Ze dvou plnohodnotných displejů udělal Asus jeden notebook. Je to praktičtější, než si myslíte

Otestovali jsme Asus Zenbook Duo, notebook se dvěma displeji – a to rovnou se dvěma plnokrevnými OLED obrazovkami. K čemu jsou dobré, říkáte si? Na rovinu, pro obyčejného uživatele to tak úplně není. Ale co když jste uživatel náročný? Co když potřebujete sledovat dvě aplikace najednou? Co když se vám prostě hodí mít druhý monitor?

Zařízení od známého tchajwanského výrobce elektroniky, která mají ve výbavě vícero displejů, jsme už na CzechCrunchi testovali několikrát. Spousta z nich zaujala, ale u některých z nich byla druhá obrazovka jen takovým doplňkem. Který ve vší upřímnosti spíš pobavil při přemýšlení nad humornými, ale nepraktickými možnostmi využití. Nový Asus Zenbook Duo je však jiný. Zajímavější. A právě i praktičtější.

Duo má totiž dva displeje. Tečka, žádná ale. Oba jsou stejné, 14palcové s rozlišením 2 880 × 1 800 bodů, dotykové a s technologií OLED. Notebook můžete používat s virtuální klávesnicí nebo spodní půlku překryjete bluetooth klávesnicí s touchpadem, která samozřejmě funguje i bezdrátově bez přicvaknutí, takže novinka od Asusu po odklopení stojánku slouží jako dva monitory. Anebo ji otočíte do podoby knihy, ale to už bychom se dostávali k těm spíš méně častým polohám.

Mimochodem, když je řeč o stojánku, tak drží. Může vám to hned na začátek přijít jako úsměvná poznámka, ale když na něj notebook za víc než padesát tisíc korun poprvé postavíte, tak vás skutečně napadne, jak dopadne. Tedy vlastně doufáte, že nepadne a nedopadne. Nicméně Zenbook Duo v režimu dvou displejů nad sebou je stabilní a slouží tak, jak od vícero obrazovek potřebujete. Pro nejvíc profi pracanty by to znamenalo třeba sledování řádek kódu nebo všelijakých grafů. Pro nás sledování… všeho možného.

A tím je vlastně řečeno to nejdůležitější. Asus představuje zařízení, které v leckterém ohledu není dokonalé, ale jehož neobvyklost je užitečná. Pokud splňujete ten nejzákladnější předpoklad, že vícero obrazovek využijete. Jestli hledáte jen relativně obyčejný nový notebook, Duo logicky nebude ideální volba. Hlavně svými rozměry. Velikost o pár milimetrů přesahující papír formátu A4 je ještě v pořádku, ale s vloženou klávesnicí je už tento stroj dva centimetry široký a váží 1,65 kilogramu. Bez kláves to je o třicet deka méně.

Ladný kolega pro nejvyšší mobilitu to není, ale těžká cihla taky ne. Navíc hardwarově potěší i při náročnějších zadáních. Podle modelu byste v něm našli až procesor Intel Core Ultra 9 185H s šestnácti jádry, 32 gigabajtů operační paměti a grafický čip Intel Arc. Při pohledu na fotografie z redakčního testování vidíte, že to stačí i na videoherní zaplnění jedné (a ano, i obou…) obrazovky přístroje. Dvoudisplejovou daň si přístroj vybírá na 75Wh baterii, podle zátěže počítejte s výdrží nanejvýš v běžných jednotkách hodin.

Každopádně právě na obrazovkách a práci s nimi Asus Zenbook Duo stojí a padá. Otáčení obsahu displejů při fyzickém otočení přístroje je dostatečně svižné. Nikoliv dokonale okamžité, ale s tak drobnou prodlevou, aby vás to neštvalo. Stejně tak třeba přeskládání obsahu při nasazení klávesnice. Přehazování oken vám usnadňuje integrovaná aplikace. Virtuální klávesnice může zabrat celou spodní obrazovku i pouze její polovinu.

Jednu z obrazovek lze také o 180 stupňů otočit tak, aby ji po úplném rozložení notebooku přečetla naproti sedící osoba. Ať už s vlastním obsahem, nebo při zrcadlení stejné náplně na obou displejích. Pro prezentaci kolegům či klientům to je zajímavá možnost. Ačkoliv opět platí, že pro dost specifický způsob použití. Což je příběh Zenbooku Duo v kostce. Ale je to příběh s dobrým koncem. Kdo jeho možnosti skutečně využije, ten nebude zápasit s polovičatostí, ale dostane praktickou věc.

Když jsme zhruba před rokem zkoušeli flexibilní frajeřinku Asus Zenbook Fold 17 OLED, měli jsme z ní podobný převážně pozitivní dojem. Fold je skládací 17palcový tablet, nikoliv neobvyklý notebook. Nemá dva rozdělené displeje, ale jeden ohebný a bez viditelného zlomu. Už náš tehdejší verdikt zněl, že to není slepá ulička, ale jedna z technologických cest vpřed. Byť jsme stále na jejím začátku.

Něco takového se chce říct i o Zenbooku Duo. Těžko si představit, že se tohle řešení stane rozšířeným standardem, dvojnásob s přihlédnutím k ceně 49 990 nebo 65 990 korun podle výbavy. Ale plně použitelnou alternativou pro uživatele se specifickými potřebami? Proč ne. Oproti dříve testovaným zařízením od Asusu se dvěma displeji je nabídka dvou zcela plnohodnotných obrazovek krok správným směrem.

Protože na malou obrazovečku v touchpadu nebo i na široký, ale stále omezený pruh nad klávesnicí po pár okamžicích zapomenete. Ale druhý displej, jako má Duo, ten už použijete… no, prostě jako druhý displej. Což je věc, která dává smysl. Ne každému, všude a vždy, ale dost na to, abychom byli zvědaví na další generace tohohle Zenbooku.