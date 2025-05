Šaty dělají člověka. Že to v Česku nechápeme, je velká škoda, říká módní influencer Lukáš Zachara

Uložit 0

Lukáš Zachara, známý spíše pod přezdívkou Zachy, patří k prvním českým YouTuberům, kteří se věnovali módě, kosmetice a lifestyle tématům. S videi začal už ve svých dvanácti letech a rychle si získal desítky tisíc sledujících. Veřejnost zaujal i tím, že v 17 letech udělal coming out přímo ve videu. V podcastu Režim nerušit teď popisuje, co mu roky na sítích daly i vzaly, proč už videa nenatáčí a co by vzkázal dnešním dětem, které se chtějí stát influencery.

„Živím se vlastně tím, co jsem dělal předtím, jenom to už nedělám pro sebe. Střih videa, tvorba videa, fotky – to aplikuju všude jinde,“ říká Zachara o své současné práci, ve které se stále pohybuje ve světě módy – právě ta byla jedním z jeho hlavních témat už v dobách působení na YouTube.

V podcastu tak Zachy komentuje i aktuální trendy a přístup Čechů k oblékání: „Šaty dělají člověka, to je fakt, není to nic, nad čím by se mělo dumat. Tečka, tak to je. A to, že to v Čechách nechápeme, je velká škoda,“ míní influencer.

YouTube opustil poté, co zveřejnil jedno z posledních videí, ve kterém veřejně sdílel svou sexuální orientaci. „Dělal jsem to hlavně pro sebe,“ vysvětluje a dodává, že i kvůli tomu se potýkal už od malička s negativními reakcemi. „Někdy ty komentáře byly fakt extrémní. Bylo mezi nimi probírání mé rodiny i výhružky smrtí mně i mým blízkým.“

S takovými hejty se tehdy vyrovnával mimo jiné i díky vlastní naivitě: „Já jsem byl na obláčku. A spíš z toho byli otřesený ostatní než já,“ vysvětluje Zachy. Pro toho hrála zásadní roli během dospívání jeho maminka. „Byla to taková moje podpora,“ říká s tím, že naopak jeho otec působení na sítích dlouho nechápal.

A co by vzkázal dnešním dětem, které se o kariéru influencerů snaží? „Myslím si, že mít někoho, na koho se obrátit, je klíčový. Ať už je to rodič nebo mentor,“ říká s tím, že dnešní stav sociálních sítí, jejich tempo a tlak na výkon jeho samotného spíš odrazují: „Já se víc a víc stahuju. Ten přístup mě spíš demotivuje.“

Jeho kanál na YouTube i přesto zůstává dál aktivní – s více než 130 tisíci odběrateli. A i když nové video aktuálně neplánuje, otevřeně přiznává, že se k němu možná někdy vrátí. „Uvidíme, nechci nic slibovat sobě ani ostatním. Ale přinejmenším je to škoda,“ dodává s úsměvem.

