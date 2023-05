Druhý život pro baterie z Enyaqu a platba za palivo přímo z vozu. Škoda Auto přiváží řadu novinek

Škoda Auto DigiLab je projekt automobilky Škoda Auto, který se od roku 2017 zaměřoval na vývoj mobility a řešení v oblasti digitalizace. Nyní projekt mění jméno a představuje hned několik nových služeb a řešení, kterých se brzy dočkají i majitelé vozů Škoda v Česku. Patří mezi ně zjednodušení plateb za tankování nebo parking, větší přehled o historii vozu, ale i řešení, jak naložit s použitými bateriemi z elektromobilů.

Škoda X, tak zní nový název firmy, která ještě coby Škoda Auto DigiLab stvořila projekty, jako je půjčovna vozů HoppyGo, aplikace Citymove nebo carsharingové služby Uniqway a BeRider. Právě poslední dvě jmenované služby byly v nedávné době zrušeny, což má určitou souvislost i s novým zaměřením Škoda X, která chce pod novým jménem více šlapat do digitalizace produktů.

„Proměnou společnosti Škoda Auto DigiLab na Škoda X se dostáváme z převážně vývojového prostředí k využití nových technologií v každodenním životě. Škoda X bude jako nová značka samostatně provozovat nově vyvinuté digitální služby a pečlivě naslouchat našim zákazníkům,“ uvedl člen představenstva Škoda Auto pro prodej a marketing Martin Jahn.

Minimálně co do fyzické velikosti je největší představenou novinkou Charging Hub. Jedná se o odpověď Škodovky na otázku, jak naložit s bateriemi, které sice v elektromobilech ztrácí dech, ovšem stále si udržují kapacitu použitelnou pro jiné účely. Škoda tyto baterie umístila ve spolupráci s kralupskou společností IBG do uložiště, které může posloužit jako zdroj energie například pro nabíječky elektroaut.

Foto: Vojtěch Sedláček/CzechCrunch Charging Hub od Škoda X

„Použití je univerzální, máme však v plánu jít cestou partnerství s instalačními firmami. Baterie pak mohou být nabíjeny například solární energií, nebo se to může nabíjet levněji přes noc ze sítě nebo přes den, kdy je ale energie dražší. Případně to pak lze prodat na spotu. Technologie v tom dokáže pracovat například s předpovědí počasí,“ vysvětluje pro CzechCrunch Jan Železný, který má ve Škoda Auto na starosti projekty v oblasti emobility.

Pro Škodovku se tak jedná o způsob, jak oddálit nutnost recyklovat baterie, zároveň však chce z těchto hubů, kdy už ani zde nebudou stačit, získávat baterie zpět, recyklovat je a následně vzniklý recyklát využívat při výrobě zcela nových baterií. V tomto roce by podle Železného mělo vzniknout zhruba padesát podobných hubů, v následujícím zhruba sto.

Jednoduší platby i dokládání stavu vozu

Mezi další, již skutečně digitální novinky patří příchod služby Pay to Fuel i možnost využití služby Pay to Park také v Česku. Jak názvy služeb napovídají, v obou případech se jedná o usnadnění platby, buď za natankované palivo nebo parkování. Pay to Fuel je zcela novou službou, kterou Škoda X pilotně zavádí v Německu, Lucembursku a Dánsku.

Majitelé „škodovek“ tak budou moci u smluvních čerpacích stanic zaplatit za natankované palivo přímo z obrazovky infotainmentu. Díky GPS systém pozná, na jaké stanici bylo tankováno, řidič jen zvolí číslo stojanu a uskuteční platbu, aniž by musel chodit k pokladně stanice.

Jak uvedl Jaroslav Pelant, šéf Škoda X, firma v současnosti jedná o spolupráci s provozovateli čerpacích stanic jako OMV, Benzina či MOL, ale také s menšími jmény. „Usilovně pracujeme na tom, aby byla služba dostupná v Česku ještě letos, stejně jako placení z vozu za parkování,“ řekl Pelant.

Foto: Vojtěch Sedláček/CzechCrunch Martin Jahn během představení nové identity Škoda Auto DigiLab

Zmíněná platba za parkování z vozu by měla do Čech letos dorazit. Princip fungování je podobný, systém dokáže sám identifikovat využívanou parkovací zónu a automaticky zpracuje platbu na infotainmentu. V případě zdržení lze čas stání prodloužit z aplikace MyŠkoda. Novinka tak doplní již zmíněnou aplikaci Citymove, se kterou lze taktéž podobně jednoduchým způsobem řešit placení parkovného z telefonu.

Další z novinek, která se dostane na obrazovky infotainmentu i vozů Škoda provozovaných v Česku, je aplikace Nabídky. Ta bude uživatelům servírovat nejrůznější výhodné nabídky od partnerů. Jaké budou posádce nabídnuty, přitom ovlivní aktuální poloha, často používaná trasa a další údaje o vozidle. Mezi partnery jsou například čerpací stanice, restaurace i obchody.

Škoda X chystá i novinky pro svou službu sdílení vozů HoppyGo, ze které chce udělat komplexní platformu mobility. HoppyGo by tak mělo začít fungovat i jako platforma pro domlouvání testovacích jízd ve vozech soukromých majitelů. Například zájemce o koupi elektrického Enyaqu, který předtím nikdy v elektromobilu neseděl, si skrze HoppyGo může domluvit testování nejbližšího nabízeného kusu a získat tak přímou zkušenost s řízením vozu, aniž by si musel domlouvat a čekat na testovací jízdy u dealera.

A pokud by se zájemce rozhodl nekupovat nový vůz, ale investovat do ojetiny, přijde vhod i digitální certifikát, díky kterému může majitel nabízeného vozu vygenerovat jeho komplexní přehled dat. Tato data zahrnují identifikaci vozidla, technické parametry, aktuální počet najetých kilometrů, servisní historii a další. Díky certifikátu tak může mít kupující důvěru, že nekupuje takzvaně zajíce v pytli.