Druhý život pro baterie. V Norsku zahájil provoz největší evropský závod na recyklaci akumulátorů

Norsko je mezi evropskými státy na špici, co se počtu provozovaných elektromobilů v přepočtu na počet obyvatel týče. To znamená nejen kvalitnější životní prostředí, ale i velkou výzvu, jak naložit s tak velkým množstvím akumulátorů po konci jejich životnosti. Odpověď přináší doposud největší závod na recyklaci baterií v Evropě, který se nachází právě v Norsku. Jeho kapacita je natolik veliká, že dokáže bez problému recyklovat veškerý objem dosluhujících akumulátorů v zemi.

Hydrovolt je společným podnikem firmy Hydro, jednoho z největších zpracovatelů hliníku v Norsku, a švédského výrobce akumulátorů Northvolt. Celková kapacita prvního závodu Hydrovoltu, jehož provoz byl nyní spuštěn, činí dvanáct tisíc tun bateriových článků ročně, což představuje přibližně pětadvacet tisíc akumulátorů.

Jedná se o tak vysoké číslo, že v současné době dokáže tato jediná továrna obsloužit kompletně celý norský trh s dosluhujícími akumulátory. Z nich je Hydrovolt schopen dostat zpět do oběhu až 95 procent materiálu, který byl pro jejich výrobu použit.

Jde především o materiály jako měď, hliník a také takzvanou elektrodovou či černou hmotu. Ta představuje jednu z největších výzev dokonalé recyklace baterie, jelikož se jedná o drť s různorodým složením v závislosti na výrobci dané baterie. Nejčastěji je v ní obsažen mangan, lithium, kobalt, nikl a další prvky.

Oba podniky se dohodly na tom, že Hydro bude získávat recyklovaný hliník, k jehož produkci je zapotřebí přibližně jen pět procent vstupní energie oproti primární výrobě. Northvolt bude získávat zbylé materiály těžené z černé hmoty, které využije při výrobě dalších akumulátorů ve svých evropských továrnách.

Cílem Northvoltu je, aby do roku 2030 využíval při výrobě svých baterií 50 procent materiálů pocházejících právě z recyklovaných baterií. Naplnění tohoto závazku však bude pro švédskou firmu velmi složité. Objem produkce baterií roste stále rychlejším tempem, čímž se zvedá nepoměr k množství dosluhujících baterií.

Foto: Hydrovolt Linka na recyklaci dosloužilých baterií

To je důvod, proč bude nutné recyklaci baterií řešit i v dalších státech. Volba Norska jakožto pilotní země pro výstavbu recyklační továrny byla z důvodu množství provozovaných elektromobilů jasná, v budoucnu by jej však měly začít dohánět i další trhy. V celoevropském měřítku by proto chtěl Hydrovolt recyklovat do roku 2025 až 70 tisíc tun akumulátorů ročně a do roku 2030 toto číslo navýšit až na 300 tisíc tun.

O recyklaci využitých akumulátorů se zajímá například i automobilka Tesla, která pracuje na vývoji vlastního recyklačního systému. Ten by jí měl poskytnout z každého vysloužilého akumulátoru přes 92 procent materiálu, který chce firma pod taktovkou nejbohatšího muže planety Elona Muska používat k produkci dalších baterií.