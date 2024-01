Dům plný světla. V Pardubicích navrhli architekti stavbu, kde se stírá rozdíl mezi vnitřkem a venkem

Uložit 0

Zájem budí už z ulice, a to i přesto, že směrem do veřejného prostranství je dům v podstatě zavřený. Jako by tu bylo jen malé okénko a vjezd do garáže. Přesto vyvolává dojem světlé stavby doplněné o dřevo. O tom, jak vypadá směrem do zahrady, si kolemjdoucí mohou nechat jen zdát. Přitom je čím se kochat. A to hodně.

Stavba s rozlohou 283 metrů čtverečních se nachází v nově se rozvíjející čtvrti v městské části Pardubice – Svítkov. Ten je už několik desítek let součástí Pardubic a je tvořen převážně rodinnými domy. Když se v roce 2017 rozšířilo území pro další zástavbu, vznikla i poptávka po rodinném sídle.

Navrhlo ho 0,5 Studio. A to na pozemku, který vznikl ze dvou samostatných parcel, navíc je na konci ulice. A právě umístění rozehrálo budoucí podobu stavby. „Dům je směrem do ulice uzavřený, směrem do zahrady pak maximálně prosklený, aby si rodina co nejvíce užila pohledu do zeleně,“ říká pro CzechCrunch architekt Vít Svoboda z 0,5 Studia.

Architekti dům rozdělili do tří kompozičních prvků. Pokud se na něj člověk dívá ze zahrady, uvidí přízemí, na němž je položená horizontální stropní deska, která tvoří také krytou terasu na zahradě, a pak odlehčené patro o menší výměře. Členění podporují také různé materiály použité na fasádu. Ta je částečně obložená dřevem. „Vybrali jsme ho právě proto, abychom podpořili členitost domu nejen hmotou, ale i různým druhem fasád. Dřevo bylo ale i přáním investora,“ líčí Svoboda.

Členitost a prosklené stěny vytvářejí naprosto jedinečný interiér, který je plný světla. „Strop obytného prostoru je nad hlavní částí vynesen nad prvek horizontální desky, a tak do středu proniká světlo ze všech stran. Světlo akcentuje betonovou stěnu a jasně definuje srdce domu,“ popisuje 0,5 Studio.

V přízemí, které má tvar čtverce, je obytný prostor s obývákem a kuchyní a také s malou pracovnou. V provozní části, kterou odděluje hala se schodištěm, je pak také ložnice, technické zázemí a garáž. První patro je menší a jsou tu dva dětské pokoje, pokoj pro hosta a hygienické zázemí. „Interiér byl řešený komplexně na míru ve spolupráci s investorem. Důraz byl kladen na kombinaci betonu, dřeva a barevných akcentů,“ dodává Svoboda.

Součástí interiéru je ale i venkovní zahrada, díky prosklené fasádě se totiž stírá rozdíl mezi vnitřkem a venkem. Zatímco dům stojí na jedné části sceleného pozemku, zahrada i s biotopem je na té druhé. Řešení venkovního prostoru navrhovala zahradní architektka Jiřina Zavoralová. „Cílem bylo vytvořit jasné úseky, kde je koupání, kde zahrada a kde vzrostlá zeleň navazující na okolí. Na konci pozemku se terén zvedá a je zde vytvořen val se skalkou, který zároveň vytváří soukromí na zahradě,“ líčí architekt z 0,5 Studia.