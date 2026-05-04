Praha zažije svět kouzel na vlastní kůži. Do Letňan míří největší výstava o Harrym Potterovi
Svět čar a kouzel se v srpnu stěhuje do Letňan. Putovní expozice slibuje originální rekvizity, interaktivní lekce magie i náhled do zákulisí filmů.
Čekali jste v jedenácti letech napjatě na dopis z Bradavic, a ono nic? Vaše sova se jen trochu zdržela, místo do Bradavic vás ale letos v létě zavede do pražských Letňan. Místní PVA Expo se totiž 6. srpna promění v jednu z hlavních zastávek světového turné Harry Potter: The Exhibition, které už dříve přilákalo davy v Německu, Rakousku, Maďarsku či Austrálii. Za ambiciózním projektem stojí společnosti Warner Bros. Discovery, Imagine a Eventim Live, podle jejichž slov jde o dosud nejrozsáhlejší přehlídku svého druhu, která připomene pětadvacetiletou historii kouzelnického fenoménu.
Výstava se záměrně vyhýbá pasivnímu „muzejnímu“ pojetí. Každý návštěvník dostane při vstupu čipový náramek, který mu umožní stát se součástí příběhu. Díky kouzelnickým hůlkám s pohybovými senzory si bude moci vyzkoušet třeba porazit bubáka na hodině obrany proti černé magii, připravit lektvar, přesadit vřískající mandragoru nebo nahlédnout do budoucnosti. A ty nejzapálenější nadšence potěší i drobný detail: na digitálním Pobertově plánku se mezi stopami ostatních objeví jméno každého, kdo se na exhibici vydá.
Zájemci se mimo jiné podívají i do Hagridovy chýše a Zakázaného lesa, kde na ně čekají kentauři a akromantule. Výstava pokrývá celý kouzelnický vesmír, od filmů o Harrym Potterovi přes sérii Fantastická zvířata až po broadwayskou hru Harry Potter a Prokleté dítě, oceněnou prestižní cenou Tony. Na místě bude i obchod s položkami, které na jiné Harry Potter výstavě nelze sehnat, od sběratelských suvenýrů až po čokoládové žabky a další ikonické pochoutky. Chybět by neměl ani máslový ležák. Základní vstupné vyjde na 550 korun.