Do nového Paláce Dunaj na Národní třídě se stěhuje Česká advokátní komora i evropské instituce

Každý rok je před jejich sídlem plno. Kdo další to může říct. Advokáti nyní pobývají v domě na Národní třídě, kde je pamětní deska k 17. listopadu, které dominuje spousta rukou. Česká advokátní komora má ale nyní zaječí úmysly. Aspoň částečně. Ulici neopustí, přestěhují se však do Paláce Dunaj, který se v současné době rekonstruuje.

Česká advokátní komora v novém sídle zaujme tři patra, dohromady bude mít k dispozici patnáct set metrů čtverečních. K jejich realizaci si přizvala architektonické studio MÓD. „Budova Paláce Dunaj byla dostavěna v roce 1930, proto jsme v návrhu kladli důraz na zachování jejích stavebních hodnot a historického odkazu. Těší nás, když je možné v realizacích kombinovat minulost a současnost. Mohou se společně rozvíjet a navzájem obohacovat,“ líčí architekti Vojtěch Večeře a Jan Buchalcev.

Ti do hry vrátili například původní železobetonový skelet, pracovali ale i se světlíky. Budoucí sídlo přesto působí velmi moderně. Do interiéru vybrali dřevo, beton, mosaz nebo přírodní podlahovou krytinu marmoleum. Pracovali ale také s travertinem, který je i na fasádě Dunaje. Jednotlivá oddělení jsou barevně oddělená, což umožní snadnou orientaci v prostoru.

„Díky jednotícímu barevnému řešení obkladů i podlah v rámci jednotlivých podlaží se nám podařilo zjednodušit dispozici prostoru a také zpřehlednit pohyb zaměstnanců a dalších návštěvníků,“ říká Večeře.

Foto: MÓD Česká advokátní komora se přesune do paláce Dunaj

Skleněné stěny mají v interiéru zachovat především přirozené světlo. Architekti si ale hráli také s vestavbami. Zasedací místnost je tak například obklopená sklem, jiná zase dřevem. Tím v prostoru vzniklo několik samostatných místností, kde je nerušený klid. Zároveň tyto vestavby dodaly místu akustiku. „Dřevem obložená, barevně sladěná zaoblení budou zlepšovat akustiku a zároveň integrují přidané funkce kuchyněk, šaten a dalších potřebných funkcí,“ uvádí Večeře.

Přirozené světlo doplňují svítidla od českého výrobce Halla. „Světlo má přímý vliv na psychiku zaměstnanců i efektivitu práce. Jeho intenzitu je nezbytné správně propočítat a přizpůsobit, aby odpovídalo funkci daných prostor, ať už jde o kanceláře nebo jednací místnosti. Právě v kancelářských objektech hraje osvětlení obrovskou roli, aktuálně i vzhledem k energetické úspornosti,“ líčí Roman Šiška z Hally.

Česká advokátní komora by se do nového sídla měla nastěhovat počátkem příštího roku, kdy by měla být dokončená i celková rekonstrukce Paláce Dunaj. Ten sídlí hned vedle budovy Drn od Stanislava Fialy, který na Národní vnesl nový vítr. A chytil ho i Dunaj. V roce 2017 ho koupila investiční společnost Zeigeist Asset Management. V roce 2020 se pak začalo s rekonstrukcí, ke které si firma pozvala mezinárodní architektonické studio Chapman Taylor.

Dunaj navrhl na začátku dvacátého století německý architekt Adolf Foehr, žák Jana Kotěry. Ten nakreslil pětipatrový objekt s horizontálním členěním, trojkřídlá okna a v parteru velké výlohy. Fasáda je z travertinu ve žluté a béžové barvě. Uvnitř je páternoster, který tu zůstane i po rekonstrukci. Stejně tak zůstane například původní luxferová podlaha.

„Naším cílem je vrátit Paláci Dunaj jeho prvorepublikovou eleganci a styl, a to i s ohledem na výjimečnou lokalitu Národní třídy, kterou doslova procházely dějiny,“ uvedl šéf společnosti Zeigeist Asset Management. Chapman Taylor v rekonstrukci zpřístupní centrální atrium, jehož podlaha je z terazza a skleněných bloků. Zásadní změnou je navýšení paláce o jedno patro.

Kromě České advokátní komory budou v budově sídlit také Zastoupení Evropské komise a Kancelář Evropského parlamentu. V parteru se pak počítá s obchody, a to jak na Národní, tak i ve Voršilské ulici.