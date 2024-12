Došly jim peníze, tak propustili tisíc lidí a chtěli zavřít. Záchrana nakonec přišla až na Štědrý den

Uložit 0

Slibovali leteckou revoluci, získali miliardy, ale teď jejich vzdušné taxíky Lilium končí. Právě tak by zněl titulek tohoto textu ještě před pár desítkami hodin. Ostatně i jeden ze spoluzakladatelů německé firmy, která vyvíjí speciální elektrické letouny, v předvánočním čase napsal jasné oznámení. „Po deseti letech a deseti měsících je smutnou realitou, že společnost Lilium ukončila svou činnost,“ uvedl na síti LinkedIn Patrick Nathen. Jeho firmě totiž došly peníze, a jelikož nedokázala sehnat další investory, propustila většinu svých lidí a směřovala ke konci. Pak ale došlo na Štědrý den k průlomu ve vyjednávání. Lilium bude zřejmě pokračovat.

Zprávy o tom, že jeden z průkopníků ve vývoji elektrických letadel s kolmým vzletem a přistáním je ve velkých problémech, se byznysovými kuloáry šířily delší dobu. Německý portál Gründerszene o víkendu napsal, že Lilium propustilo většinu ze zhruba tisícovky zaměstnanců, přičemž pár desítek jich ještě pomůže s likvidací firmy. Vzápětí vše potvrdil také zmíněný Patrick Nathen, který Lilium v Mnichově před více než deseti lety spolu s Danielem Wiegandem, Sebastianem Bornem a Matthiasem Meinerem založil. Nakonec ale na poslední chvíli našli řešení.

„Společnost Lilium dosáhla průlomu ve vyhledávání investorů,“ stojí v titulku tiskové zprávy, kterou firma zveřejnila 24. prosince. Lilium oznámilo podepsání smlouvy o koupi jeho aktiv společností Mobile Uplift Corporation, kterou mělo založit blíže nespecifikované konsorcium investorů z Evropy a Severní Ameriky. Toto uskupení má v úmyslu získat provozní aktiva dceřiných společností Lilium GmbH a Lilium eAircraft GmbH, a pokud budou splněny určité podmínky, Lilium očekává, že dohoda umožní dceřiným společnostem získat dostatečné financování k obnovení svých podnikatelských aktivit.

„Jsme velmi potěšeni, že můžeme oznámit podpis investiční dohody se zkušeným konsorciem investorů, což je zásadní průlom. Uzavření transakce na začátku ledna nám umožní znovu nastartovat naše podnikání,“ uvedl výkonný ředitel společnosti Lilium Klaus Roewe. Po uzavření transakce, které se aktuálně očekává začátkem ledna 2025, je v plánu restrukturalizace dceřiných společností a jejich vyvedení ze současných insolvenčních problémů. Noví investoři z Mobile Uplift Corporation zároveň počítají s tím, že před několika dny propuštěné zaměstnance znovu najmou, jakmile bude vše uzavřeno.

Problémy Lilium oficiálně přiznalo už před dvěma měsíci, kdy Komisi pro kontrolu cenných papírů oznámilo, že se dostává do insolvence. Nedokázalo se totiž dohodnout s investory na dalším financování, bez kterého by nemohlo dál fungovat. Lilium vyjednávalo o možném úvěru či zárukách také s bavorskou vládou, ale neúspěšně. Podle portálu Gründerszene měla proběhnout poslední jednání o možné investici ještě předminulý víkend a původně měla zkrachovat. Nakonec ale všechny zainteresované strany řešení našly.

Lilium vyvíjí elektrické letadlo s kolmým startem a přistáním, které má létat rychlostí až 100 kilometrů v hodině. Tyto typy letadel se často označují jako vzdušné taxíky, protože mají ambici proměnit způsob přepravy osob i na kratší vzdálenosti ve městech. Mnichovské firmě věřila řada investorů, kteří jí během let svěřili přes miliardu dolarů, tedy několik desítek miliard korun, a před třemi lety se pro další kapitál vydala na burzu Nasdaq. V posledních letech získala také několik objednávek, mezi nimiž byla například dodávka stovky letadel do Saúdské Arábie.

V jaké kondici a s jakými plány se nyní Lilium vrátí k provozu, zatím není jasné. Na začátku října, kdy již bylo vidět, že se firma dostává do finančních problémů, zveřejnila video, v němž svůj letoun představuje a láká na jeho očekávaný přílet v roce 2026. Mnichovský tým nicméně není zdaleka jediný, kdo podobný stroj vyvíjí. Mezi největší hráče v této oblasti nadále patří společnosti jako americké Joby Aviation či Wisk Aero, německý Volocopter nebo čínský EHang.

Hráčů je nicméně po celém světě ještě mnohem více a proudí do nich velké investice, které dávají v součtu miliardy dolarů. Ty přitom – byť zatím v menším rozsahu – láká i jeden český projekt. Proti největším světovým firmám se chce postavit Michal Illich, který již několik let staví vlastní elektrický letoun v projektu Zuri. Pro něj získal minulý týden další investici od předních českých investorů v řádu vyšších desítek milionů korun, aby mohl po náročném testování postavit stroj schopný plného letu.

„Nové investiční kolo bylo určeno k tomu, abychom otestovali vertikální start a přistání na velkém modelu a vše, co s tím souvisí – tedy elektroniku i systém řízení. Během tří let testování jsme provedli desítky vzletů a vyzkoušeli vše, co bylo pro tenhle model potřeba, takže můžeme pokročit do další fáze,“ uváděl Illich. Kdy by mohl mít k dispozici hotový produkt, zatím předpovídat nechtěl.