Dostane Špilberk skleněnou střechu? Má chránit návštěvníky před deštěm, památkáři jsou zdrženliví

Podle návrhu by se mělo jednat o trvalou prosklenou střechu za zhruba 80 až 100 milionů korun, která má stát na sloupech a překrýt většinu nádvoří.

Filip Magalhães

Foto: Brněnské komunikace

Kdysi zde pobývala moravská markrabata, bylo tu i obávané vězení nebo kasárna. Na Špilberku dnes sídlí Muzeum města Brna, které už delší dobu uvažuje o zastřešení vnitřního nádvoří hradu. Déšť a bouřky totiž občas překazí kulturní události, jež se zde konají. „Toto řešení poskytne vyšší komfort návštěvníkům i pořadatelům akcí. Rozšíříme tak možnosti kulturní sezony a Brňanům nabídneme skutečně živé místo na jejich hradě podle motta ‚Špilberk žije 12 měsíců v roce‘,“ uvedl ředitel muzea Zbyněk Šolc.

Podle aktuálního návrhu od městského podniku Brněnské komunikace by se mělo jednat o trvalou prosklenou střechu za zhruba 80 až 100 milionů korun, která má stát na sloupech a překrýt většinu nádvoří. Jak ale popisuje Český rozhlas, památkáři jsou k tomuto projektu zatím zdrženliví, přestože konstrukce nebude při pohledu zvenčí vidět. „Musíme si uvědomit, že město Brno se velice často prezentuje i fotografiemi z ptačí perspektivy, takže v těchto případech bude zastřešení patrné,“ řekl pro ČRo Petr Holub z Národního památkového ústavu.

V současnosti chrání návštěvníky před deštěm jen speciální plachta, která zakrývá samotné jeviště. Jakmile se počasí zhorší, je i pro tak rozlehlý hrad složité nabídnout stovkám lidí pořádný úkryt. Šolc navíc připomíná, že skleněné zastřešení už v minulosti vzniklo i nad vnitřní dvoranou Národního muzea.

