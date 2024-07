Češi se bojí, že „jim tam přijdou lidi“. Odlehčujeme místům, kde je přeturistováno, říkají Hejlík a Turynová

Uložit 0

Prázdniny začaly a tři pětiny Čechů plánují letní dovolenou strávit doma. Dost možná se budou inspirovat na instagramovém profilu Úžasná místa, který svými tipy plní Krista Audi Turynová, nebo na Gastromapě Lukáše Hejlíka. Objevitelé dobrého ubytování, výletů a jídla v Česku byli hosty Čestmíra Strakatého na speciálním živém natáčení podcastu Crunch na festivalu Rock for People. Které regiony stojí ještě za objevení? Jak čelit overturismu? Kam roste gastronomická scéna? A umí české podniky a ubytovatelé přijímat zpětnou vazbu? Celý rozhovor si můžete pustit ve videu výše, na YouTube, Spotify nebo v Apple Podcasts.

V Česku je nádherně – navíc se tu dá téměř v každém okrese dobře najíst nebo sehnat slušné kafe a nabídka zážitkového ubytování pro rodiny, páry i celé skupiny přátel se v posledních letech rozrůstá. Lokální turistika je na vzestupu, což je vidět i na projektu Úžasná místa Kristy Audi Turynové. Na Instagramu její tipy sleduje 520 tisíc lidí, k tomu spravuje se svou matkou stejnojmennou aplikaci a skupinu na Facebooku, ve které je 888 tisíc členů.

„Před třicítkou jsem procestovala celý svět a dovolená v Česku byla vlastně trochu ‚trapná‘, služby tu nebyly na úplně super úrovni. Když jsme s partnerem začali uvažovat, kde budeme žít, vrátilo mě to zpátky k Česku a rozhodla jsem se ukazovat fotogenicky, poutavě a lokálně, jaká tu máme skvělá místa. Chtěla jsem podpořit turismus v Česku a netahat lidi na druhou stranu planety,“ říká Turynová. „Meziročně přibývá každý rok 10 až 15 procent lidí, kteří zůstávají v létě v Česku. To je myslím úspěch,“ hodnotí dopad svých aktivit.

Česko má důkladně procestované i Lukáš Hejlík, herec, moderátor a autor Gastromapy. Díky projektu scénických čtení Listování, se kterým jezdí tisíce kilometrů měsíčně po školách a divadlech po celém Česku, může tvrdit, že je „nejvytíženějším obchodním cestujícím“. I tak se najdou pořád místa, která na jeho Gastromapě zůstávají bílá.

„Je to třeba Český les v jihozápadních Čechách. Ta krajina je moc hezká. Plzeňský kraj má Šumavu, lázeňskou vrchní oblast a samotnou Plzeň, ale tohle zůstává trochu stranou zájmu. Moc tipů odtamtud nepřichází,“ míní Hejlík. „Přidám něco z Moravy – jestli něco ráda ukazuju, je to Zlínský kraj. Miluju tu část od Uherského Hradiště směrem na Bílé Karpaty. Beskydy, Valašsko,“ dodává Krista Audi Turynová. „A něco podobného, co dokázala Ostrava, bych přála i Ústecku, odkud jsem. České středohoří je srdcovka.“

Tipy na profilech Lukáše Hejlíka a Úžasných míst sledují statisíce lidí – což může být pro místní podnikatele i obyvatele intenzivní. „Ano, od Bistra Kudlov už mám zákaz se o nich zmiňovat. Ale snažím se podnikům dávat echo dopředu. Třeba teď dvěma bráchům, kteří dělají neapolskou pizzu ve Stříteži u Jihlavy v okýnku v obecním úřadě, před zveřejněním postu na Instagramu vzkážu: Zadělejte víc těsta,“ popisuje Hejlík.

Když se zvýšený zájem turistů neprotne s infrastrukturou nebo představami místních, jsou starostové schopni sáhnout i k radikálnímu řešení – příkladem je obec Chotěšov, která nechala spálit chaloupku stojící na pilíři uprostřed řeky Radbuzy. Místním se nelíbilo, že k ní během pandemie covidu začala jezdit řada návštěvníků, a musela tak ustoupit nové lávce s cyklostezkou.

„Já to do jisté míry chápu, ale stejně přemýšlím, jestli se s tím nedalo lépe pracovat a využít to ve svůj prospěch. Z obecních zdrojů poskytnout místo na parkoviště, pustit do toho služby, sehnat někoho, kdo by tam opékal klobásy,“ podotýká Hejlík. „Setkávám se s tím i v případě restaurací. Někdy mi místní řeknou: ‚Ale my chceme, aby nás v té hospodě, která má 50 židlí, sedělo pět.‘ Ale to ten hospodský nemůže chtít. Když podniká, chce mít plno a aby se mu dařilo. Je to u nás takový zvláštní nárok, že gastronomie má být nějaká lidová služba,“ dodává.

„Kdybych byla starostka obce, měla bych dělat vše pro její rozvoj. A někdy jsem narazila na opravdové klenoty, jež by si zasloužily, aby kolem nich vznikl nějaký hotel nebo super restaurace, kterou by pak Lukáš objevil. Pro obec to může být další zdroj příjmů, práce pro místní obyvatele. Turismus může být pro některé ekonomicky zaostávající regiony skvělá šance, jak místo zatraktivnit a dostat tam více peněz,“ míní Audi Turynová.

Oba tvůrci si ale uvědomují, jaké dopady může mít nadměrný turismus. „To, že dokážu dostat výletníky na tisíc dalších neznámých míst po Česku, znamená, že jich nebude tisíc na Sněžce, Karlštejně a podobných místech, která jsou totálně přetížená. Řešení overturismu je právě odlehčit přeexponovaným místům, zavést dynamický pricing vstupného a parkování, lépe plánovat, kdy na místo vyrazím, a také neustálé připomínání, jak se v přírodě chovat,“ dodává expertka na cestování po Česku.

