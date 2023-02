E-shopy klesly, Shoptet ale hlásí růst tržeb i obratu klientů. Chystá významný krok do offline světa

České e-shopy loni poprvé v historii prodaly dohromady zboží v menším objemu než rok předtím. Navzdory tomuto poklesu ale společnost Shoptet, na jejímž řešení funguje přes polovinu tuzemských online obchodníků, hlásí růst. Jednak obratu svých klientů, ale také vlastních hospodářských výsledků. Potenciál pro další rozvoj firma vidí hlavně na slovenském a maďarském trhu.

Aktuálně řešení Shoptetu využívá téměř 33 tisíc podnikatelů, jejichž celkový obrat vzrostl z předloňských 50 miliard na loňských 59 miliard korun. Samotná firma pak hlásí, že své tržby meziročně navýšila o sto milionů na celkových 415 milionů.

„Výsledky obchodníků pravděpodobně zčásti kopírují inflaci, nicméně potvrzují nastolený trend, že Češi stále častěji podporují malé a středně velké podnikatele. Díky tomu tito obchodníci zvyšují svůj podíl na celkovém e-commerce trhu,“ komentuje ředitel firmy Samuel Huba.

Shoptet poskytl také data o jednotlivých trzích, kde působí. V Česku meziročně narostl obrat obchodníků z 42,5 miliardy na 50 miliard korun. Dohromady přitom tuzemské e-shopy loni prodaly zboží za bezmála 200 miliard, společnost tak v tomto vyjádření drží čtvrtinový podíl na trhu. Co se týče celkového počtu objednávek, ten v Česku činil 24,5 milionu, meziročně o osm procent více.

Foto: Nguyen Lavin/CzechCrunch Samuel Huba, ředitel Shoptetu

Firmě se dařilo i na zahraničních trzích. Například na Slovensku se obrat tamních prodejců zvýšil z 5,8 miliardy na 7,2 miliardy a počet objednávek pak narostl o 14,4 procent na 3,6 milionu. Nováček mezi trhy, tedy Maďarsko, si po prvním roce fungování připsal stovky nových e-shopů.

„V rámci střední a východní Evropy je Česká republika nejvyspělejším e-commerce trhem. Slovensko a Maďarsko nás postupně dohání. V následujících letech proto nabídnou oba trhy zajímavý potenciál k růstu,“ komentuje Huba, jenž na židli ředitele Shoptetu zasedl v roce 2021, kdy vystřídal zakladatele a většinového majitele Miroslava Uďana. Menšinový podíl drží miliardář Ondřej Tomek.

Huba si pochvaluje také výsledky jednotlivých produktů. Před rokem firma spustila ostrý provoz vlastní platební brány Shoptet Pay a aktuálně ji využívá pět tisíc obchodníků, z nichž tisíc využívá propojení s bankou. Bránu čeká letos několik novinek včetně spuštění přímých plateb, jež umožňují okamžité odeslání peněz z účtu na účet.

„Další novinkou pak bude nabídka našich vlastních platebních terminálů. Ty budou primárně určeny pro obchodníky, kteří mají kamennou prodejnu. Pro nás to bude významný krok do offline prostředí,“ doplňuje Huba s tím, že Shoptet Pay se dále chystá expandovat do Maďarska.

Vstoupit na další trh firma hodlá i se Shoptet Premium, které se představí na Slovensku, je primárně určené pro velké či etablované značky a nahrazuje budování e-shopů na míru. Aktuálně tuto službu využívá necelá stovka obchodů, mezi reference patří prodejce elektroniky Philips, chovatelské potřeby Pet Center, potravinářská Marlenka a Kofola, pivovar Svijany či Penny Market.