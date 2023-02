Do Prahy dorazil carsharing Beast. Teslu půjčí stejně jednoduše jako sdílené kolo či koloběžku

Do prahy přichází půjčovna Beast Rent, která se specializuje na vozy Tesla

Průkopnické technologie, ale i lehce výstřední a často kontroverzní Elon Musk. To jsou dva hlavní důvody, proč se ze společnosti Tesla stala v posledních letech superstar světa automobilového průmyslu. Její vozy si chce projet snad každý a v Praze teď přibyla další služba, která takový zážitek dopřeje na pár kliknutí v telefonu. Z Pobaltí sem totiž dorazila společnost Beast Rent, která se na půjčování populárních elektromobilů specializuje.

Tesla sice minulý měsíc razantně zlevnila své dvě nejprodávanější verze Model 3 a Model Y, přesto je jejich pořízení pro českého zákazníka stále výdajem přesahujícím jeden milion korun. Alespoň na malou chvilku se ale Teslou můžete projet třeba díky službám některých zážitkových agentur, slavný elektromobil půjčí i carsharing HoppyGo a nově také společnost Beast Rent.

Ta je relativně mladým projektem z estonského Tallinnu, který začal první auta zákazníkům půjčovat v prosinci 2020. Za dva roky se služba rozšířila do dalších měst v Estonsku, ale i finských Helsinek, lotyšské Rigy či litevského Vilniusu. Nyní započala svou pouť na jih, k čemuž si vybrala právě Prahu, kde se půjčování vozů se stylizovaným logem T na přídi rozjelo začátkem ledna tohoto roku.

„Ptali jsme se naší komunity, kde by nás rádi viděli příště. A Praha byla jedním z nejčastěji zmiňovaných měst. Spuštění v České republice bylo zatím velmi úspěšné a jedním z ukazatelů zde může být i nedostatek elektromobilů,“ vysvětluje Pavel Škrobák, který vede místní zastoupení společnosti, jež má po celé Evropě přes 10 tisíc uživatelů, 30 procent z nich se k pronájmu vrací pravidelně.

Foto: Beast Rent Vypůjčení Tesly probíhá podobně jednoduše, jako půjčení sdílených kol či koloběžek

Podobně jako v dalších městech i v Praze spustil Beast své služby na modelu B2P, kdy jsou vozy vlastněné přímo společností půjčovány běžným zákazníkům. Samotná výpůjčka je podobně jednoduchá jako v případě jiných sharingových společností. Lze ji provádět 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a vše je odbavováno z aplikace nainstalované v telefonu.

Po jejím otevření je nutné provést registraci a následně si vybrat některé z aut, který je v danou chvíli dostupné. Pražský vozový park Beastu aktuálně tvoří deset Tesel, konkrétně Modely Y a Modely 3 v konfiguracích Performance, Long Range a Standard Range.

Po výběru stačí provést rezervaci, vůz najít, aplikací jej odemknout a může se vyrazit. Uživatelé mohou denně ujet 300 kilometrů, aniž by museli hradit poplatky navíc, a mohou vycestovat za hranice České republiky. Při vracení je pak nutné automobil ze všech stran vyfotit a zaparkovat jej v některé z vyznačených zón.

Ceny výpůjčného se odvíjejí od modelu, kterého se týkají. „Například u modelu Long Range je to 239 korun a minutová sazba 7,25 koruny, celková denní cena za vozidlo je 3 499 korun při ujetí 300 km. Kauce před zapůjčením vozidla se odvíjí od toho, kolik je vám let či jak dlouho máte řidičský průkaz,“ dává příklad Škrobák s tím, že pokud zákazník vlastní řidičský průkaz méně než jeden rok nebo je mladší 21 let, je výše kauce 11 250 korun. Platba za služby se pak strhává z kauce a v ceně je již zahrnuto nabíjení, pojištění a silniční asistence.

Auto si je od Beastu možné vypůjčit na pár desítek minut, ale lze využít i balíčků v rámci kterých je za zvýhodněnou cenu nabízené na den, tři dny či celý týden. I přesto spadá služba v porovnání s běžnou nabídkou jiných carsharingových společností do ranku těch nákladnějších. Kdo však touží po jízdě se zážitkem, Tesla mu jej dokáže zprostředkovat.

Počet vozidel půjčovny Beast v pražských ulicích by se měl časem postupně navyšovat, pokud tedy poroste poptávka. Společnost má navíc v úmyslu spustit podobně jako v Pobaltí P2P model služby, který umožní soukromým majitelům zařadit svou Teslu do flotily Beastu a nechat tak vůz vydělávat.

Po Praze by se měly služby půjčovny posouvat dále na jih. Další zastávkou se má podle Škrobáka stát Vídeň s tím, že současnou vizí je vytvořit jednotlivými pobočkami pomyslnou spojnici mezi Pobaltím a jihem Evropy. Spuštění služby v jiných českých městech prozatím není v plánu, nicméně například v Brně si lze půjčit Model 3 díky projektu Autonapůl.