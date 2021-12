Do vedení Škodovky nepustíme slabého člověka, který by byl proti firmě, říká odborář Jaroslav Povšík

Škoda Auto přijde o svého stávajícího ředitele Thomase Schäfera, který bude nově řídit Volkswagen, a otázka zní – kdo ho v jeho funkci nahradí? O tom by měl z pozice předsedy podnikové rady automobilky Škoda Auto rozhodovat i Jaroslav Povšík, který se nechal slyšet, že do vedení automobilky spadající pod koncern Volkswagen Group nepustí člověka slabého. Ani takového, který by šel proti Škodovce.

Jaroslav Povšík se bude podílet na výběru nového šéfa automobilky spolu s Herbertem Diessem, šéfem koncernu. Právě jeho ztráta některých pravomocí ve skupině je příčinou laviny personálních změn napříč celou skupinou. Ty ovlivnily nejen vedení Škody Auto, ale i vedení značky Volkswagen v Evropě a Číně.

„Nevezmeme člověka, který bude proti Škodě, a nevezmeme člověka, který bude slabý. To si pohlídám,“ řekl pro ČTK Povšík, pro kterého není dnešní oznámení koncernu překvapením, protože o personálních změnách měl vědět již delší dobu dopředu.

„Pan Schäfer je dobrý předseda, férový, gentleman, dobře se mi s ním jedná. Pro něj je to kariérní postup s vyhlídkou na ještě vyšší metu,“ přibližuje Povšík dopad změn na Schäferovu kariéru a jeho charakter. Ostatně jeho kariérní růst může být přínosem i pro Škodovku. „Je důležité pro Škodu mít někoho v koncernu na své straně,“ uvedl předseda.

Dle Povšíka je pravděpodobné, že do vedení české automobilky přijde někdo, kdo již v koncernu působí na jiné pozici. V každém případě ho dle předsedy podnikové rady automobilky čeká pohovor s vlastnickými rodinami koncernu VW, tedy rodinami Wolfganga Porscheho a Ferdinanda Piëcha. Kdo by tímto člověkem mohl být, dnes ale nechtěl Povšík spekulovat.

Kdo Schäfera, který by měl Škodovku opustit až v příštím roce, nahradí, nechce prozatím komentovat ani německá automobilka. Ta uvedla jen, že dosavadní šéf VW Ralf Brandstätter od srpna převezme aktivity Volkswagenu v Číně.

Ty měl až doposud pod svými křídly ředitel skupiny Volkswagen Herbert Diess, který v poslední době čelí tlaku kvůli neshodám s vlivnou závodní radou koncernu a postupně přichází o část pravomocí. Nepotvrdily se však spekulace, jež hovořily o jeho konci na postu ředitele skupiny.

S přispěním ČTK.