HBO Max se už na jaře spojí se službou Discovery+. Dostane tím hromadu dokumentů i reality show

Když letos vznikla nová mediální korporace Warner Bros. Discovery, tak se největší pozornost diváků upřela na streamovací službu HBO Max. Ta se má totiž spojit se službou Discovery+ a získat tak tuny dalšího obsahu. Vedení společnosti teď oznámilo, že fúze by měla být dokončená už na jaře. Začíná se ale výrazněji ukazovat, že to neznamená jen samé dobré zprávy.

Novinky zazněly v rámci zveřejnění finančních výsledků firmy za uplynulé čtvrtletí mezi červencem a zářím letošního roku. Nejvíce pozornosti se typicky obrací k HBO Max a Discovery+, které za dané období dohromady získaly 2,8 milionu nových předplatitelů, společně tak dosáhly na celkové číslo asi 95 milionů uživatelů. Je to stabilní, ale poměrně pomalý růst – konkurenční Disney+ a Netflix mají přes 152 a 223 milionů předplatitelů.

Warner Bros. Discovery (WBD), které se snaží vyrovnat s masivním dluhem v řádu desítek miliard dolarů, v současnosti prochází velice náročným obdobím. Za poslední čtvrtletí oznámilo ztrátu 2,8 miliardy dolarů, na což akciový trh reagoval propadem hodnoty firmy o asi deset procent (hodnota WBD je teď na polovině oproti dubnu, kdy vzniklo). Vedení v čele s Davidem Zaslavem na aktuální situaci reaguje škrty v rozpočtech, propouštěním stovek zaměstnanců nebo změnami distribučních strategií.

Zaslav například už déle opakuje, že je proti uvádění filmů přímo na HBO Max. „Vydání dvouhodinového nebo hodinu a čtyřicet minut dlouhého filmu přímo online pro HBO Max z hlediska sledovanosti, pozornosti nebo oblíbenosti služby neudělalo skoro nic,“ řekl teď v hovoru s investory.

Stejně tak není zastáncem velkého utrácení za obsah pro streamovací služby ve jménu zvyšování počtů předplatitelů. „Z našeho pohledu se to ukázalo jako velká chyba,“ poznamenal ředitel.

V posledních měsících tak WBD například zrušilo vydání už natočeného filmu Batgirl za 100 milionů dolarů nebo se rozhodlo vůbec nenatočit obří seriál J. J. Abramse Demimonde s rozpočtem odhadovaným na více než 200 milionů dolarů za sezónu. Za obojí si vysloužilo mnoho kritiky, stejně jako za velkou čistku knihovny HBO Max.

„Velký experiment s vytvářením něčeho za jakoukoliv cenu je u konce,“ okomentoval situaci Zaslav. Záhy však dodal, že zlatá éra obsahu stále pokračuje skrze drahé a velice úspěšné projekty jako Rod draka, Euforie a další.

WBD chce za obsah i nadále utrácet ve velkém, jen to bude třeba za menší počet titulů. Přesněji to znamená franšízy – ředitel mediálního obra zmínil třeba fakt, že má stále práva na filmy ze světa Pána prstenů, dlouho nevznikl Superman a pořád je prostor pro navázání na Harryho Pottera.

Poslední ze zmíněných je přitom podmíněný zájmem ze strany autorky J. K. Rowlingové, která se v posledních letech stala velice kontroverzní postavou kvůli svým výrokům i podpoře hnutí bojujících proti právům transgender lidí. Série Fantastická zvířata, na níž se podílí jako hlavní scenáristka, navíc kriticky i finančně rychle upadá. Na straně DC firma nedávno najala Jamese Gunna, který má být odpovědí na šéfa Marvelu Kevina Feigeho.

Další významnou částí Zaslavovy strategie, jak chce minimalizovat náklady a maximalizovat příjmy, je už zmíněné spojení streamovacích služeb HBO Max a Discovery+. Jak už jsme zmínili dříve, jeho cílem je zaujmout co nejširší publikum, takže bude současně nabízet prestižní seriály, blockbustery, dokumentární tvorbu i reality show.

Za dva měsíce na HBO Max dorazí očekávaná novinka The Last of Us