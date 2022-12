Doom, Quake a pořád stejná pizza. John Carmack stvořil hity a pomáhal Zuckerbergovi. Z Mety ale odchází

John Carmack kdysi řekl: „Příběh ve hře je jako příběh v pornu. Očekává se, že tam bude, ale není důležitý.“ Dnes by si zarputilí hráči asi klepali na čelo, protože o příběhu by přece špičkové hry být měly, v devadesátých letech ale šlo hlavně o akci – a tu uměl pojmout dokonale. Přece jen stojí za fenomenálními hrami Wolfenstein 3D, Doom nebo Quake. Měl ovšem blízko také k virtuální realitě, se kterou v posledních letech radil Marku Zuckerbergovi. Po nespokojenosti s vývojem v Metě teď ale z poradní pozice odstoupil. Bude se naplno věnovat svým vlastním projektům.

John Carmack do herního světa poprvé pronikl v roce 1978, když mu bylo osm. Nejprve mu učarovala ikonická arkádovka Space Invaders, potom přišel Pac-Man – a pak se stal na chvíli dětským zlodějem, když chtěl ukrást ze školy legendární počítač Apple II, aby mohl s kamarády hrát. Dostal za to domácí vězení. Po školských letech se začal věnovat programování, aby následně nastoupil do svého prvního zaměstnání.

Ve společnosti Softdisk začal vyvíjet první jednoduché hry, především se tam ale setkal s Johnem Romerem a Adrianem Carmackem (přes shodná příjmení nejsou s Johnem příbuzní – pozn. red.), se kterými v roce 1991 založil vlastní firmu – id Software. V rámci ní se svým týmem vývojářů a grafiků vymyslel několik úspěšných her, které oproti tehdejší době vynikaly svou trojrozměrnou grafikou, rychlým vykreslováním postav i sebemenších detailů a také stylem, jak se hrály.

Bezprecedentní úspěch zažil Carmack především s hrami Wolfenstein 3D, Doom a Quake, tedy trojicí průkopnických titulů, které vydláždily cestu pro moderní střílečky, respektive first person akce (FPS). Přinesly svěží akci, rychlost, kvalitní zpracování – a v případě posledních dvou také světu dokonale demonstrovaly krásu multiplayeru. Prodaly se jich miliony. A třeba ikonický Quake byl zajímavý také tím, že přinesl mapový editor.

Zároveň byl ale Carmack tak trochu skromným geekem, který měl rád řád. I proto po dobu patnácti let skoro každý den objednával tu stejnou pizzu ze stejné pizzerie – a vozil mu ji dlouhé roky ten samý kurýr. Bojoval třeba proti softwarovým patentům a prosazoval open source, aby se na nových, modernějších projektech podíleli i jiní. Sám pak do oběhu vypustil zdrojové kódy Wolfensteina 3D a Doomu, svých dvou ikonických děl.

Ze svého startupu vytvořil hodnotnou společnost, která pro své revoluční herní technologie logicky přitahovala zájem větších firem. V roce 2009 ji koupila skupina ZeniMax Media (nyní patřící pod Microsoft), majitel slavného herního vydavatelství Bethesda Softworks, aby ji Carmack o čtyři roky později opustil a přidal se pod křídla Oculusu, firmy, která staví headsety pro virtuální realitu.

Virtuální realita hrála v jeho životě velkou roli, protože v ní viděl potenciál zcela nového odvětví nejen pro gaming, ale i každodenní život. Především pak našel smysl v tom, jak virtuální realitu staví Palmer Luckey, zakladatel Oculusu. Do jeho firmy nastoupil v roce 2013 coby technický ředitel – a tento post si držel i poté, co v roce 2014 Oculus koupila Meta (tehdejší Facebook) Marka Zuckerberga.

Pod tvůrcem nejrozšířenější sociální sítě světa dohlížel na vývoj nových headsetů a sám přispíval svými znalostmi. Měl velkou zásluhu na tom, že se ze zařízení pod názvem Oculus VR stal jeden z nejrelevantnějších produktů na tomto poli. V roce 2019 se ovšem od přímého vývoje vzdálil a stal se „pouhým“ poradcem, který neměl daleko ke kritice, když se mu něco nelíbilo.

Jeho nespokojenost s dosavadním směřování divize pro virtuální realitu Mety patrně – jak sám popisuje v interním příspěvku pro své kolegy – způsobila to, že před pár dny dal Zuckerbergovi sbohem. Napsal, že některé věci pro něj byly „bojem“ a „nebyl dostatečně přesvědčivý v tom, aby týmu vysvětlil, jak věci dělat jinak“.

I resigned from Meta, and my internal post got leaked to the press, resulting in some fragmented quotes. Here is the full thing: https://t.co/iUcr8TYMLD

— John Carmack (@ID_AA_Carmack) December 17, 2022