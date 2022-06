Duke Nukem žije a míří na plátna. Filmovou adaptaci kultovních her chystají tvůrci seriálu Cobra Kai

Duke Nukem je ve světě videoher naprostá legenda, která v 90. letech rozšířila prostorové střílečky z pohledu první osoby. Titulní hrdina, jehož úkolem je rozstřílet všechny mimozemšťany napadrť, po obrazovkách v novém dobrodružství naposledy pobíhal před dlouhými jedenácti lety a jeho herní budoucnost je nejistá. Teď to ale vypadá, že by se mohl objevit na plátnech, a to rovnou v podání tvůrců oblíbeného seriálu Cobra Kai.

Duke Nukem stálo u samotných počátků 2D plošinovek na počítačích a pomohlo je zpopularizovat. První dvě hry z let 1991 a 1992 měly značný úspěch, hlavní boom ale přišel v roce 1996 s příchodem Duke Nukem 3D. Postava nelítostného, hláškujícího a po zuby ozbrojeného hrdiny pro své řádění dostala třetí rozměr. Zároveň přišla s mnohem odvážnějším pojetím, kde vedle brutálního násilí a černého humoru nechyběla ani otevřená sexualita či pornografie nebo drogy.

Unikátní pojetí a velmi dobré ohlasy videohře zajistily miliony prodaných kopií, ale zároveň velká očekávání od pokračování. To mělo původně dorazit už v roce 1998, ve snaze přinést co nejmodernější zpracování se ale zaseklo v nekonečném vývoji. Když Duke Nukem Forever konečně vyšlo v roce 2011, působilo zastarale a mělo mnoho technických problémů. Herní studio Gearbox Software, které franšízu rok před vydáním koupilo, po nějaké době snažení plány na další pokračování oficiálně zrušilo.

Novou naději teď ale dostalo filmové zpracování legendárního titulu. Původní plány přivést Dukea na plátna se objevily už koncem 90. let a později ještě několikrát ve změněné podobě. Ještě v roce 2018 byli s projektem spojení herec John Cena jako představitel hlavní role a studio Paramount Pictures. Ani tentokrát to nikam nevedlo. Teď to ovšem vypadá, že skomírající akční příběh dostal nový život.

Foto: Netflix Film podle hry Duke Nukem mají proukovat tvůrci seriálu Cobra Kai

Podle magazínu The Hollywood Reporter práva na film Duke Nukem od Gearboxu koupila produkční společnost Legendary Entertainment, stojící třeba za novou sérií s Godzillou a Dunou Denise Villeneuva. Roli producentů nového projektu si pak spolu s Legendary vezmou na starost tvůrci seriálu Cobra Kai Josh Heald, Jon Hurwitz a Hayden Schlossberg a Jean Julien Baronnet z Marla Studios, které se specializuje na videoherní adaptace.

Předloha sice nenabízí nijak sofistikovaný příběh (a v dnešní době ani estetiku), jména spojená s filmem ale slibují něco mnohem zajímavějšího, než v minulosti nabídl třeba všeobecně kritizovaný snímek podle her Doom. Akční komedie Cobra Kai naproti tomu patří mezi vůbec nejlépe hodnocené tituly na Netflixu a potenciál kasovního úspěchu odvážnějších adaptací zase ukázal Deadpool nebo Logan: Wolverine.

Filmy či seriály natočené podle videoher pak v posledních letech pomalu napravují svou mizernou reputaci, byť mají před sebou ještě dlouhou cestu. Dobrého přijetí od diváků se dostalo například dobrodružnému Uncharted a dvojici snímků s ježkem Sonicem, seriál Arcane: League of Legends od Netflixu si pak loni vysloužil mnoho chvály. Relativně dobře se daří také Halo od Paramountu.

Z připravovaných filmů a seriálu podle her je pak nejvíce očekávané televizní zpracování série The Last of Us od HBO. Velké plány pro své herní franšízy má i Sony. Samotné studio Gearbox pak vedle Duke Nukem pracuje také na adaptaci Borderlands, kterou bychom mohli vidět ještě letos.