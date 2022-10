Válka Česku přihrála technologické pracovníky. Ukrajinský startup tu buduje svůj evropský IT hub

Je to velký hráč. Společnost Parimatch Tech si pár překážkami musela projít už kvůli svému byznysu: poskytuje totiž online prostor pro sportovní sázky, což je aktivita ne ve všech zemích legální. Takže nějakou dobu nemohla své služby nabízet paradoxně rovnou v domovské Ukrajině. Přesto se základnou v Kyjevě úspěšně rostla do mnoha dalších států – až do konce letošního února. Se vstupem ruských vojsk na Ukrajinu se firma rozhodla, že najde pro své fungování lepší prostředí. Tím se stalo Česko.

Je to v podstatě moderní bookmaker s více než 2,5 miliony aktivních uživatelů, kteří každý den zadají stovky tisíc sázek. Patří k významným hráčům v oboru, loni například na tři sezóny uzavřel partnerství s britským fotbalovým klubem Chelsea, ambasadorem značky pak byl mezi jinými legendární boxere Mike Tyson.

Za fungováním stojí robustní systém. Přesto bylo rozhodnutí poměrně rychlé. Po ostřelování Kyjeva se Parimatch rozhodl, že své aktivity z hlavního města přesune. Někteří pracovníci se přestěhovali do několika coworkingových míst na západní Ukrajině, ale firma potřebovala jedno místo, kam bude moct směřovat vývoj. Volba padla na Prahu.

Parimatch sem přestěhoval své výzkumné a vývojové centrum, tedy specializované technologické pracovníky, kteří se podílejí na vývoji sázkařské platformy a celého ekosystému kolem ní. Dosud tu pracuje přes čtyřicet specialistů – a zatím jen malá část z nich jsou Češi.

„Naším globálním úkolem je zde vybudovat high-tech společnost s 200 lidmi v týmu,“ plánuje Artur Ashyrov, technologický ředitel společnosti. Mluví o horizontu zhruba roku a půl. Zaměstnance budou tvořit jak místní, tak kvalifikovaní pracovníci z jiných zemí. Pražská kancelář se má stát sjednocujícím centrem pro odborníky po celé Evropě.

Foto: Parimatch Tatiana Davydova ze společnosti Parimatch

„Dnes máme příležitost přilákat do této komunity v pražské pobočce další silné odborníky a vytvořit mezinárodní výzkumné a vývojové centrum, které se stane zdrojem výkonných technologických řešení pro iGamingové společnosti z celého světa,“ plánuje Ashyrov.

„Česko je jedním z významných evropských IT klastrů, má pověst bezpečné a komfortní země a nabízí vysoký potenciál pro rozvoj podnikání,“ říká Tatiana Davydova, která má ve firmě zaměstnance na starosti.

Parimatch už v tuzemsku působí od května, kdy začal s deseti pracovníky. Teď skoro takový počet nabírá prakticky každý měsíc. Evgen Belousov, zastupující šéf, říká, že rozhodnutí přemístit se do Česka přispělo k celosvětové obchodní expanzi, zároveň ale poskytlo zaměstnancům, kteří byli nuceni opustit zemi, stabilní a známé pracovní prostředí.

„Zdejší IT prostředí je velmi bohaté a dynamické – přesně, jak se očekává od země s tolika technologickými startupy, mezinárodními podniky, IT inženýry a dalšími odborníky, kteří zde pracují. Je to vzrušující komunita, jejíž součástí můžete být,“ chválí Ashyrov.

Zůstaneme

Vývojáři jsou pro Parimatch extrémně důležití. Jsou hlavní hybnou silou digitálního světa, který vybudoval. Jde totiž o aplikaci, která lidem v prostředí sportovních online sázek nabízí přehledy, tipy, sledování statistik, analýzy, žebříčky uživatelů i toho, jak často se uživatel trefuje do správných výsledků.

Jen pro představu: platforma zpracovává v reálném čase desítky tisíc transakcí za sekundu, zpracovává objemy dat s denním přírůstkem datových sad o víc než 300 gigabajtů. A samozřejmě nechybí ani strojové učení.

Ashyrov říká, že se firma plánuje stát důležitou součástí ekosystému českého IT trhu. Další rozvoj – a třeba i své nové zaměstnance – si slibuje od vlastní technologické akademie, o které říká, že pomáhá mladým IT specialistům získat solidní úroveň znalostí i dovedností a nastartovat jejich kariéru. Ashyrov počítá s tím, že tu výzkumné centrum zůstane, ať se dál situace na Ukrajině bude vyvíjet jakkoliv.

Parimatch má vedle Ukrajiny pobočky ve Velké Británii, Kazachstánu, Tádžikistánu a Tanzanii. Do letošního března podnikal i v Rusku. Jeho služby jsou ale dostupné dohromady v desítce států na čtyřech kontinentech. Oficiální sídlo má na Kypru, firma nicméně do letošního února působila z Ukrajiny.