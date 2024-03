Do Prahy přijel LEGO sporťák z Le Mans. Přes 600 tisíc kostek jsme složili za 24 hodin, říká český designér

Uložit 0

Před pondělní půlnocí se showroom Alzy v Holešovicích proměnil na závodní depo. Z kamionu zde tým v kombinézách vykládal vůz, který následně opatrně umístil před výdejní pulty pražské prodejny. Jenže na nášivkách techniků nebylo logo žádné závodní stáje, ale znak firmy LEGO, jejíž čeští designéři zde vystavili své nové dílo. Kopii vozu Peugeot 9X8 24H Le Mans Hybrid Hypercar, kterou se můžete pokochat i vy.

Pokud si půjdete vyzvednout zboží do hlavní pražské pobočky Alzy, až do 14. dubna tam uvidíte unikát z Kladna. Tamější tým designérů LEGO v čele s Luborem Zelinkou po vozech Bugatti Chiron, McLaren Senna a Lamborghini Sián tentokrát do kostičkové podoby proměnil stroj z toho snad nejslavnějšího vytrvalostního klání v motorsportu – závodu 24 hodin Le Mans. A postavili ho za jediný den.

„Sestavit celé auto tak, aby vypadalo jako předloha, trvalo právě těch čtyřiadvacet hodin,“ říká Zelinka pro CzechCrunch. „Ale samozřejmě tomu předcházelo skoro devět měsíců přípravy, kdy jsme si všechno dílek po dílku museli nazvětšovat, jednotlivé díly postavit, zapsat si, co, kam a v jakém pořadí patří, a samozřejmě to zabalit,“ dodává stavitel. LEGO Peugeot 9X8 totiž s tuctem kolegů postavili už loni u příležitosti 100. výročí závodu přímo v jeho dějišti.

Z francouzského Le Mans se hypersportovní vůz v pondělí dostal do Prahy, kde můžete dílo z 626 392 kostek vidět naživo. A pokud máte závodní vozy v oku, možná vám neunikne, že je o něco větší než skutečný sporťák. „Naše auto vlastně není přímou kopií předlohy, ale zvětšeninou existující stavebnice. A ta je desetkrát menší než ve skutečnosti. Jenže díly LEGO Technic mají takové měřítko, že jsme ji mohli zvětšit buď devětkrát, nebo jedenáctkrát,“ vysvětluje Zelinka.

„Devětkrát je ale málo. Protože když je takové dílo o trochu menší než originál, tak to nevypadá dobře, možná to vypadá až lacině. Proto je náš vůz v měřítku jedenáct ku jedné oproti stavebnici, tudíž o trochu větší než skutečné auto,“ říká designér. Ve výsledku to znamená délku 5,2 metru. A hmotnost kolem tuny – také víc než originál –, kromě plastových kostek totiž LEGO vůz tvoří hliníkové designové prvky, vnitřní výztuže a skutečné pneumatiky Michelin.

Jinak byste ale podle Zelinky podobný počin zvládli sestavit i doma. Nebo spíš v garáži. Nenajdete v něm žádnou speciální kostičku, na kterou běžní smrtelníci nedosáhnou. Tedy s tou výjimkou, že svým kladenským designérům může LEGO dodat jakýkoliv stávající dílek v libovolné barvě či průhledném provedení. Z běžně dostupných i speciálně vylisovaných částí pak autoři nestavěli rovnou auto, ale nejprve takzvané hyperdíly.

Představte si to tak, že z tisícovek malých kostek LEGO Technic sestavili jejich větší verze. Zmíněných hyperdílů vytvořili 720, největší má přes 5,3 kilogramu a 5 335 kostek. Pro srovnání: celá menší stavebnice, která je pro nadživotně velký automobil předlohou, jich má těsně pod 1 800. Až z takto zkonstruovaných částí pak Zelinka a spol. sestavovali samotný vůz, respektive zvětšeninu jeho menší LEGO podoby.

„My se u našich aut pokaždé snažíme, aby byla něčím jiná. Bugatti jezdilo, Lamborghini bylo stylovka. Tentokrát jsme si řekli, že když je závod na 24 hodin, tak model za tu dobu postavíme. A jedinou možností, jak to stihnout, bylo zreplikovat stávající stavebnici a postavit ji postupem s hyperdíly,“ přibližuje kostičkový konstruktér. Časový tlak prý byl trochu znát, ale postup podle Zelinky nebyl nijak hektický. „Postavily to zlaté české a slovenské ručičky, které často zvládnou to, s čím si jiní kolikrát nevědí rady,“ vysvětluje.

A zhmotní se i LEGO profíkovi noční můra všech amatérských stavitelů, tedy že po zdánlivém dokončení stavebnice najdete jeden zpropadený dílek, který určitě někde chybí? „No jasně, mockrát!“ odpovídá se smíchem designér. „Obzvlášť to naštve u LEGO Technic, kde se staví ve všech třech osách. Někde uvnitř zapomenete jediný dílek a už mě bolí prsty, sotva si to představím,“ říká.

Taková nehoda se mimochodem nevyhnula ani vystavenému vozu. A to hned dvakrát. Jak při generálce stavby na Kladně, tak při ostré 24hodinové konstrukci zapomněli designéři na jeden konkrétní díl. „Až poté, co jsme umístili jeden větší prvek před čelní sklo, nám došlo, že zbyl jeden mezikus. Tak jsme všechno museli vrátit a dát ho tam. A při finální konstrukci jsme vůz replikovali velmi věrně včetně tohohle zážitku. Naštěstí ta výměna trvala jen pár minut,“ vzpomíná Zelinka.

Profesionální designér pracuje pro LEGO už přes deset let a s proměnou skutečných vozů na plastové má bohaté zkušenosti. S dalšími designéry stvořil už zmiňované a pojízdné Bugatti Chiron, propracovaný vůz McLaren Senna nebo zelenkavé Lamborghini Sián. Všechny – a mnohé další výstavní a nejen automobilové kousky – vznikly v kladenské továrně dánské firmy.

„Jsem člověk, co rád řeší hádanky a rébusy. A tohle byl jeden veliký trojrozměrný rébus v délce mnoha měsíců, takže jsem si to moc užil,“ říká třiatřicetiletý tvůrce. „Bavilo mě přicházet na kloub zvětšování dílů. Nejde jenom o větší tvar, ale i o dodržení přesné geometrie, aby vše fungovalo. A ty okamžiky, kdy vymyslíte, jak z velmi pravoúhlého stavebního systému, což Technic v základu je, udělat třeba ozubené kolo, jsem si hrozně užíval,“ přidává.

Vystavení LEGO hypersportu v showroomu Alzy, která za poslední dva roky prodala přes 1,2 milionu stavebnic LEGO, bylo i pro Zelinku příležitostí se s vlastním dílem shledat: „Já se s tím modelem tři čtvrtě roku neviděl, takže mám podobné příležitosti moc rád. Navíc i kvůli návštěvníkům a fanouškům. Třeba to uvidí táta se synem a pak si řeknou: ‚To je hezký, asi si doma taky něco postavíme!‘ Mám radost, když moje práce lidi inspiruje.“