dominikánské republice, objevily se další detaily jeho fungování. Netflix zde pomocí IP adresy, použitého zařízení nebo aktivity na účtu identifikoval přihlášení z jiné domácnosti a uživatele upozornil. Na dva týdny bylo možné účet beze změn používat dále (pro případy dočasné změny lokace jako například na dovolené), pak ale bylo nutné si připlatit za dodatečnou domácnost.

Ti, co budou chtít přejít na vlastní účet, dostanou možnost snadno převést svou historii sledování, uložené tituly a podobně. Funkce označovaná jako „Převést profil“ by měla být do konce října dostupná i v Česku a na oficiálním webu je už návod, jak převedení provést.

Spolu s potvrzením, že od příštího roku chce na ostro zakročit vůči sdílení hesel, se Netflix pochlubil lepšími finančními výsledky, než se očekávalo. Po dvou čtvrtletích, kdy ztrácel předplatitele, si konečně opět připsal 2,4 milionu nových. To je více než dvojnásobek oproti asi milionu, se kterým se počítalo. Celkově streamovací služba na konci září měla 223,1 milionu platících uživatelů. Poměrně dobrý přírůstek, 4,5 milionu předplatitelů, se pak předpokládá do konce roku – loni to bylo 8,3 milionu.

Tou dobou už bude na několika velkých trzích jako USA, Spojené království nebo Japonsko nějakou dobu dostupné nové předplatné obsahující reklamy. Vyjde asi o třetinu levněji než základ bez reklam a diváci u něj mohou očekávat do pěti minut inzerce za hodinu sledování. Netflix nepředpokládá, že novinka se výrazněji podepíše na výsledcích pro závěr roku, spíš u ní počítá s postupným růstem. Příjmy z reklamy přitom mají přinejmenším zaplnit mezeru vytvořenou nižší cenou předplatného.

Foto: Keith Bernstein/Netflix Mezi hlavní tituly závěru roku na Netflixu bude patřit pátá řada seriálu Koruna

Za třetí letošní čtvrtletí příjmy mediálního obra dosáhly 7,93 miliardy dolarů, tedy o necelých šest procent více než loni. Příjem na akcii se pak zastavil na 3,1 dolaru. Obě hodnoty překonaly očekávání analytiků a cena akcií Netflixu v reakci na dobré zprávy vyskočila o 14 procent nahoru.

Firmě podle vlastních slov začíná vycházet také investice do mobilních videoher, kterých nyní v rámci předplatného a bez dodatečných poplatků nabízí už 35. „Pozorujeme povzbuzující známky toho, že hraní her má za následek lepší udržení uživatelů,“ uvedl oficiální dopis pro investory.

Netflix nyní pracuje na desítkách dalších mobilních her, buduje vlastní vývojářské studio a šéf herní divize na nedávné akci TechCrunch Disrupt zmínil, že společnost má v plánu pustit se do cloudového hraní zaměřeného na televize a počítače. Mezi hlavní služby tohoto typu donedávna patřila Stadia od Googlu, který ji ale kvůli nedostatečnému zájmu pohřbil. Bude tak zajímavé sledovat, s čím přijde Netflix.