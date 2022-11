Rohlík má nový sklad a sází v něm na roboty. Nákup se z něj k zákazníkům dostane i do hodiny

Vypadá to jako organizované mraveniště. Na vrchu kovové konstrukce ladně kmitají desítky vozíků, které jsou schopné dosáhnout rychlosti i sedmdesát kilometrů za hodinu, při zrychlování nebo brždění přitom ani nepřevrhnou naplněnou sklenici na víno. Na první pohled se jejich pohyby zdají zcela náhodné, ovšem každý z těchto robotů má přesný cíl a úkol. Když dorazí na požadované místo, podobně jako pracovití mravenci zvedají náklad, jejž pak přesunou jinam. A že je v nově otevřeném skladu Rohlíku co nosit!

Nacházíme se v nově otevřeném distribučním centru Rohlíku v Chrášťanech na západním okraji Prahy. Právě zde největší český online supermarket do provozu nasadil automatizovaný systém AutoStore, který výrazně zvyšuje efektivitu skladu – oproti třem dalším, které v tuzemsku firma provozuje, umožňuje snížit podíl lidské síly téměř o polovinu, zároveň snižuje chybovost dodaných objednávek, trojnásobně zvyšuje produktivitu chystání sortimentu a o třetinu lépe využívá samotný skladovací prostor.

Systém v novém skladu Rohlíku, který loni utržil 12 miliard korun, využívá celkem 44 tisíc zásobníků ve tvaru bedýnek, 265 robotů a 50 portů pro příjem a chystání zboží, expedovat dokáže až tisíc objednávek za hodinu. Samotné bedýnky, které obsahují jednotlivé položky, jsou uloženy v několika patrech, na vrchu konstrukce kmitají roboti, kteří je přesouvají k okénku, kde objednávku dokončuje a do tašek plní lidský zaměstnanec.

Sklad je rozdělený na několik částí – největší tvoří základní „suchá“, kde jsou za běžné pokojové teploty skladovány obyčejné potraviny a zboží. V další části se nachází pekárna, dále pak potraviny vyžadující chlad a prostory ke konci doplňuje mrazák o velikosti čtyř set metrů čtverečních. Právě kvůli nutnosti uchovávat různé druhy zboží v jiných prostorách zákazníci dostávají nákupy rozdělené do jednotlivých tašek.

Foto: Rohlík Systém AutoStore výrazně zvyšuje efektivitu skladu

Pro Rohlík jsou investice do automatizace a robotizace nejenom skladů stěžejní z několika důvodů. Jedním z hlavních je dlouhodobý nedostatek zaměstnanců, kteří by ve skladech pracovali ručně, na výši nákladů pak tlačí rostoucí mzdy. Díky investicím do technologií, které mají v období několika let přesáhnout miliardu korun, se závislost online supermarketu na lidském faktoru snižuje.

Podobnou situaci Rohlík neřeší jako jediný, shodou náhod v přímém sousedství jeho nového skladu v Chrášťanech se ke stejnému kroku rozhodla také jednička tuzemského e-commerce trhu Alza, jež v něm nasadila stejný systém AutoStore. Podobně se ale zachovali například také Zásilkovna, prodejce elektroniky Datart a spousta dalších hráčů.

Snížené náklady a zvýšenou efektivitu skladu Rohlíku by měli pocítit také jeho zákazníci. Protože jde o jeho již čtvrtý sklad v Česku (zatím běží v testovacím provozu), supermarket expandoval a začal doručení potravin nabízet i v dalších lokalitách – od začátku listopadu na jihu Čech. Zároveň díky automatizaci v některých lokalitách v Praze zkrátil dobu doručení z devadesáti na šedesát minut. S tím, že má v nabídce přes 20 tisíc různých produktů, jde minimálně o evropský unikát.

„Vývoj na trhu jasně ukazuje, že úspěšní prodejci musí pružně reagovat na potřeby zákazníků, a to jak z hlediska širokého sortimentu, tak z hlediska efektivního systému expedice objednávek. V Rohlíku jsme nadšení, že jsme prvním online prodejcem potravin v Česku s vysoce automatizovaným systémem plnění. Zefektivnění logistiky nám totiž umožní v budoucnu jednat ještě rychleji a pružněji, což ještě akceleruje růst,“ říká Pavel Todt, provozní ředitel Rohlíku.

Online supermarket zakladatele Tomáše Čupra v letošním roce uzavřel historicky největší investici do českého startupu přesahující pět miliard korun. Prostředky kromě automatizace směřuje hlavně do mezinárodní expanze – poté, co Rohlik Group expandovala do Budapešti, Vídně, německého Mnichova a Frankfurtu, plánuje otevřít pobočky v Hamburku, Miláně, Bukurešti a Madridu.

Své první automatizované řešení spustil Rohlik Group v Mnichově, Praha přišla na řadu jako druhá, následovat mají sklady v Hamburku a ve Vídni. V první fázi do automatizace investuje přibližně miliardu korun a mezi lety 2022 až 2025 chce modernizovat deset dalších distribučních center po celé Evropě. Firma věří, že i díky tomu naplní svůj cíl stát se největší a preferovanou evropskou službou elektronického doručování zboží.