Dostat sem lidi z ciziny je nemožné, úředníci jsou nastavení na Čechy Čechům, zlobí se Michopulos

Nezaměstnanost byla v Česku na konci srpna 3,6 procenta, rok předtím to bylo 3,4 procenta a předloni stejně jako letos. V Evropské unii není mnoho dalších zemí, které by se mohly pochlubit podobně nízkými čísly – vlastně jsou jen dvě, a to Německo a Malta. Je to ale opravdu skvělá zpráva, jak často opakují politici? Ne tak docela. „Zlomí nám to ekonomicky vaz,“ prohlásil v posledním dílu CzechCrunch Podcastu podnikatel a spolutvůrce populárního podcastu Kecy & politika Petros Michopulos.

Za celou EU jsou zatím data jen za červenec, ale průměrná míra nezaměstnaných je v celé sedmadvacítce 5,9 procenta, v zemích, kde se platí eurem, ještě o trochu víc, a to 6,4 procenta. Protože Eurostat nezaměstnanost počítá trochu jinak než zdejší úřady, u České republiky tam dlouhodobě svítí hodnota oscilující kolem 2,5 procenta. Slovy hlavního ekonoma Deloitte Davida Marka: „Nezaměstnanost je dnes prakticky dobrovolná.“

Zatímco ještě na přelomu milénia atakovala míra nezaměstnanosti desetiprocentní hodnotu, posledních pět let se stabilně pohybuje na faktické nule – ve společnosti je vždy určité množství lidí, kteří nemohou nebo nechtějí pracovat, přirozená míra nezaměstnanosti se odvíjí od stavu ekonomiky, její produktivity či výše inflace, obecně se ale její hodnota udává v rozmezí dvou až pěti procent. „To, co se děje u nás, je ale šílené,“ doplnil Michopulosova slova spolumajitel skupiny Anacot Capital a bývalý místopředseda ODS Pavel Drobil, který byl druhým hostem CzechCrunch Podcastu. Můžete si ho pustit na odkazu níže nebo na Spotify, Apple Podcastech, Google Podcastech a na YouTube.

Oba byznysmeni narážejí na to, že pracovní trh v Česku je dlouhodobě přehřátý – zkrátka na něm chybí lidé, což roztáčí spirálu neadekvátního růstu mezd, které ale následně neodpovídají produktivitě. Řešením, jak upozorňují podnikatelé a odborníci už mnoho let, je otevřít se víc lidem ze zahraničí a zjednodušit najímání cizinců. To je v Česku pořád byrokratické martyrium.

Michopulos to pak dal do souvislosti s plánem premiéra Petra Fialy, že se z Česka stane technologický hub Evropy: „Fialův plán je obsahově v pořádku, nemůžete ho ale dělat bez toho, aby tady žilo dost lidí. Snít o průmyslu 4.0 a umělé inteligenci je nesmysl, když to nebude mít kdo dělat. Když sem chcete přivézt někoho mimo EU, je to taková komplikace, že se vám spíš vyplatí přeplatit někoho, kdo tu už je.“

Pavel Drobil, který je zároveň členem širšího vedení ODS, připustil, že vláda si kritickou situaci na pracovním trhu uvědomuje a že by mohlo dojít k rozvolnění podmínek, po nichž byznys tak hlasitě volá. Ostatně sám moc dobře ví, jak velký problém to je. „Tlak na platy je obrovský. Byrokratická neprůchodnost systému je větší problém než blábolení Babiše s Okamurou,“ dodal v CzechCrunch Podcastu někdejší ministr životního prostředí. S Michopulosem si notoval právě v kritice úředníků, kteří jsou podle obou hlavní brzdou toho, aby se v tomto směru věci začaly hýbat. Jejich myšlenkové nastavení prý odpovídá heslům typu Čechy Čechům.

Podle obou hostů reálně hrozí, pokud by se nic neudělalo, že česká ekonomika začne výrazněji zaostávat za zeměmi, které se nebály jednak investovat dynamičtěji do infrastruktury, jednak mají otevřenější pracovní trh, takže přivézt do nich programátora z Indie trvá čtvrt až půl roku jako v Německu, nikoli rok a půl jako v Česku. „Odmítáme přijímat lidi, ale chceme mít německou ekonomiku a německou životní úroveň. Co udělají firmy, až uvidí příliv nových zakázek, ale ne šanci je kvůli nedostatku lidí zrealizovat? Půjdou tam, kde lidé budou,“ řekl Michopulos.

Na jaká všechna témata v našem podcastu s Pavlem Drobilem a Petrosem Michopulosem došlo?

Nepřichází premiérova vize moc pozdě?

Proč se mezi podnikateli zvedla vlna nespokojenosti?

Jak se vydařila integrace Ukrajinců?

Jak zvládá Petr Fiala svou roli?

Lze vůbec ještě provádět reformy?

To vše a ještě mnoho dalšího se dozvíte v novém díle CzechCrunch Podcastu, který si můžete pustit ve vašich podcastových aplikacích včetně Spotify, Apple Podcastů, Google Podcastů a také na YouTube.