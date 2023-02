Češi znovu investují do rychle rostoucího ukrajinského startupu, přidává se i akcionář Uberu či Stripu

Křivka jejich růstu se trochu zadrhla a nikdo to nepopírá, přesto jim investoři nepřestávají posílat peníze. Ukrajinský startup Finmap je kvůli válce ve velké nevýhodě, a kdyby jí nebylo, už by nejspíš byl známý v mnoha zemích Evropy. Ani když to tak ale není, nehodlá se zastavit a expanduje. Právě oznámil, že získává jeden milion eur, tedy v aktuálním kurzu přes 23,5 milionu korun. Posílají mu je Češi z Presto Ventures, ale taky investor firem Uber a Stripe.

Většina peněz jde od polsko-amerického fondu SMOK Ventures, v němž je spoluzakladatelem a hlavním partnerem Paul Bragiel. Ten už za svou kariéru investoval do více než 400 společností včetně jednorožců jako Uber, Stripe, Unity či Zappos. Je to ovšem poprvé, co fond posílá peníze do ukrajinského projektu.

Finmap v minulosti několikrát ukázal čísla, která se investorům zalíbila. V tom pokračuje. Už teď ho denně používá na 2 500 společností pro správu svých financí. Za poslední rok se počet zákazníků ze zahraničí ztrojnásobil na 36 procent. Zbytek jsou podnikatelé z domácího trhu, tedy ukrajinští. To pochopitelně v posledních dvanácti měsících mohlo působit jako problém.

Před únorem roku 2022 firma co měsíc rostla o deset procent. V posledním roce před válkou se Finmap rozšířil ze sedmi specialistů na 58 a tým prošel akceleračním programem v podnikatelském inkubátoru Startup Wise Guys. Na začátku loňska do něj poslali investoři v čele s českým fondem Presto Ventures celkem 1,2 milionu dolarů. Cílem bylo expandovat, mimo jiné i do Česka.

Jenže všechno změnil loňský únor. Během prvního měsíce války klesly tržby třikrát. A počet nových registrací rovnou pětkrát. Firma se mimo jiné začala účastnit technologického odboje a jeden z jejích spoluzakladatelů, Ivan Kaunov, se dostal na frontovou linii. Ve válce byl zraněn, přesto se do bojů před pár dny vrátil. Blíž Finmap nechce z bezpečnostních důvodů situaci ohledně něj komentovat, přesto jde do jeho života nahlédnout – Kaunov nedávno zveřejnil velmi upřímnou zpověď o svých zážitcích.

Pro Finmap nicméně ani to neznamenalo stopku v podnikání. Loni v létě firma oznámila, že zahájila vyjednávání o překlenovacím kole, ve kterém by získala milion eur jako konvertibilní formu investice – a prakticky okamžitě ho celý nasbírala. Takový typ kola startupy využívají, když potřebují překonat problematické období, v případě Finmapu to byla právě válka.

Brzy na to společnost ale pochopila, že zájem jí umožní projít standardním seedovým kolem. „Realita je taková, že přišla velká překážka ve formě války a s tou se ukrajinští podnikatelé potýkají doteď. Válka Finmap poškodila a pravděpodobně zpomalila, ale také jej zocelila. Nezastavili se, dřou o to víc. A už teď jsou na dvojnásobku předválečných tržeb,“ uvádí Roman Nováček, partner Presto Ventures, za jednoho ze staronových investorů.

Foto: Ivan Kaunov Ivan Kaunov ze startupu Finmap

„Ohromila mě odolnost Alexe a týmu, když za války rychle restrukturalizovali společnost a zajistili si pozici, ve které můžou růst i mimo ukrajinský trh. Věřím, že to, co Finmap nabízí, je zvlášť důležité teď, v době recese, když každá malá a střední společnost na světě řeší své cash flow,“ popisuje Borys Musielak, zakládající partner SMOK Ventures. Mezi další investory patří kromě zmíněného Presta patří i Capital Genetics nebo Petr Baron, CEO firmy tbi bank s více než milionem zákazníků po Evropě.

Aktuálně je Finmap v porovnání se stavem před válkou na dvojnásobku tržeb. V Česku měl loni desítky testovacích klientů, teď už je přeměnil na 30 platících zákazníků.

Zůstáváme. A rosteme

Finmap pomáhá se správou financí. Umožňuje pochopit a ovládat cash flow, tedy způsob, jakým ve společnostech proudí finance. V grafech ukazuje pohyby peněz a jejich množství na účtech a v kalendáři budoucí platby, takže vypočítává zůstatky, které v bance teprve budou. Sleduje transakce, zařazuje je do kategorií, pomáhá nastavit plán plateb nebo delegovat jejich zadávání a viditelnost pro ostatní s možností upravit jim různá práva. Majitelům společností umožňuje sledovat jak firemní finance, tak ty soukromé.

Foto: Finmap Aleksandr Solovej, spoluzakladatel a CEO Finmapu

Dokáže integrovat víc než 2 800 různých platebních služeb a evropských bank, mezi nimi třeba Revolut, Wise nebo PayPal. Umožňuje spravovat i kryptoměnové portfolio. A brzy se má přidat třeba i funkce fakturace.

„I přes neustálé překážky pokračujeme v rozvoji společnosti a škálování do nových zemí,“ popisuje jeden ze spoluzakladatelů startupu Oleksandr Solovej. „Vidíme pozitivní trend, pokud jde o zvyšování působnosti ve střední Evropě. Aktivně zavádíme nové integrace s místními bankami a navazujeme partnerské vztahy. V uplynulém roce se nám počet našich uživatelů podařilo zdvojnásobit,“ dodává.

Nové peníze startup použije na marketing a lokalizaci služeb pro Polsko a Turecko i posílení pozice v anglicky a španělsky mluvících zemích, ale taky pro rozšíření týmu.Ten pracuje kompletně na dálku a čítá 59 specialistů. Víc než 80 procent z nich zůstává na Ukrajině, přestože právě Presto okamžitě nabídlo pomoc s jejich přesídlením do Česka.