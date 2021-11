Na americké burze dnes došlo k obří elektrické explozi. Vstoupila na ní totiž automobilka Rivian, která v očekávané události nakonec předčila veškerá očekávání a přepsala historické tabulky. Její vstup na burzu je nejen největším IPO, tedy primárním úpisem akcií, letošního roku, ale dokonce i jedním z největších v americké historii. Po startu obchodování vyletěla cena za jednu akcii o desítky procent a po hodině se usadila na hladině, která Rivianu přisoudila tržní kapitalizaci kolem 90 miliard dolarů.

Ambiciózní automobilka, která ještě donedávna neprodala ani jeden vůz, si v rámci vstupu burzu došla pro 11,9 miliardy dolarů, což podle dat Renaissance Capital představuje sedmé největší IPO v historii amerických burz a dvanácté největší na světě. Mnohamiliardová událost zároveň Rivianu přisoudila vyšší valuaci, než jakou mají například americké automobilky General Motors (86 miliard dolarů) či Ford (78 miliard dolarů), které existují desítky let a produkují miliony aut ročně. Ford může těšit alespoň to, že drží v Rivianu podíl.

Samotný Rivian přitom nejdříve dlouho dělal, že neexistuje, následně si chodil k soukromým investorům pro miliardové investice, aby si ve finále došel pro hotové jmění přímo k veřejnosti prostřednictvím vstupu na burzu. Tak by se dal ve zkratce popsat příběh elektrické automobilky, který se začal psát již v roce 2009, ovšem veřejnosti se společnost představila až v roce 2017. O rok později také představila koncepci svého vůbec prvního vozu, kterým je elektrický pick-up R1T, jehož dodávky odstartovaly v minulém měsíci.

K dokončení jeho vývoje a zahájení výroby vedla skutečně dlouhá cesta, která byla lemována řadou miliardových investic. Mezi největší z investorů patří zmíněný Ford, který v Rivianu drží 14,4% podíl. Tím vůbec největším investorem je ovšem internetový gigant Amazon, který nedávno prozradil, že v Rivianu drží 22,4% podíl za přibližně 1,3 miliardy investovaných dolarů, jak informovalo CNBC.

R. J. Scaringe, zakladatel automobilky Rivian Foto: Rivian

To však není jediné pojítko mezi oběma společnostmi. Rivian totiž pro Amazon navrhnul elektrickou dodávku, kterou si podnik Jeffa Bezose objednal hned ve 100 tisících exemplářů. Prvních deset tisíc kusů by měl Amazon dodat v příštím roce, přičemž celá objednávka má být odbavena do roku 2030. To všechno jsou důvody, proč srpnové oznámení Rivianu o záměru vstoupit prostřednictvím IPO na burzu vyvolalo obrovský zájem investorů.

Byť automobilka původně zamýšlela nabídnout akcie za cenu 57 až 62 dolarů za kus, tuto sumu z důvodu velkého zájmu následně navýšila na 72 až 74 dolarů za jeden cenný papír. Ani to však nebyla finální cenovka 153 milionů akcií, které byly nakonec nabídnuty za 78 dolarů (1 700 korun) za kus. A krátce po startu obchodování vylétly až na téměř 120 dolarů, aby se po hodině usadily kolem 100 dolarů.

Jako Tesla?

Vstup Rivianu na burzu, kde nyní vystupuje pod zkratkou RIVN, se tak stal jedním z největších primárních úpisů akcií ve veřejné nabídce v celé burzovní historii Spojených států. Výše byly například jen Alibaba, Visa, Facebook či General Motors. Tento krok automobilce vynesl 11,9 miliardy dolarů, tedy přibližně 260 miliard korun. Rivian navíc poskytl investorům opci na nákup dalších 22,95 milionu akcií. Pokud je investoři uplatní, může se celkový zisk vyšplhat až na 13,8 miliardy dolarů, v přepočtu více než 300 miliard korun.

Investoři přitom sází primárně na budoucnost s důvěrou v to, že zásadním hráčem na poli elektromobilů bude právě Rivian. V první polovině letošního roku totiž automobilka, za níž stojí zakladatel a výkonný ředitel R. J. Scaringe, vykázala ztrátu ve výši jedné miliardy dolarů, tedy přibližně 21,8 miliardy korun, a své příjmy za letošní rok odhaduje od nuly do jednoho milionu dolarů.

Rivian aktuálně pracuje na postupném odbavování více než 55 tisíc předobjednávek vztahujících se na pick-up R1T i elektrické SUV s označením R1S, jak informují Financial Times. Jejich cena startuje na 67,5 tisíci dolarů (1,47 milionu korun), respektive na 70 tisících dolarů (1,52 milionu korun) za R1S, jehož výroba by měla být v závodu v Illinois zahájena v následujících měsících.

Elektrický pick-up Rivian R1T Foto: Rivian

Získaným ohodnocením Rivian potvrzuje paradox poslední doby, kdy se mladým automobilkám daří získávat podstatně vyšší valuaci, než mají etablované automobilky. To v nedávné době potvrdila například i automobilka Lucid a patrný je tento paradox i při komparaci hodnoty Polestaru, která je vyšší než v případě mateřského Volva. Samotný Rivian má nyní valuaci vyšší než američtí producenti Ford či General Motors a před ním už je jen pět automobilek.

I to je důvod, proč v něm mnozí vidí příští Teslu a nechtějí si nechat ujít možnost zažít podobnou jízdu cen akcií, kterou akcie automobilky Elona Muska předváděly za poslední roky. Zda se Rivianu podaří tato očekávání naplnit, ukáže čas, první krůčky dlouhého maratonu jsou ovšem více než suverénní.