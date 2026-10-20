Dvakrát zkrachoval, z Blanska nakonec vybudoval dvoumiliardový rodinný byznys. Chce rozsvítit celou Evropu
Jde o poměrně nenápadnou firmu. Alasans, známý také jako e-shop Svět svítidel, prodává zboží zákazníkům v sedmadvaceti zemích.
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Základy byznysu se svítidly položil Jiří Mánek pár let po revoluci a navzdory překážkám pak ze své firmy z Blanska vybudoval evropskou dvojku v online prodeji osvětlení. I když na jedničku ještě potřebuje asi pětinásobně vyrůst, dnes už Alasans každý rok prodává zboží za více než dvě miliardy korun zákazníkům v sedmadvaceti zemích Evropy. A ambice společnosti, do které se před lety přidali i jeho dva synové, rozhodně nechybí.
V čele rodinného byznysu dnes sedí Darek Matwikow. Byť je Čech a vyrostl na Čeladné v podhůří Beskyd, narodil se v Bratislavě, odkud pochází jeho maminka. Své relativně netradiční jméno vysvětluje kořeny z otcovy strany, které se táhnou od ukrajinských Karpat přes Polsko až do Francie. „Jsem prostě takový evropský mix,“ usmívá se během rozhovoru pro CzechCrunch.
Že jednou bude Matwikow šéfovat miliardovému byznysu se svítidly, ho pochopitelně v dětství vůbec nenapadlo. Během své kariéry prošel několika obory. Nejdřív během studia pražské VŠE chodil na brigádu jako hotelový portýr, postupně se však přes recepčního a nočního auditora vypracoval do pozice sales manažera s péčí o korporátní klienty pro eventy a konference. Zpovzdálí tehdy sledoval oblast e-commerce, bydlel totiž s kamarádem Peterem Hajdučkem, zakladatelem Footshopu. „Pronajímali jsme si byt v žižkovském domě, kde se točil film Vrchní, prchni!,“ doplňuje.
Po pěti letech v hotelnictví se Matwikow na pár let přesunul i do Komerční banky, kde pečoval o segment malých a středních podnikatelů a viděl tak pod pokličku nejrůznějších byznysů od stavebnictví přes strojírenství až po lékařské kliniky. Postupně jej ale korporátní svět omrzel, desítce svých nejbližších klientů napsal e-mail, že bude končit, a do deseti minut mu od jednoho z nich v mailu přistála nabídka, aby jim přišel dělat finančního manažera.
Tehdy již naplno vstoupil do světa e-commerce, protože šlo o společnost Chefparade s tržbami ve vyšších desítkách milionů korun, která kromě školy vaření a festivalu Foodparade provozovala také e-shop s kulinářskými pomůckami Chefshop. I když pracoval v Praze, s manželkou se přestěhovali do Blanska na jihu Moravy, odkud do hlavního města dojížděl na několik dnů v týdnu.
Impostor syndrome sice křičel, že to nezvládnu, ale ambice mi nedala.
Zlomovým pak byl rok 2019, kdy se rozhodl najít si práci v okolí bydliště. A přes svoji tchyni se dozvěděl, že finančního ředitele hledá i jedna firma přímo v Blansku – Alasans (v té době fungující ještě pod značkou Donoci). Setkal se se zakladatelem firmy Jiřím Mánkem a dohodli se na spolupráci. Když do společnosti nastupoval, její roční tržby se pohybovaly na úrovni 450 milionů korun. „Finance měli zdravé a rostli opravdu rychle,“ vzpomíná Matwikow s tím, že teď po osmi letech už míří na pětinásobek tehdejších tržeb.
S prodejem online přitom firma před časem ještě váhala. „Zpětně víme, že tehdy už bylo poměrně pozdě na to, vsadit na internetový obchod,“ popsal nedávno Mánek pro Blanenský deník. Podnikání rozbíhal v roce 1991, nejdřív zkoušel prodej keramiky, skla a porcelánu, o pět let později se ale rozhodl změnit kurz a začal dovážet a prodávat svítidla.
Ne vždy ale šlo všechno jako po másle. „Dvakrát jsem zbankrotoval. Byla to těžká období. Pokaždé se mi ale podařilo byznys znovu nastartovat. Svítidla jsou moje srdcová záležitost a svým způsobem i koníček. Pořád mě to hrozně baví,“ vzpomínal Mánek, jenž se dlouhodobě soustředil hlavně na velkoobchod a svítidly zásoboval obchodní řetězce či hobby markety.
Do rodinného podnikání se v roce 2009 přidali i jeho synové Jiří Mánek mladší a Lukáš. Starší ze synů Jiří je ajťákem, Lukáš zase markeťákem. „Na tom, kde je firma teď, mají obrovskou zásluhu. Pomohli ji posunout do digitální doby a nastartovat úspěšný internetový obchod Svět svítidel,“ popsal Mánek starší, který zároveň přiznal, že už přemýšlel o exitu a v určitou dobu byl v tomto kontextu i ve spojení s největším hráčem v odvětví.
„Ale řekli jsme si, že v tom případě už bychom nemohli naši firmu řídit a museli pracovat pro někoho jiného. Proto jsme vybudovali silný a spolehlivý tým a posunuli se do role majitelů, kde společnost dozorujeme a pracujeme na dalších vizích,“ doplnil Mánek. Během let se navíc firma párkrát přejmenovala – z původního podnikání fyzické osoby pod značkou Rent přes Donoci (tak se jmenovala v letech 2016 až 2025) až po dnešní Alasans.
Mánkův přesun z řídicí do majitelské a strategické role se přitom odehrával v době, kdy vypukl covid. „Těsně před vypuknutím pandemie Jiří Mánek najal ředitele z automotivu, už uvažoval, že se chce z firmy stáhnout. Paradoxně se ale zrovna nový šéf odpálil na home office a firmu v podstatě neřídil. Jiří s ním tedy velice rychle rozvázal spolupráci,“ popisuje Matwikow.
Jak pak covid zvládal samotný Matwikow? „Člověk v té době pochopil, že krize se skládá ze dvou částí – z paniky a z problému. Krizi nemůžete začít řešit, dokud vládne panika, ta blokuje veškerý progres. Musíte ji utlumit a dát ji do pozadí, pak zůstane racionální problém, na který aplikujete řemeslo: analyzovat, exekvovat a kontrolovat výsledky,“ popisuje.
Podobně jako v mnoha jiných firmách i v Alasans na úrovni managementu v březnu 2020 řešili kromě zdraví těžké otázky, zda a jak moc se svět zastaví a jestli budou muset propouštět. „Během týdne jsme zjistili, že konec se u nás nekoná a že naopak přijde obrovský boom. Lidé začali nakupovat jako diví,“ říká Matwikow.
Výsledkem bylo, že firma v tom roce vyrostla o 92 procent, během devíti měsíců se tak v podstatě zdvojnásobila. A koncem roku 2020 Jiří Mánek nabídl Matwikowovi, zda by nechtěl být ředitelem Alasans právě on. „Impostor syndrome sice křičel, že to nezvládnu, ale ambice mi nedala,“ popisuje.
Velká jízda už s novým ředitelem pokračovala dál, Matwikow si dal mimo jiné za cíl vybudovat v již miliardové firmě tým, který ji bude schopen škálovat dál. Přilákat talenty do dvacetitisícového Blanska je na jedné straně náročnější, lidi ale lákala nabídka podílet se na příběhu celoevropského prodejce. „A další lákadlo je, že z Brna k nám jezdíte v protisměru kolon, které ráno míří do města a večer z města,“ směje se.
Během následujících let se i v Alasans museli vypořádat s dalšími výzvami, po covidovém boomu poptávky se trh vyčerpal, protože lidé obecně mění svítidla jednou za pět až sedm let. „Začalo to na nás dopadat,“ říká Matwikow. Během energetické krize v roce 2022 ale firma dokázala získat část propadajícího se byznysu zpátky díky prodeji solárních panelů. A po odeznění této poptávky e-shop rozšířil svůj sortiment o nové kategorie jako nábytek či vybavení do koupelny.
Dodnes ale jádro byznysu tvoří právě svítidla, která stojí za více než 80 procenty tržeb. Ty podle poslední účetní závěrky za fiskální rok s koncem v březnu 2026 dosáhly 2,19 miliardy korun a EBITDA (zisk před zdaněním, úroky a odpisy) byl 221 milionů. Za letošní rok pak firma očekává pokoření mety 2,7 miliardy. „Česko nám dělá asi čtvrtinu obratu. Prodáváme do sedmadvaceti zemí, v regionu střední a východní Evropy jsme jedničkami na trhu,“ přibližuje Matwikow.
V současnosti má Alasans také největší sklad svítidel v Evropě, kde skladuje přes 60 tisíc druhů produktů, a na evropském trhu je mezi prodejci na druhém místě. Tím ovšem ambice nekončí. „Vždy chceme být nejlepší,“ usmívá se Matwikow. Aby ale blanenská firma porazila evropskou jedničku, německou skupinu Luqom, která je silná hlavně na západních trzích, potřebuje vyrůst ještě asi pětinásobně.
Příležitosti přitom hledá všude. V Česku už nedokáže růst tak rychle, pořád ale prý roste rychleji než celý trh. Potenciál pak vidí v zemích jako Rumunsko a Bulharsko, kde penetrace online nákupů není tak vysoká. Celkově se ale ambice Alasans dají shrnout poměrně jasně. „Neustále rozšiřujeme portfolio a sledujeme trendy, co lidé chtějí. A tím se nám podaří rozsvítit celou Evropu,“ uzavírá Matwikow.