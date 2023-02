Hvězdný LeBron James přepsal velký rekord. Stal se nejlepším střelcem v dějinách NBA

Čekalo se na to poslední týdny, kvůli poranění kotníku ale nebylo jisté, jestli to v úvodních měsících roku stihne. Nakonec se ale na palubovku dostával – a největší rekord v dějinách NBA pokořil. Hvězdný basketbalista LeBron James se stal nejúspěšnějším střelcem v dějinách ligy, když v posledním zápase o tři body překonal legendárního Kareema Abdula-Jabbara.

V dnešním utkání mezi Los Angeles Lakers, za které LeBron James hraje, a Oklahomou City Thunder nastřílel 38 bodů, přičemž ten 36. byl pro něj naprosto zlomový. Padl ve třetí čtvrtině zápasu ze střední vzdálenosti a znamenal, že pokořil přes čtyřicet let trvající rekord v počtu nastřílených bodů – dohromady tak hvězda NBA má na kontě 38 390 bodů.

V ten moment šlo o velkou slávu. Jakmile James rekord překonal, hra se zastavila. „Střela historie,“ zvolal komentátor, zatímco se na palubovky hrnuli novináři, kameramani, spoluhráči i jeho děti. Tleskala mu celé hala a evidentně i samotný James si svou historickou chvilku náležitě užíval.

Celkovým počtem bodů se James vyšvihl nad jednoho z nejslavnějších hráčů NBA, Kareema Abdula-Jabbara, který většinu své kariéry strávil také ve žluto-fialových barvách týmu z Los Angeles, hrál od šedesátých do osmdesátých let – a také mu přímo během zápasu zatleskal.

With this bucket, LeBron James moves past Kareem Abdul-Jabbar to become the NBA’s all-time leading scorer! pic.twitter.com/N6V5RxPe6r

