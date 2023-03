Do oblak v luxusním obýváku a vylepšené ekonomické třídě. Lufthansa kompletně mění svá letadla

Téměř 60 miliard korun. Tolik chtějí německé aerolinky Lufthansa během dvou let investovat do kompletní renovace interiéru ve svých dálkových letadlech. A teď ukazují, na jaký komfort se cestující mohou těšit. Z plejády novinek, lemované pohodlnějšími sedačkami, televizemi, soukromím a všeobecně větším prostorem, ale ční hlavně dvě věci – první třída bude tak luxusní, že se to pro mnohé stane až zbytečné. A premium economy čeká změna, za kterou se budou hnát i ti, kteří si dosud vystačili v klasické ekonomce.

Je tomu sotva pár dní, co s výraznou změnou interiéru ve svých letadlech přišly i australské aerolinky Qantas. Ty se zaměřily zejména na komfort cestujících v první třídě, proto pro ně připravily doslova malý pokoj, kde mají vedle polohovatelného sedadla i plnohodnotnou postel s možností vcelku velkého stolu – a také evidentně dostatečné soukromí.

Podobně k first class přistupují i v německé Lufthanse, namísto separátní postele ovšem nabízí metr široké sedačky, jež v tom nejvyšším balíčku přicházejí po dvou v jedné lóži a jež vybavili vyhříváním, respektive chlazením. A samozřejmě skříní, stolečkem i dostatečným prostorem na nohy. Kvůli vysoké exkluzivitě to ale může být pro běžné cestující až přílišný luxus.

„Každý host chápe prémiovost po svém, a proto se zaměřujeme na maximální individualitu a exkluzivitu. Apartmá první třídy zprostředkovává pocit soukromí a individuality podobný hotelovému pokoji, pouze ve výšce jedenácti kilometrů,“ vysvětluje Jens Ritter, generální ředitel Lufthansy.

Foto: Lufthansa První třída

Naopak zajímavěji působí business class s kójemi s polohovatelnými sedadly, televizí v rozlišení 4K, zvětšeným prostorem na nohy a osobní skříňkou. Cestující navíc dostanou možnost si vybrat ze sedmi možností sezení podle toho, jestli chtějí větší lůžko o délce 2,2 metru (po rozložení sedadla), více osobního prostoru či sedadlo s dětskou kolébkou. Nebo rovnou dvojsedadlo.

Součástí všech sedadel v business class má být – stejně jako v první třídě – i možnost vytápění nebo chlazení, ovladatelná z integrovaného dotykového displeje. Chybět nebude ani plocha pro bezdrátové nabíjení mobilních zařízení, stejně tak jako boční posuvné dveře pro větší soukromí. A každý cestující má dostat i sluchátka s funkcí potlačování okolního ruchu.

„Současné zlepšení cestovního zážitku ve všech třídách a výměna více než 27 tisíc sedadel jsou v historii Lufthansy jedinečné. Společnost tak podtrhuje svůj jasný nárok na prémiovost a kvalitu. Do roku 2025 bude skupina Lufthansa investovat do produktů a služeb 2,5 miliardy eur,“ uvádí firma na svém webu a dodává, že novinky se objeví v letounech typu 787-9, 777-9 a 747-8 (Boeing) a A350 (Airbus).

Proměnami projdou i třídy premium economy a economy, které jsou mezi cestujícími nejoblíbenější. Vědoma si toho je i Lufthansa, což je vidět na inovacích v první zmíněné. Není od věci říct, že se nová premium economy přibližuje business class. Minimálně co se samotných sedadel týče, ta získají skořepinovou opěrku, jež umožňuje zákazníkům sklopit sedadlo, aniž by zasahovali do prostoru cestujícího za nimi.

Sedadla v prémiové ekonomické třídě jsou dále vybavena 15,6palcovým displejem s rozlišením 4K, bezdrátovými nabíjecími docky, opěrkami pro nohy, stolkem, osobním světlem na čtení, háčkem na kabát a držákem na lahev. V loketní opěrce je také malý úložný prostor, přičemž stejně jako v business class i tady mají cestující dostat sluchátka s funkcí potlačování okolního ruchu.

Po stránce pohodlnosti se změní i sedačky v základní, ekonomické třídě. Vedle vyššího komfortu během sezení mají nabízet i 13,3palcový displej, také s rozlišením 4K, porty pro USB-C a USB-A i různé odkládací plochy. V celé kabině se navíc bude měnit i osvětlení, které cestujícím pomůže bojovat s jet lagem.

První dálkové lety s novým vybavením se mají vydat do oblak koncem roku 2023, Lufthansa nicméně pro CzechCrunch nepotvrdila, jestli se budou týkat i Česka. Vzhledem k formátu letů ale pravděpodobně ano.