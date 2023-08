Čeští vývojáři z STRV zažili těžký rok. Zisk sice klesl, ale obrat nakonec znovu vytáhli na rekord

Dosud rekordní výsledky mělo vývojářské studio STRV v roce 2021, kdy dosáhlo na obrat ve výši 400 milionů korun. Když mluví jeho spoluzakladatel a šéf Lubo Smid o roce loňském, je zřejmé, že byl v mnoha ohledech náročný. S těžkostmi se potýkal celý technologický svět, pro který v STRV vyvíjejí aplikace, a to se nakonec propsalo i do hospodaření firmy. „Loňský rok našemu sektoru přinesl řadu výzev – válku, špatnou ekonomickou situaci, padající krypto a trápící se technologické firmy,“ hodnotí Smid. V řeči čísel to znamenalo propad ziskovosti, obrat celého byznysu se ale i tak v roce 2022 vyšplhal na nový rekord.

V roce 2021 činil obrat 18,7 milionu dolarů, loni to bylo rovných 19 milionů dolarů. V českých korunách STRV udává 444 milionů. „Řada technologických firem musela šetřit a propouštět své týmy. Zejména ty ze Spojených států přitom tvoří většinu našich klientů, dopady jsme tak pocítili i my. Přistoupili jsme k tomu, k čemu přistupujeme v každé krizi: prioritizovali jsme tým a zůstali věrni svým hodnotám. Díky tomu jsme nemuseli propustit jediného člověka, táhli jsme za jeden provaz a navzdory všem nástrahám zaznamenali profitabilní rok,“ komentuje výsledky Lubo Smid.

Spoluzakladatel a CEO STRV popisuje, že zatímco první polovina loňského roku vypadala z pohledu byznysu dobře, těžkosti přišly ve druhém pololetí: „Rok jsme zakončili s obratem mírně vyšším než v roce 2021, ale kvůli vyšším nákladům, odpisům spojeným s klienty, kterým se nedařilo, a přípravám na horší časy jsme zaznamenali výrazně nižší zisk. Část ze zisku bychom rádi rozdělili mezi náš tým, stejně jako tomu bylo za rok 2021, ale letos to bohužel nebylo možné. Nicméně jsem rád, že jsme nemuseli sahat k propouštění, celou situaci ustáli a zvládali pokračovat v postupném navyšování mezd a nabírání dalších lidí v letošním roce.“

V roce 2021 činil ukazatel EBIT (zisk před zdaněním a úroky) 4,9 milionu dolarů, tehdy zhruba 105 milionů korun. V roce 2022 klesl na jeden milion dolarů, v přepočtu podle výsledků STRV něco přes 24 milionů korun. Česká vývojářská agentura má klienty převážně z řad amerických technologických firem – a právě klientský byznys tvoří majoritu příjmů. Meziročně se zvětšil o pár jednotek procent na 17,8 milionu dolarů. Do těchto čísel nejsou započítány výsledky oddělených projektů jako LGBTQ+ seznamky Cosmic Latte a vedle toho v STRV vyvíjí také vlastní projekty, aktuálně aplikaci Float na dechové cvičení a kryptoprojekt Enter.

V rámci klientského byznysu STRV spolupracuje se společnostmi jako Porsche, Microsoft, Barry’s, The Athletic či Barnes & Noble, ale vůbec nejvíce bylo o českých vývojářích v poslední době slyšet díky projektu pro Arnolda Schwarzeneggera. Pro legendárního kulturistu, herce i politika vyvíjeli fitness aplikaci Pump, která se letos v květnu otevřela prvním fanouškům a do konce roku by měla vyjít pro všechny.

Foto: Archiv LS Šéf STRV Lubo Smid s Arnoldem Schwarzeneggerem

„Aplikace pro Arnolda Schwarzeneggera se do dějin STRV zapíše jako historická, přinesla nám obrovskou vizibilitu a zároveň potvrdila naše postavení lídra mezi designéry a vývojáři aplikací,“ říká Smid, který je ve firmě majoritním vlastníkem. S ohledem na dění v předchozím roce je opatrný i v rámci výhledu na ten letošní. Jeho tým prý nicméně cítí sílící poptávku po umělé inteligenci nebo rozšířené a virtuální realitě.

„Začátek letošního roku byl stále dost náročný, ale už jsme zpátky na rostoucí křivce. Nemůžu tvrdit, že se vracíme k normálu, protože cítím, že ten brzy překonáme. Vidíme obrovský apetit, obzvlášť po řešeních využívajících potenciál umělé inteligence, a také rozšiřujeme tým, abychom se připravili na boom v oblasti rozšířené a virtuální reality, který přijde s vydáním Vision Pro od Applu,“ doplňuje Smid.