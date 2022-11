E-shopy ukazují i trojnásobně vyšší než reálné slevy. Letošní Black Friday je poslední bez regulace

Již přes dva roky v Evropské unii platí nová legislativa, která mimo jiné určuje, jakým způsobem mohou obchodníci na internetu vypočítávat a komunikovat slevy. Členské země měly čas do konce května pro její implementaci do své sady zákonů, čeští zákonodárci ale nedokázali navazující novelu zákona o ochraně spotřebitele schválit v požadovaném termínu a účinná by měla být od přibližně přelomu roku. Během největšího nákupního svátku roku Black Friday, tedy 25. listopadu, tak mohou e-shopy ještě využívat nekalé praktiky, čímž klamou zákazníky.

Na tyto praktiky přitom již pět let upozorňují tři české startupy Apify, Keboola a TopMonks ve společném projektu Hlídač Shopů. Svůj zárodek měl v analýze „reálnosti“ propagovaných slev právě během Black Friday, kdy e-shopy běžně komunikovaly snížení cen i o 80 procent, zatímco realita byla jinde.

Podle nové novely musí obchodníci slevu počítat z nejnižší částky, za kterou ji minimálně v posledních třiceti dnech před zlevněním prodávali. Uváděná sleva by tak neměla být vztahována k doporučené maloobchodní ceně, kterou obchodníci často uvádějí jako „původní“, i když s reálnou částkou, za níž produkt prodávají, má málo společného. Uváděná sleva by tak konečně měla odpovídat reálné ceně, což je ostatně hlavní motivací Hlídače shopů od jeho vzniku.

Black Friday letos připadá na 25. listopadu, část obchodníků slevy spustila již dříve tento měsíc. Výše reálných slev se podle Hlídače zatím pohybuje nejčastěji mezi deseti a třiceti procenty, což je zhruba stejně jako loni. Někteří obchodníci ale podle aktuální analýzy přitom inzerují slevy až trojnásobně vyšší.

Foto: CzechCrunch Hlídač shopů hlídá, zda české e-shopy uměle nenavyšují slevy

„E-shopy se pomalu připravují na platnost evropské směrnice i v Česku. Zhruba polovina tak už uvádí reálné slevy i během letošního Black Friday. Jsou ale stále e-shopy, které si hledají skulinky. Jednou z nich je například neuvádět výši slevy a jen produkt dát do kategorie Black Friday, což je nekalá praktika,“ popisuje jeden z autorů projektu Hlídač shopů Jakub Balada, jenž je zároveň spoluzakladatelem startupu Apify. Podle něj je v těchto případech sleva buď zanedbatelná, nebo je produkt zdražený.

U největších e-shopů se nicméně udávaná sleva blíží té skutečné a deklarované zlevnění je tak v souladu i se zjištěními Hlídače Shopů. Například u Alzy je průměrná uváděná sleva 29 procent a reálná je podle Hlídače 28 procent, v případě Datartu je to 16 procent versus 15 procent, u CZC se průměrná a deklarovaná sleva liší také o jeden procentní bod.

„Jako Hlídač Shopů teď po letech upozorňování na nekalé praktiky budeme mít oporu právě v nové směrnici,“ pochvaluje si pro CzechCrunch Balada. Aktivity Hlídače Shopů přitom měly svůj dopad na obchodníky již v posledních letech, například prodejci Alza nebo CZC začali jako první vlaštovky s nástrojem oficiálně spolupracovat, postupně se přidali i další.

„Nyní se nám již e-shopy ozývají sami, předtím jsme je museli oslovovat my, abychom je ‚dotlačili‘ k férovosti. Pro obchodníky je spolupráce s námi prospěšná v tom, že si mohou nezávisle ověřit správnost počítání slev. A pak to mohou sdělit svým zákazníkům, což jim přidává plusové body,“ říká Balada.

Na základě zkušeností s vývojem Hlídače pak na jaře začal startup TopMonks e-shopům nabízet doplňkovou službu Product Insights, která jim s výpočtem reálných slev pomáhá. Obchodníci totiž často ve svých systémech nemají nebo neuchovávají data o tom, za kolik jednotlivé produkty prodávali a s výpočtem tak mohou mít problém.

Protože došlo ke zdržení ve schvalování nové směrnice, nyní bude podle Balady o to zajímavější sledovat, jak se k výpočtu slev postaví jednotlivé e-shopy. Protože již směrnice platí na evropské úrovni, zákazníci se mohou u České obchodní inspekce odvolávat právě na ni. Na druhé straně, mnoho z obchodníků ale ještě bude využívat skulinky, což jim částečně umožňuje pozdržení schválení na lokální úrovni.

Do českého zákona se nakonec z evropské směrnice přepsaly dva odstavce, přičemž Evropská unie k této směrnici vydala poměrně podrobné navazující pokyny, jak se mají nová pravidla vykládat. „I tak ale existují určité nesrovnalosti, kde se snažíme zjistit podrobnosti,“ říká Balada.

Hledání cesty k udržitelnosti

Hlídač Shopů je zákazníkům i samotným obchodníkům dlouhodobě k dispozici zdarma. „To, že je neziskový, neznamená, že musí být bezpříjmový,“ říká pro CzechCrunch Aleš Roubíček z TopMonks s tím, že trojice startupů do vývoje a provozu platformy investovala již vyšší jednotky milionů korun a měsíční provoz během špičky (tedy v aktuálním vánočním období) vyjde i na stovky tisíc korun. Například v nákladech scrapingu webu (stahování dat) od Apify, fungování na platformě Kebooly či placením výpočetní kapacity na cloudových serverech.

Lidé z Apify, TopMonks i Keboola tak hledali způsoby, jak na provozu neziskového nástroje ušetřit. „Nastavit scraper dat na nový e-shop není vůbec drahé, ale hlídat jej dlouhodobě vyžaduje nemalé náklady, a to i když se na stránky téměř nikdo nedívá. Proto některé e-shopy přestáváme sledovat, měsíčně se na ně koukly jen jednotky lidí,“ popisuje Roubíček.

Další možnost snížení nákladů nabídla spolupráce s e-shopy, které nástroji umožnily přímý přístup ke svým datům, což náklady na scraping snižuje. „Někdy ale dojde k chybě, přičemž data musíme upravovat zpětně. Navíc musíme data od obchodníků ověřovat, jestli nám je dodávají správně,“ říká Roubíček.

Do budoucna pak Hlídač Shopů vidí několik cest, jakým způsobem by mohl některé své služby monetizovat a postarat se tak o zabezpečení své soběstačnosti. Jednou ze zvažovaných možností je zpoplatnění zmiňovaného nástroje Product Insights pro menší e-shopy.

Další je například zpoplatnění auditů výpočtů slev, které doteď Hlídač dělal pro obchodníky zdarma. Dále tvůrci nástroje přemýšlí i nad dalšími placenými a premiovějšími funkcemi nebo například nad představením „odznáčku“ pro obchodníky, který by si mohli dát na svůj web podobně jako nabízí Heureka s „Ověřeno zákazníky“.

Vrchol letošní sezony

Pro obchodníky je závěr roku začínající právě akcí Black Friday vrcholem sezony. Podle Asociace pro elektronickou komerci letos e-shopy v souvislosti s Black Friday utrží okolo sedmi miliard korun a slevové akce využije 67 procent internetových uživatelů.

Matěj Kapošváry ze společnosti Shopsys očekává, že i přes pokles on-line prodejů z předchozích tří kvartálů, kdy v prvním čtvrtletí klesly meziročně o 25 procent, ve druhém o devět a ve třetím o pět procent, Češi na internetu utratí během těchto slevových akcí stejné množství peněz jako v loňském roce. Zároveň se domnívá, že výsledky těchto slevových akcí budou významným indikátorem celkových výsledků posledního kvartálu, a tedy i celého roku.

CZC podle svého sdělení uvádí u každého ze standardních produktů možnost zobrazení grafu s transparentním vývojem ceny. Všechny slevy počítá z nejnižší ceny e-shopu za posledních 30 dní. Podobné je to podle mluvčí Pavly Hobíkové u Mall.cz.

„Změnou oproti předchozím slevovým akcím je to, že u nás zákazníci letos již nenajdou produkty se slevou ve výši 70 až 80 procent. V minulosti se totiž výše slev počítala z doporučených maloobchodních cen, kdežto od letošního roku je vypočítávána z nejnižší ceny, za jakou se zboží prodávalo v posledních 30 dnech. Slevy sice působí opticky menší, nakupující mají ale stoprocentní jistotu, že jsou opravdu férové,“ dodala Hobíková.

S přispěním ČTK