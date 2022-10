Mark Zuckerberg věří metaverzu, investoři ne. Akcie Mety se propadly na nejnižší hodnotu za dlouhé roky

Šéf společnosti Meta Mark Zuckerberg ještě před pár týdny plamenně řečnil o metaverzu, představoval jeho softwarové pokroky i nový headset Quest Pro. A ani jeho podřízení navenek nechtějí mluvit takřka o ničem jiném než o vizi nového, virtuálního vesmíru, v níž má být budoucnost. Jenže nalijme si čistého vína… nebo spíš pročtěme včera zveřejněná čísla firmy za třetí kvartál roku. Ta totiž ukazují docela jiný obrázek.

Pohled na něj není vůbec pěkný a svědčí o tom i rezolutní reakce trhu. V pozdním obchodování cena akcií Mety v reakci na nepříznivá čísla nejdřív klesla o 6 procent, aby se během následujících dvou hodin propadla o dalších 14 procent. Od začátku roku tak firma ztratila už přes 60 procent své tržní kapitalizace.

Za bídný výsledek může několik věcí. Všechny své metaverzové aktivity Zuckerbegovo impérium schovává pod účetní segment Reality Labs. Do něj firma masivně investuje, a ačkoliv ho pomalými krůčky dostávala k černým číslům, v období od června do srpna se opět propadl hluboko do ztráty přes 3,6 miliardy dolarů (75 miliard korun) oproti ztrátě 2,6 miliard dolarů (50 miliard korun) za stejné období loni. Ve snižování pokračoval i obrat v tomto segmentu, který meziročně spadnul na polovinu.

Celkově už letos Meta na tomto poli spálila 9,4 miliardy dolarů a byla za velké útraty v Reality Labs už hojně kritizována. Za zvyšující se ztrátou má nicméně stát především fakt, že Meta pracuje na dalším VR headsetu, který by se oproti Quest Pro měl stát přímým, levnějším nástupcem současného modelu Quest 2. O něm společnost zatím neprozradila nic kromě toho, že na trh dorazí příští rok.

Foto: Meta Meta Quest Pro

Za byznysem Mety nicméně stále z naprosté většiny stojí aplikace Facebook, Instagram a WhatsApp. Ani celková čísla ale nenaznačují pozitivní trend. Meziročně firmě celkově poklesly tržby o čtyři procenta na 27, 7 miliardy dolarů (677 miliard korun), z toho 27,2 miliardy pocházelo z reklamy. Zisk se scvrknul na 4,3 miliardy dolarů a provozní marže meziročně klesla z 36 na 20 procent.

Meta tak podobně jako v minulém kvartále pociťuje utahující se marketingové rozpočty firem, které šetří na online reklamách, případně se odvracejí ke konkurenci v podobě TikToku. Není tak překvapivé, že finanční ředitel Mety David Wehner na hovoru s akcionáři potvrdil, že i v příštím roce nebude Meta růst, co se týče počtu zaměstnanců. Zuckerberg již podobné kroky naznačil dříve.

Je nutné podotknout, že do karet společnosti nehraje ani silný dolar, který několik procent z tržeb nutně ukrojil. Ukázalo se to i ve výsledcích Microsoftu. „Zisk Microsoftu vzrostl o jedenáct procent, ale kdyby byl americký dolar na úrovni před rokem, bylo by to o šestnáct procent, což je brutální rozdíl. Třetinu růstu v podstatě sežral dolar,“ napsal na Twitter analytik společnosti XTB Tomáš Vranka.

Méně peněz z reklamy navzdory růstu uživatelské základny

Příjmy z reklam Metě klesají navzdory tomu, že statistiky o uživatelích naopak nevyznívají tak tragicky. I přes to, že v minulosti už například klesl počet uživatelů Facebooku, teď počty jeho denních uživatelů stouply z 1,93 na 1,98 miliardy lidí.

Na měsíční bázi zasáhne Meta napříč svými aplikacemi přes 3,7 miliardy lidí, z toho na denní bázi 2,93 miliardy oproti 2,81 miliardy za stejné období loni. Zuckerberg zároveň během hovoru s akcionáři prozradil, že samotný Instagram již překonal dvě miliardy měsíčně aktivních uživatelů. WhatsApp stejným číslem disponuje denně a – možná překvapivě – aktuálně nejvíce roste v Severní Americe, tedy na trhu, který je jinak službami Mety penetrován nejvíce.

Foto: Meta Mark Zuckerberg jako nová verze svého avataru

Nic z toho ale investory neuklidnilo. „Zuckerberg tvrdí, že míra zapojení do jeho aplikací je lepší, než se uvádí v médiích. Investory to nezajímá, protože Zuckerberg sází na metaverse a ten je třeba teprve definovat,“ napsal na Twitter investor Gene Munster.

Navzdory ekonomické situaci chce Meta ovšem v dalších měsících ještě přitvrdit v investicích. „Nic co by investoři chtěli slyšet,“ pokračuje Munster.

Peníze by měly mířit nejen do metaverza, ale i do serverové architektury. Ale pochopitelně nejen do ní. Meta totiž také očekává, že provozní náklady na Reality Labs v roce 2023 meziročně výrazně vzrostou.