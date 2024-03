Byznys nakopli „oživením“ frontmana Linkin Park. Hudební aplikaci jim stvořilo české STRV

Uložit 0

Na účtu měli v přepočtu asi dvacet tisíc korun a přemýšleli, jak z toho vyčarují pětinásobek, aby mohli alespoň zaplatit za práci vývojáři, s nímž tehdy spolupracovali. Do toho měli pořád v hlavách neúspěch se svým předchozím startupem. Shodou okolností ale objevili krásu umělé inteligence, přes kterou později oslnili i slavnou kapelu Linkin Park nebo rappera Kid Cudiho. V ten moment se jim začal rýsovat byznys, který v hudebním průmyslu může mít velký dopad. A je u toho i česká vývojářská společnost STRV.

Nahrát videoklip může být pro umělce velká rána do rozpočtu, jenže pokud chtějí svou hudbu prezentovat na YouTube, nějaký vizuální podklad potřebují – a ne nutně za stovky tisíc korun. Populárními se totiž staly i animace na základě textu, na které se poslední měsíce zaměřuje americký startup Kaiber. Ten dává hudebníkům možnost si vytvořit vlastní animaci i podle šablon, díky čemuž ušetří jak čas, tak peníze.

„Nejprve jsme rozjeli projekt s NFT, kde jsme poznali, jak internetové podnikání funguje. Jenže jak humbuk okolo NFT odezněl, rychle jsme si uvědomili, že na trhu nemáme šanci uspět,“ říká pro CzechCrunch Victor Wang, spoluzakladatel Kaiberu. „Startup jsme proto zavřeli a začali se soustředit na umělou inteligenci v souvislosti s hudební branží, kde jsme cítili, že je nevyužitý potenciál,“ pokračuje.

Se svým parťákem si nejprve začal hrát s generativní umělou inteligencí, pomocí které tvořili rytmické podklady pro písničky. „Zpočátku to bylo dost psychedelické, ale věřili jsme, že by to mohlo zapůsobit – a že by se z toho mohl jednou stát byznys,“ doplňuje Wang. Vyrobili první sadu videí a začali je rozesílat do hudebních vydavatelstvích, většina je ale odmítala. Pak se ale ozvalo zastoupení známého rappera Kida Cudiho.

Foto: STRV Rozhraní aplikace Kaiber

„Řekli nám, že jestli dokážeme udělat čtrnáct animací s textem skladeb do osmačtyřiceti hodin, vydají je jako oficiální videa. Nevěděli jsme, jestli nás to někam dostane, ale zkusili jsme to. Dva dny jsme makali – a zvládli to. Nebýt toho, možná bychom se nedostali tam, kde jsme teď,“ popisuje Wang začátky nového byznysu. Díky zájmu od týmu Kida Cudiho se pustili do vývoje nové hudební služby.

Výsledkem se stala platforma, do které může kdokoliv nahrát vlastní písničku a současně popíše, jak by animace měla vypadat: od tématu přes vizuální prvky až po technické parametry typu poměr stran. O zbytek se pak postará sám Kaiber. „Nedávno jsme přidali i funkci editování videa, kdy můžete na pár kliknutí změnit psa v medvěda a jiné šílenosti. Ale pořád se profilujeme hlavně jako pomoc pro hudebníky,“ říká Wang.

Jejich byznys jde ruku v ruku s tím, jak se hudba stává stále dostupnější – a především je jednodušší ji vyrábět, což v rozhovoru pro CzechCrunch před nedávnem potvrdil i český producent a DJ NobodyListen. „Každý hudebník chce mít videoklipy, ale žádné vydavatelství za ně nechce platit. Pokud nejste Drake nebo Taylor Swift, je to opravdu složité. My se to snažíme aspoň trochu zpřístupnit, ačkoliv plnohodnotný živý klip u nás zatím stejně neudělají,“ vysvětluje Wang.

V dnešní internetové době je ovšem s online službou takového typu těžké prorazit, resp. ji rozšířit mezi lidi. Obzvlášť když jde o platformy poháněné umělou inteligencí, které se rojí jako houby po dešti. Díky svému původnímu, neúspěšnému projektu se ale tvůrcům Kaiberu podařilo navázat kontakt s Mikeem Shinodou, slavným členem kapely Linkin Park. „To, že se začínáme inovativně profilovat do hudby, ho zaujalo,“ uvádí Wang.

Zvýšený zájem o Kaiber přišel ze strany Linkin Park v momentě, kdy se chystali dělat video v rámci oslav dvacetiletého výročí zlomové desky Meteora. O věhlasné americké skupině, která formovala mládí nejednoho z nás, se navíc vědělo, že se ve videoklipech nebojí experimentovat.

Když se proto Shinoda a spol. rozhodli svěřit klip do rukou Kaiberu, rázem se o nich v hudebních kruzích začalo mluvit. Ne však nutně jen v tom nejlepším slova smyslu.

„Vyvolalo to spoustu kontroverzí. Na takové nenávistné komentáře jsme nebyli připraveni, zato Linkin Park to vůbec neřešili. Bavilo je, že mohli využít novou technologii, a negativní reakce je absolutně nezajímaly. Ještě nás navíc podpořili, když nám řekli, ať jsme hrdí na to, co jsme tady postavili,“ vzpomíná Wang. Videoklipový vizuál pro Linkin Park růst Kaiberu nastartoval a rychle se na něj začali obracet i další, spíše menší umělci, že něco takového také chtějí.

Kontroverzní reakce se na Kaiber, potažmo Linkin Park nesnášely jen za to, jak video vypadá. Velké téma byl někdejší frontman kapely Chester Bennington, který v roce 2017 spáchal sebevraždu, přičemž videoklip ke skladbě Lost byl prvním, kde „vstal z mrtvých“. Řada fanoušků si ale „oživení“ zřejmě představovala jinak, uctivěji. Ať je to ale jakkoliv, k dnešnímu dni má klip přes 82 milionů zhlédnutí na YouTube a jde o nejúspěšnější věc od Linkin Park za poslední roky.

„Nová technologie vždy vyvolá kontroverzi, ale my věříme, že náš přístup je správný. Pomáháme umělcům tvořit umění, nenahrazujeme je. Od té doby jsme si vypěstovali docela hroší kůži,“ zakončuje Wang. Teď vyloženě vlastní videa již nedělají, naopak se soustředí na to, aby vylepšovali platformu pro ostatní. Od momentu s Linkin Park se pohybují na úrovni okolo 65 tisíc předplatitelů a očekávají, že základna poroste. Možná i díky české společnosti STRV.

Do další budoucnosti Kaiberu od konce loňského roku totiž promlouvají právě i vývojáři z českého STRV, kteří pro startup navrhli mobilní aplikaci. Dosud služba fungovala pouze ve webovém prohlížeči. „Potřebovali jsme mobilní aplikaci, protože si o ni lidé psali. Tak jsme do ChatGPT napsali, že hledáme takovou a takovou firmu, že potřebujeme doporučení. No a vyskočilo na nás STRV, které jsme dosud neznali,“ popisuje Wang úsměvné – a náhodné – střetnutí.

„Jojo, to, že se o nás dozvěděli přes ChatGPT, mi přišlo fakt parádní,“ zmiňuje pro CzechCrunch Lubo Smid, který STRV vede. „Je to vlastně úplná AI story od začátku do konce,“ dodává s tím, že na vývoji mobilní aplikace Kaiberu pro iOS a Android pracovali lehce přes půl roku. Tedy o nějakou dobu méně než v případě fitness aplikace The Pump, kterou vymysleli pro Arnolda Schwarzeneggera.