Pozor, ať na vás nevyskočí. Meta v Londýně spustila unikátní reklamu, roli v ní mají i Češi

Procházka po londýnském Piccadilly Circus může v těchto dnech působit jako návštěva kina. Meta se tam totiž rozhodla ukázat budoucnost billboardové propagace a pozoruhodným trojrozměrným způsobem zpracovala reklamu na svůj headset pro virtuální realitu, která má navíc výraznou českou stopu. Prim v ní hraje i původem tuzemský herní hit Beat Saber.

Neony a blikající reklamní prvky se na Piccadilly Circus objevují už od počátku dvacátého století, přičemž první velký světelný billboard se tam objevil v roce 1923, kdy si stěnu budovy, dnes známou jako Piccadilly Lights, pronajal britský výrobce tehdy oblíbeného masového extraktu Bovril. Z něj šel pro zajímavost udělat i čaj, takzvaný masový čaj.

Jeho tvůrce, skotský vynálezce John Lawson Johnston, tímto billboardem prošlapal cestu dalším firmám, které začaly na jednom z nejfrekventovanějších míst anglického Londýna, kde denně projde přes čtvrt milionu lidí, inzerovat své vlastní produkty. A že se jich tam v průběhu desetiletí objevilo. Všechny velké firmy tam byly.

Mezi nimi nechybí ani americká společnost Meta, která teď na exponovanou stěnu umístila unikátní technologii. To, co si ozkoušela s promem pro svou komunikační službu WhatsApp, naplno rozjela s propagací nového headsetu pro virtuální realitu Meta Quest 2, kde jeho největší hry vizuálně „vyskakují z plakátu“.

Reklamní kampaň pod názvem Wish For Extraordinary například láká na herní simulátor amerického fotbalu NFL Pro Era, a to atraktivním zpracováním zachycení míče ze strany jednoho z hráčů týmu Jacksonville Jaguars. Kdyby jej nechytil, možná by „spadl“ do davu všudypřítomných turistů. Jeho takzvaný catch byl ale precizní.

Ze sportovního rybníčku se pak diváci přesunou do toho hudebního, kde hraje prim česká hra Beat Saber Beat Saber Populární videohra pro virtuální realitu Beat Saber od českého vývojářského studia Beat… Rok vydání:2019Vydavatel:Beat Games Více informací , jedna z nejoblíbenějších her pro virtuální realitu na světě, kterou Meta od tria Vladimír Hrinčár, Jaroslav Beck a Ján Ilavský koupila. V sekvenci lze – jak jinak – vidět světelné meče, jak do rytmu hudby rozsekávají létající krychle.

Protože se už blíží Vánoce, další spot ukazuje Santu Clause, jak si to s dárky sviští po horské dráze, která se v jednom momentu vznáší nad hlavami lidí na Piccadilly Circus. Finále pak patří astronautovi, který se snaží zmocnit pouliční lampy, ale nekompromisní gravitace ho vtáhne zpět tam, kam patří – do krabice od headsetu. A vyobrazením samotného produktu v 3D celá show končí.

„Meta Quest 2 není jen rozbalení kusu technologie – je to rozbalení vašich nejvšednějších přání. Kampaní chceme zachytit radost z toho, že máte velká, neobyčejná přání a že se vám díky němu skutečně splní. Ať už se obléknete do kostýmu a vzlétnete do oblak, nebo prostě strávíte odpoledne na Mezinárodní vesmírné stanici,“ popisuje Chelsey Susin Kantorová, ředitelka marketingu a komunikace v Metě.

Firma pod taktovkou Marka Zuckerberga, která kvůli masivnímu propouštění nezažívá zrovna nejspokojenější časy, navíc musela za novou kampaň vynaložit slušné peníze. Podle agentury VTM Outdoor Advertising stojí desetivteřinová reklama na Piccadilly Lights 450 tisíc liber (12,7 milionu korun) na týden. Meta ji však má devadesátivteřinovou – a patrně bude běžet až do konce roku.

Propagaci zařízení Quest 2 má Meta zajišťovat i na dalších místech Londýna, například v iMaxu Waterloo, na Oxford Street nebo v blízkosti eskalátorů metra.