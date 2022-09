Elon Musk chce k internetu od Starlinku připojit i letadla. Jeho satelity to ale nemusí zvládnout

Internetové připojení na palubě letadla je služba, kterou dnes již některé přepravní společnosti nabízejí. Nejčastěji data proudí přes satelity, což hraje do karet i Elonu Muskovi, který chce na paluby letadel proniknout se svým plánem všudedostupného satelitního internetu Starlink. Pro projekt, kterému ne každý věří, se mu podařilo najít už prvního obchodního partnera.

Internet od Starlinku, který se po nedávném zlevnění stal dostupnějším i pro české zákazníky, se opírá o síť malých satelitů kolujících po obloze na nižší oběžné dráze než klasické velké satelity. Díky tomu má přibližně 400 tisíc uživatelů Starlinku, jehož úkolem je především pokrýt internetem odlehlejší části světa, rychlejší odezvu.

V brzké době by však mohla tato služba zalévat internetovým připojením také paluby letadel, aby pasažéři mohli bez problému sledovat Netflix či YouTube i ve výšce devíti kilometrů nad zemí.

Starlink podle slov svých představitelů dokáže obsluhovat letadla všech typů včetně těch největších od výrobců jako jsou Airbus či Boeing. Ovšem právě velikost letounů, respektive počet v jednu chvíli připojených pasažérů, by mohl být problém.

Foto: JSX Letoun společnosti JSX, která je prvním leteckým partnerem Starlinku

Malé satelity totiž znamenají menší kapacitu a mohou mít potíže s větším datovým tokem do velkých letadel, kterých bude ve stejné oblasti prolétat najednou několik. Počet satelitů Starlinku je navíc v současné době omezený, aktuálně by jich mělo být v provozu zhruba na tři tisíce. To by mohlo znamenat komplikace například nad rušnými letišti.

Prozatím nedostatečně rozvinutá síť byla také důvodem, proč američtí regulátoři odmítli službě udělit vládní dotaci ve výši 866 milionů dolarů, tedy přibližně 21,5 miliardy korun. Nicméně zástupci Starlinku tvrdí, že rozvoj sítě je dostatečně rychlý a odbavit potřeby všech cestujících by neměl být problém.

Společnost už také navázala spolupráci s prvním přepravcem, kterým jsou americké regionální aerolinky JSX. Právě na palubě jejich letounu letícího z Burbanku do San Jose proběhla první demonstrace fungování satelitního připojení.

Během testovacího letu se bylo možné připojit k internetu s rychlostí přesahující 100 Mb/s, online bylo asi dvanáct osob a další zařízení, která zátěž navyšovala na přibližný počet dvaceti až třiceti cestujících. Během letu se testovalo přehrávání videí z Netflixu a YouTubu a také videohovory přes WhatsApp či posílání e-mailů.

Jak uvádí Bloomberg, v současné době je internetovým připojením vybaveno asi deset tisíc komerčních letadel. Do roku 2031 by jejich počet měl narůst na 36 tisíc, přičemž roční tržby v tomto sektoru by se mohly dostat na více 7,3 miliardy dolarů, tedy přibližně 178 miliard korun.