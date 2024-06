Do Varů přijede Aragorn. Filmový festival přivítá herce Vigga Mortensena i německého záporáka

Uložit 0

Již 28. června se otevírají brány 58. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, který tradičně nabídne nejen množství snímků často v premiéře, ale i možnost setkat se s hvězdami stříbrného plátna. Tou největší bude letos herec Viggo Mortensen, který se proslavil rolí Aragorna ve filmové trilogii Petera Jacksona Pán prstenů.

Mortensen do Varů přijede uvést filmovou romanci The Dead Don’t Hurt, pojednávající o lásce na pozadí událostí americké občanské války. Ve snímku ztvárnil nejen jednu z hlavních rolí, ale také usedl do režisérského křesla, sepsal scénář a složil i hudbu. V českých kinech by se měla novinka objevit 4. července.

Mortensen, který si také střihnul roli kovboje ve snímku Ohnivý oceán nebo se objevil v oceňovaných Východních příslibech, ve Varech převezme Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary, kterou obdrží i herci Clive Owen a Daniel Brühl. První jmenovaný britský herec je známý ze sci-fi Potomci lidí nebo seriálu Knick: Doktoři bez hranic, Brühl (Hanebný pancharti či Rivalové) je zase často obsazován do záporných rolí. Další zahraniční hvězdou bude režisér Steven Soderbergh, který podle pořadatelů přijímá pozvánky na podobné akce jen výjimečně. Jednašedesátiletý umělec ve Varech představí své snímky Mr. Kneff a Kafka, od jehož úmrtí letos uplynulo sto let.

Návštěvníci se mohou těšit i na bohatý doprovodný program, který zahájí vystoupení britské kapely Kosheen, jež se proslavila hity jako Hide U či Suicide. V průběhu festivalu zazpívá i zpěvačka Aiko, účastnice letošního ročníku soutěže Eurovision.

Foto: Moser Křišťálový glóbus vyráběný sklárnou Moser

Menší změnou, a to doslova, bude velikost předávaných sošek. Hlavní cena festivalu, Křišťálový glóbus od sklárny Moser, si prošla jemnou estetickou úpravou. Soška ženy svírající křišťálovou kouli byla zmenšena o 7,5 centimetru a průměr koule o 2,4 centimetru. Cena tak bude kompaktnější a také lehčí, konkrétně o 1,8 kilogramu. Přesto ocenění, které si v minulosti převzaly hvězdy jako Robert Redford, Susan Sarandon, Michael Douglas, Helen Mirren či Miloš Forman, nadále váží úctyhodných 2,6 kilogramu a měří na výšku 34,5 centimetru.

Soška se již pravidelně stává i hlavní hvězdou krátkých znělkových snímků. V tom letošním se představí herec Benicio del Toro, který se ve Varech objevil už před dvěma lety. Diváci se však mohou těšit také na řadu hvězd české kinematografie.

Jednou z nich bude Ivan Trojan, který též převezme Cenu prezidenta, a to v samém závěru festivalu. Dále nebude chybět Iva Janžurová, která uvede dokumentární snímek Janžurka své dcery Theodory Remundové. Jeho název napovídá, že ústřední hrdinkou dokumentu je sama Janžurová a její nejdůležitější kariérní, ale i osobní životní momenty. Remundová na snímku pracovala tři roky.