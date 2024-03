Takhle velká LEGO socha v Česku ještě nebyla. Na Comic-Conu bude čtyřmetrový a čtyřtunový Bowser z Maria

Uložit 0

Za měsíc odstartuje Comic-Con Prague, přehlídka všeho zábavného, popkulturního a hravého. A jen máloco je hravější než kostky LEGO. Na akci, jejímž je CzechCrunch partnerem, se tak tradičně představí i spousta kostičkových lákadel – a tím doslova největším bude obrovitánská socha Bowsera, dračího želváka z milované herní série Super Mario od Nintenda.

Měří čtyři metry a třicet centimetrů. Váží bez sto kilogramů čtyři tuny. Tvoří ho 663 900 kostek. „V Česku se jedná o skutečně unikátní věc, takhle velká LEGO socha u nás ještě nebyla. Jsme moc rádi, že premiéru má právě na Comic-Conu Prague,“ říká pro CzechCrunch ředitel akce Václav Pravda o kostičkovém kolosu.

Všemocný Bowser neboli úhlavní nepřítel nejslavnějšího instalatéra na světě přivítá od 5. do 7. dubna návštěvníky Comic-Conu Prague v pražském O2 universu. A to rovnou ve vlastním fotokoutku, kde si s králem Koopů (želvích protivníků ze Super Maria, kdybyste snad nevěděli) budete moci pořídit selfie. Jen se při tom nelekněte, gigantická socha se bude hýbat a vydávat zvuky.

Pro supermariovské superdílo jde o návrat do rodné země. Vzniklo totiž na Kladně. Tam má LEGO továrnu, ve které jeho kostky nejen vyrábějí, ale kde designéři také podobné výstavní kousky tvoří. Třeba Titanic nebo Eiffelovku. Na comic-conovém Bowserovi pracovaly desítky lidí a celkem jeho stavba trvala 3 290 hodin.

„Přípravy na Bowserův návrat do Česka probíhají již od léta 2023. Máme velkou radost, že se nám to povedlo dojednat, realizace opravdu nebyla vůbec jednoduchá. I s ohledem na hmotnost a velikost sochy,“ dodává Pravda. Plastová podobizna herního padoucha vzniklá ve spolupráci s japonskou společností Nintendo nejprve v roce 2022 z Kladna putovala na slavný Comic-Con v americkém San Diegu a loni se představila na obdobné akci v Nizozemsku. Do Prahy zamířila z dánského Billundu, kde LEGO sídlí.

Spojení značek Comic-Con Prague a LEGO pátým ročníkem akce opět posílilo. Kromě už tradiční výstavy modelů je na programu například debata s LEGO designérem Luborem Zelinkou. Anebo představení dálkově ovládaného droida R2-D2 ze Star Wars. Toho doplní i jeho filmový robotický parťák C-3PO, a to rovnou nadvakrát. Coby plastová socha i v podobě herce Anthonyho Danielse, jenž upovídaného robota ve Star Wars ztvárnil. V plánu je také kostkový kvíz a soutěže o stavebnice.

Příznivci Super Maria a LEGO nicméně nemusí čekat na Comic-Con. Kostičkového Bowsera, ovšem jen 32 centimetrů vysokého a z pouhých 2 807 dílků, si mohou pořídit za 6 799 korun domů. Rozšířil tak dlouhatánský seznam sběratelských sad, na němž najdete jak kousky z filmové Duny, tak třeba slavnou britskou červenou telefonní budku. A v dohledné době by k nim mohla přibýt i LEGO stavebnice Tančícího domu v Praze.

Comic-Con míří na fanoušky všeho fantastického (nebo sci-fiového, samozřejmě). Vystoupí na něm například David Nykl a David Hewlett ze seriálu Hvězdná brána: Atlantis, Chris Barrie a Craig Charles z Červeného trpaslíka či Erick Avari (Mumie, Star Trek, Hvězdná brána) a Warwick Davis (Harry Potter, Willow, Star Wars). Čtenáře komiksů zase potěší autoři Mike Carey (Lucifer, Nikdykde), Bartosz Sztybor (Cyberpunk, Zaklínač) nebo český scenárista a výtvarník Nikkarin (Super Spellsword Sága).