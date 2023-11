Dobré jídlo a pití na jižní Moravě táhnou. Vinařský kraj zná nejlepší podniky letošního roku

Uložit 0

Vinice, Lednice, vila Tugendhat, Svatý kopeček, Dívčí hrady. Zajímavých turistických cílů je na jižní Moravě spousta, v posledních letech je naštěstí stále více spojují i skvělé gastronomické zážitky. Právě strůjce kulinářského potěšení už sedm let mapuje průvodce Gourmet Brno, který se rozrostl za hranice jihomoravské metropole v podobě svého mladšího sourozence Gourmet jižní Morava. Na konci října představily ty nejlepší podniky tohoto roku.

Za gastronomií na jižní Moravě nemusíte mířit jen do Brna. V celém regionu se totiž v posledních letech objevila celá řada skvělých podniků, od kaváren a bister přes pivovary až po zajímavé vinárny. Lákají tak stále více návštěvníků – podle průzkumu Centrály cestovního ruchu pro jižní Moravu, která za průvodcem stojí společně s Turistickým informačním centrem města Brna (TIC Brno), je gastronomie jednou z hlavních motivací, proč sem lidé míří.

„Na jižní Moravu přijíždí za gastrem větší počet mladých lidí, fenomén kávové a bistro scény totiž roste. Data v tomto segmentu bohužel nejsou sledovaná, ale víme to s jistotou od samotných podniků. Stále častěji se tady objevují foodies z celé republiky,“ říká Martina Grůzová z Centrály cestovního ruchu pro jižní Moravu. Provozovatelé hotelů pak potvrzují, že turisté jezdí připraveni a mají rezervace do vybraných podniků.

Foto: Centrála cestovního ruchu pro jižní Moravu Vyhlášení nejlepších podniků v Brně a na jižní Moravě

V aktuálním gastronomickém průvodci Gourmet jižní Morava je jedenáct nových podniků z celkových 45 uvedených. Někteří nováčci se zároveň rovnou stali vítězi ve své kategorii. Kavárna a bistro Karma v Břeclavi zvítězila v kategorii Bistra a Pivovar Lednice zvítězil mezi Pivnicemi a pivovary. Dalšími vítězi, kteří jsou už stálicemi v průvodci, jsou restaurace Víno Šílová v Mikulově, Dvorek: café wine bistro v Bořeticích u Hustopečí a Vinařství Válka v Nosislavi.

„Získat první místo v kategorii bistro byl pro nás sen, ale v životě by nás nenapadlo, že se stane skutečností, protože gastronomie na jižní Moravě je na velmi vysoké úrovni a každý nový podnik, co se zde otevírá, je pecka vedle pecky, takže konkurence je veliká. Bude nás to o to víc hnát dopředu dokázat, že výhra je zasloužená. Neradi bychom někoho zklamali,“ říkají Silvie a Radomír Turečkovi, majitelé kavárny a bistra Karma.

Mezi nové přírůstky se zařadil Pohárek Pavlov, kam krátce po otevření zavítala také část redakce CzechCrunche – a potvrzuje, že si místo v průvodci rozhodně zaslouží. Dále restaurace APRI, jež je součástí vinařství Thaya v Havranících, kavárny naKofein v Hodoníně a Luna Café v Boskovicích, vinárny Andulka Winery v Dolních Bojanovicích, Valtické podzemí a Knoll: Na kávu a pohárek v Lednici a pro milovníky tekutého chleba Genius Noci a Slavkovský pivovar.

Co se ryze Brna týče, v průvodci zaměřeném na jihomoravskou metropoli mají svou premiéru podniky Bratrs bistro, hostinec U Semináru, kavárna spojená s bistrem Večerka, ze sladkého Kobliha Brno, Zemanova cukrárna a kavárna a Buchta C, dále pražírna s kavárnou Qb coffee roasters, pivnice Nálevna, Pivovarský dům Poupě, výčep U Vodičků, U Tomana a vinárny Kaple winebar a Kšeft wein-bar.

V kategorii Restaurace a bistra si v nižší cenové kategorii odneslo pomyslnou zlatou medaili Bratrs bistro a v té vyšší pak japonskými izakajami inspirovaná Manya. Nejlepší cukrárnou je podle hodnotitelů podnik Sorry, pečeme jinak, z kaváren pak zabodovala kavárna pražírny Rebelbean v komplexu Vlněna. Nejlepší pivnicí je Pivovarský dům Poupě a z barů zvítězila podzemní Slast od Lidí z Baru.

„Bratrs provozujeme rok a půl. Chceme doslova jinak dělat rychlé občerstvení. Sezónně, udržitelně a s co nejmenším množstvím odpadu. Ocenění nás moc těší, ale pro nás je ctí už jen to, že jsme ve společnosti tak skvělých podniků, které se na Gourmetu sešly a které v Brně máme,“ komentují zakladatelé oceněného bistra Tomáš a Karel Selingerovi.

Foto: Manya Ve své kategorii v Brně zvítězil japonský podnik Manya

Výběr podniků sestavuje nominační komise složená z různorodých osobností, které podniky mají prochozené, jako je například Petra Burianová, autorka knih Cesta z těsta a Jihomoravský krajáč a výherkyně televizního pořadu Peče celá země I., Zdeňka Justanová Lukášková, členka pivního sněmu Sdružení přátel piva či známý cukrář Vlad Ryasnyy.

„Do širší nominace podniků se může zapojit i veřejnost prostřednictvím nominačního formuláře, který Centrála cestovního ruchu šíří prostřednictvím svých projektů a sociálních sítí. V každé kategorii se následně ptáme deseti nejčastěji zmiňovaných podniků, zda mají zájem se projektu zúčastnit. Pokud ano, posíláme k nim tři nezávislé hodnotitele jako mystery shoppery,“ přibližuje Hana Bánovská z TIC Brno.

Brněnské podniky jsou hodnoceny v šesti kategoriích: Restaurace a bistra, Cukrárny, Kavárny, Pivnice, Bary, Vinárny. Sedmá kategorie S sebou je vzhledem ke své různorodosti bez hodnocení. Do finálního výběru se dostalo celkem 61 podniků. Gourmet Jižní Morava prezentuje 45 podniků v pěti kategoriích – Restaurace, Bistra, Kavárny a cukrárny, Vinařství a vinné galerie, Pivnice a pivovary.

„Kategorii S sebou jsme přidali v roce 2022. V této kategorii se nehodnotí, protože se tam objevují podniky různorodého charakteru. Důvodem bylo dostat do průvodce například pekárny, které jsou v posledních letech významnou součástí gastroscény, a lidé si tak z návštěvy Brna nevozí klasické suvenýry, ale chleba,“ říká Hana Bánovská.

Noví průvodci Gourmet Brno 2023 a Gourmet Jižní Morava 2023 jsou dostupné v českém, anglickém i německém jazyce v infocentrech TIC BRNO nebo si je lze stáhnout na webových stránkách gourmetbrno.cz a gourmetjiznimorava.cz.