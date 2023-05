Sdílené skútry BeRider v Praze končí. Škodovka pro ně nenašla partnera a už je nechce dál dotovat

Poprvé se svítivě zelené elektrické skútry, které si mohl díky mobilní aplikaci vypůjčit prakticky kdokoliv, v Praze objevily na podzim roku 2019. Přivezla je inovační laboratoř Škody Auto a flotilu sdílených motorek neustále rozšiřovala. Přestože zástupci Škoda Auto DigiLab obvykle říkali, že se projektu daří růst, a naposledy to zopakovali před několika týdny, nikdy nechtěli prozradit konkrétní hospodářské výsledky. Ty, jak se teď ukazuje, pravděpodobně nebyly tak slavné. Inovační laboratoř Škodovky pro CzechCrunch prozradila, že službu BeRider zavírá.

„BeRider jako pilotní projekt sdílených skútrů v Praze ukončí činnost na konci května. Pro zajištění dalšího provozu se nám nepodařilo najít vhodného partnera. Provozování služeb tohoto typu pro nás není hlavní činností, aktuálně se budeme soustředit na klíčové projekty, které jsou spojeny s mobilitou a digitálními službami přímo ve vozech,“ uvedl pro CzechCrunch Martin Ježek, tiskový mluvčí Škoda Auto pro digitalizaci.

Do ulic Prahy se v rámci nové sezony rozjely elektrické skútry po zimní přestávce teprve nedávno. Byly jich na dvě stovky a zástupci Škoda Auto DigiLabu, který je od začátku provozuje, říkali, že výsledky za loňský rok měly být lepší než v roce 2021. Konkrétní čísla ovšem neprozradili. Životaschopný byznys model pro provoz sdílených skútrů pravděpodobně během necelých čtyř let najít nedokázali – a jelikož nenašli ani partnera, který by s rozvojem pomohl, rozhodli se nyní službu zavřít.

Jedná se o podobný scénář jako v případě studentského carsharingu Uniqway, který Škoda Auto DigiLab spustila v roce 2018 a letos v únoru oznámila, že nenašla další partnery, kteří by pomohli celou službu financovat, a tak ji zavírá.

„Provoz BeRideru pro nás byl zdrojem praktických zkušeností při zpracování velkých objemů dat, fungování systémů e-commerce či optimalizace provozu s využitím umělé inteligence. Rádi bychom poděkovali hlavně uživatelům BeRideru za podporu, protože i díky nim jsme mohli zdokonalit naše digitální platformy či jedinečný přístup k zákazníkům,“ doplnil k ukončení služby BeRider Martin Ježek.

Sdílené elektrické skútry ale z hlavního města úplně nevymizí. I nadále je bude provozovat konkurenční společnost E-sharing, která v Praze jezdí s motorkami pod značkou polské franšízy Blinkee.city. Letos na českém trhu zahájila svou čtvrtou sezonu a k dispozici dává 150 elektroskútrů. V loňském roce měla podle vyjádření provozovatele dosáhnout blíže nespecifikovaného zisku. Nově nasadila také baterie s větším dojezdem, který se zvýší z původních zhruba šedesáti kilometrů až na dvojnásobek.