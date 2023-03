Startupy – – 2 min čtení

Do Prahy šli kvůli válce, nakonec tu ukrajinský startup narostl na trojnásobek a expanduje na Západ

Nectain chtěl původně do Nizozemska. Když ale narychlo hledal místo pro podnikání, vyšlo nejlépe Česko. Ukázalo se, že rozšíření do Evropy to pomohlo.