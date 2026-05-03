Virál, který okouzlil svět, dostal díky AI stroj času. Bezplatná vychytávka otestuje, jak znáte dějiny
GeoGuessr v kulisách historie. Bezplatná aplikace Wenware nabízí pohlcující 360° pohled do minulosti a výzvu v orientaci v čase i prostoru.
Málokdo by neznal GeoGuessr, projekt švédského programátora Antona Walléna, který z prostého hledání lokací na mapách Google Street View udělal hru. Ta vyrostla v globální fenomén s obří fanouškovskou základnou i vlastním světovým šampionátem. A právě tento princip – ocitnout se na náhodném místě a co nejpřesněji určit, kde se nachází – nyní inspiroval nový projekt, který populární formát posouvá o další úroveň. Bezplatná aplikace Wenware přidává k prostoru i čas a přenáší hráče přímo do dějiště významných historických událostí. Místo opuštěné silnice kdesi na severu Evropy se tak lze rázem ocitnout uprostřed mongolské invaze do Evropy, u soudu s Johankou z Arku nebo třeba na francouzském dvoře v prvních dnech stoleté války.
Hra po spuštění vrhne hráče do pohlcujících 360stupňových panoramat vybraných historických epoch, přičemž je na výběr, zda se vydá do starověku, středověku, nebo otestuje svou znalost novodobých dějin. Úkolem přitom není pouze zabodnout špendlík na slepou mapu světa, ale také co nejpřesněji určit rok, v němž se daný výjev odehrává. Projekt navíc běží přímo ve webovém prohlížeči, takže k jeho vyzkoušení není potřeba žádná registrace ani instalace, do minulosti se tak lze vydat během několika kliknutí.
Wenware není jen vtipným oživením pro fanoušky zavedeného GeoGuessru, ale i ukázkou nových možností herní tvorby. Nevznikla totiž klasicky rukama vývojáře, nýbrž pomocí takzvaného vibe codingu. Vytvořena byla v rámci mezinárodní soutěže Cursor Vibe Jam 2026, jejíž podmínkou je, že alespoň devadesát procent zdrojového kódu musí napsat umělá inteligence. V letošním ročníku se hrálo až o 40 tisíc dolarů a právě Wenware momentálně vévodí žebříčku nejhranějších titulů.