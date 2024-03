Elegantní uragán za sto tisíc. Nový Zephyrus od Asusu nadchne grafikou RTX 4090 a příjemně překvapí rozměry

Uložit 0

V řecké mytologii Zefyros vládne západnímu větru. Zephyrus od společnosti Asus přináší uragán. Extrémně výkonný notebook má přesně takový tah, jaký byste při pohledu na jeho cenovku čekali. Ani ta totiž neslibuje kdovíjaké kompromisy nebo snahu někde přece jen trochu ušetřit, aby byl dostupnější – a tím pádem slabší. Asus ROG Zephyrus G16 stojí v top konfiguraci těsně přes sto tisíc korun. Ale dostanete se s ním na hardwarový Olymp.

Svůj mytologický vzor ROG Zephyrus G16 možná letmo připomíná ve chvílích, kdy se rozjede na sto procent. To se pak větráky nekompromisního notebooku od Asusu roztočí jak poháněné legendárním větrem. Ale vlastně i mnohem víc. Uchladit titánský stroj s grafickou kartou GeForce RTX 4090 a šestnáctijádrovým procesorem Intel Core Ultra 9 185H je heroický – a hlučný – úkol. Jenže s tím už prostě na této úrovni výkonu počítáte. A dost možná je to jediná větší vada na kráse Zephyru.

Když totiž se špičkovou výbavou míříte na špičkový výkon, bez odolnosti vůči hučení nebo bez solidních sluchátek se neobejdete. A čtyřtisícová řada grafických karet RTX s intelovským procesorem a 32 gigabajty operační paměti a 16palcovým OLED monitorem (prvním u notebooku řady ROG) na tu špici nejen míří, ale prostě patří.

Tohle všechno samozřejmě nahrává dojmu, že Zephyrus G16 je jen megalomanský herní notebook. Což ještě trochu přiživuje velký šikmý LED pruh na víku přístroje. Jenže žádný útok na epilepsii se tentokrát nekoná, pásek je prakticky jediný takto výrazný vizuální výstřelek. A hlavně je na míle vzdálený „gamerským“ nesmyslům, které z nějakého důvodu zkrášlují leckterý vyloženě herní laptop. Takže nový Zephyrus by mohl oslovit i serióznější zájemce třeba z oboru 3D grafiky nebo videotvorby. A nejen vzhledem.

Tahle naposilovaná mašina sice svoje svaly ukazuje nejvíc při současném hraní/spuštění pátých dílů Forzy Horizon a Halo, ale snadno si ji dovedete představit jako extrémně výkonnou pracovní stanici. A to třeba i při využití umělé inteligence. Výrobce přímo uvádí speciální podporu AI nástrojů, jako je Stable Diffusion. (A proč najednou hrát Halo a Forzu, ptáte se? Protože jsme byli zvědaví. Protože prostě můžeme. A protože to Zephyrus snadno sfoukl, odpovídáme.)

Sympatický je také krok kupředu, co se týče kompaktnosti herních nebo prostě výkonných notebooků. G16 váží těsně pod dva kilogramy, tloušťka se pohybuje kolem 17 milimetrů a s rozměry 354 na 246 milimetrů se vleze do tašky i pod paži. Na odlehčenou ultramobilitu a nošení sem a tam několikrát denně to úplně není, ale vzhledem k možnostem i požadavkům hardwaru těžko čekat, že by v blízké budoucnosti být mělo. Přesto to jsou plusové body za přístroj této třídy, co hmotností a velikostí nepřipomíná kamennou desku.

Kdepak, tady je to hliníkový elegán. Po odklopení víka s LED pruhem vám nabídne OLED obrazovku, která je tak trochu už tradičně skvělá. Při šestnácti palcích nabízí rozlišení 2 560 na 1 600 bodů při obnovovací frekvenci 240 Hz. Za zmínku stojí i klávesnice Zephyru, psaní i hraní je díky ní velice příjemné. Osvětlení kláves i pásku je samozřejmě ovladatelné, stejně tak Asus nabízí vlastní software na monitoring výkonu hardwaru i chlazení.

Horší, ale vzhledem k výbavě zcela očekávatelně, je to s výdrží baterie. Bez zapojení do sítě si déle než pár desítek minut nezahrajete. Aktivnější, avšak neherní používání je také otázkou spíš nižších jednotek hodin. A kromě hluku, když se značky GeForce a Intel nejhlasitěji hlásí ke slovu, nepřidává na uživatelském komfortu ani výrazné zahřívání především v oblasti okolo ohybu. Hrát střílečku na max detaily a mít při tom Zephyrus na klíně úplně nechcete.

Do českých obchodů přichází Asus ROG Zephyrus G16 pro rok 2024 v šedé a bílé variantě s různou výbavou. Ta nejslabší – tedy spíš se chce napsat „nejslabší“ takhle v uvozovkách – má grafiku RTX 4060 a vyjde vás na 71 tisíc korun. Následují o něco draží verze s RTX 4070 a 4080, 101 990 korun si od vás žádá top model 4090. Pro někoho možná na první pohled astronomické sumy, ale v odvětví nejlepších MacBooků a profi notebooků nic neobvyklého. A hlavně s nimi Asus přináší stejně astronomický výkon.