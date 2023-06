Do IKEA autem? Přežitek. V Kodani se otevírá velká prodejna, u které zaparkují hlavně cyklisté

Navštívit prodejnu IKEA bez auta je jako jít do McDonald’s na salát – nedává to příliš velký smysl. Nebo spíš nedávalo. Pobočky švédské nábytkářské sítě zpravidla vznikaly na velkých plochách na okrajích měst, a byly tak hůře dostupné. Jenže IKEA má velký sortiment zboží, pro které není nutný velký kufr. Nehledě na to, že tam lidé často chodí jen pro inspiraci, bez nutnosti nakupovat. I to byl důvod, proč se firma pustila do budování prodejen s lepší dostupností pro pěší, potažmo cyklisty. A mezi prvními to pocítí pobočka v Kodani, kde dostanou přednost kola před auty.

V centrální části dánského hlavního města IKEA otevře nový obchodní dům, který bude přizpůsobený hlavně lidem bez auta, lépe řečeno všem, kteří raději chodí po svých, případně se po metropoli přepravují na kolech. Pro obyvatele Kodaně ostatně městská cyklistika není ničím neobvyklá – odhaduje se, že pouze třetina jejích obyvatel má k dispozici auto, zbytek využívá MHD, chůzi nebo kolo.

Nová prodejna, která se má otevřít v polovině srpna, tak ve svém okolí nabídne 500 míst pro zaparkování kol, z toho pětapadesát bude určeno pro takzvaná nákladní kola, k nimž má IKEA také blízko – v Nizozemsku například testuje tento typ kol s velkým boxem vzadu na solární pohon. Výrazně tak omezí dostupnost pro řidiče aut, kteří sice k obchodu budou moci přijet, k dispozici jim bude ale pouze 84 parkovací míst.

S podobnou myšlenkou šla firma loni i do rakouské Vídně, kde otevřela nákupní středisko v samotném centru, na ulici Mariahilfer, a zcela vynechala jakákoliv parkovací místa pro auta. V dánské metropoli tedy nebude tak radikální, i přesto jde o koncept, který pro obra na poli výroby nábytku a doplňků do domácnosti není zcela běžný. Mění se však s tím, jak se mění přístup k městům, kde jsou auta v centrech postupně omezována.

Byť v rámci kodaňské prodejny přichází jistá omezení v souvislosti s tím, jak se k ní lidé dostanou, uvnitř by mělo být vše „v pořádku“. IKEA tam otevře tři patra, ve kterých bude zvlášť nabízet zboží pro vybavení kuchyně, obývacího pokoje a ložnice. Zákazníkům umožní, aby si menší výrobky vkládali rovnou do modrých nákupních tašek, přičemž objemnější zboží jim (zřejmě za poplatek) přiveze domů. Nebo zarezervuje, než si zajistí odvoz.

Kromě tří pater v komplexu nabídne i restaurace a kavárny – a také velkou střešní terasu se zelení a výhledem na město, po níž se bude dát i procházet. Ruku v ruce jde s novou prodejnou také zájem firmy o udržitelnost a ochranu přírody, aby do roku 2030 naplnila plán takzvané uhlíkové pozitivity, kdy má snižovat více emisí skleníkových plynů, než kolik její globální operace vypouští.

Proto bude nejnovější budova švédské společnosti osázena solárními panely, které mají pokrýt čtvrtinu její energetické spotřeby. Důraz bude kladen i na výsadbu stromů a keřů, kterých se má v okolí objevit okolo 250 – a aby byly ekologické snahy ještě větší, čtvrtina fasády má být potažena zelení. IKEA také uvádí, že součástí obchodu bude i možnost, jak si přímo uvnitř nechat opravit nábytek.