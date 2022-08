Elon Musk chce po světě vymýtit mrtvé zóny bez mobilního signálu. Zajistí to satelity Starlink

Od Elona Muska už snad ani nemůžeme čekat, že by si dával malé cíle. Mezi své další plány zařadil vymýcení oblastí po celém světě, které aktuálně nejsou pokryty vůbec žádným mobilním signálem. Nejbohatší člověk planety chce pro tyto účely využít své satelity Starlink, které pod hlavičkou jeho vesmírné společnosti SpaceX obíhají kolem Země a šíří internet. Spolupracovat na ambiciózní misi bude s americkým operátorem T-Mobile. V příštím roce chtějí otevřít příjem internetu ze satelitů i přímo v mobilních telefonech.

Kolem Země aktuálně obíhá přes 2700 satelitů Starlink. Mají za úkol doručovat vysokorychlostní internet nejen do odlehlých koutů planety, kam běžný signál nesahá. Například šéf Avastu Ondřej Vlček si jeden satelitní přijímač od Elona Muska pořídil na chalupu, kde měl do té doby špatný signál. A tuto volbu si nemůže vynachválit. Lídr Tesly a SpaceX chce nicméně posouvat možnosti své satelitní internetové konstelace dál. Tak, aby se signál nemusel přijímat pouze přes dedikovaný přijímač, ale zvládly to i samy mobilní telefony.

„Navzdory výkonným pozemním bezdrátovým sítím LTE a 5G zůstává více než 20 procent území Spojených států a 90 procent Země nepokrytých bezdrátovými společnostmi. Tyto mrtvé zóny mají vážné důsledky pro odlehlé komunity. A také pro ty, kteří cestují mimo síť za prací nebo zábavou,“ vysvětluje společnost SpaceX, pod níž Starlink spadá. Do některých oblastí se signál nedostane například kvůli terénním omezením či už jen samotné obří rozloze zeměkoule. A také kvůli tomu, že v nezalidněných oblastech zkrátka není taková poptávka.

Elon Musk by však rád poskytl mobilní signál všem a všude. Koncem příštího roku chce začít testovat novou službu právě s T-Mobilem. A nabídnout pokrytí prakticky všude v rámci Spojených států, na Havaji, v některých částech Aljašky, Portorika a teritoriálních vodách. A to i mimo signál sítě T-Mobile. Zpočátku by se prostřednictvím tohoto signálu měly dát posílat zejména textové zprávy, později má přibýt také hlasové a datové pokrytí. Přenosová rychlost se má pohybovat kolem dvou až čtyř megabitů za sekundu.

Foto: Tesla Mike Sievert, šéf amerického T-Mobilu, a Elon Musk, šéf Tesly či SpaceX

Nezbytnou součástí celého projektu budou také satelity Starlink druhé generace. SpaceX se je chystá začít vypouštět v příštím roce. Právě ty mimo jiné umožní zasílání internetového signálu a jeho příjem přímo v mobilních telefonech. „Důležité na celé věci je, že to znamená, že nikde na světě nebudou existovat mrtvé zóny pro váš mobilní telefon,” uvedl Elon Musk. Zároveň zve vedle T-Mobilu i všechny další světové operátory, aby se do této iniciativy zapojili.

Celý systém je navržen tak, aby mohly signál přijímat stávající mobilní telefony a nebylo nutné ani instalovat nové aktualizace či aplikace. V počáteční fázi by měla být služba k dispozici k vybraným tarifům u amerického T-Mobilu. Uživatelé by měli mít v rámci příslušných oblastí signál v podstatě kdekoliv, kde uvidí na oblohu. Služba by měla fungovat i v případech přírodních katastrof, které mohou vyřadit z provozu vysílací věže a v dané oblasti signál vypnout.

„Nebude to mít takovou přenosovou rychlost jako terminál Starlink, ale umožní to posílat textové zprávy či obrázky. A pokud nebude v mobilní zóně příliš mnoho lidí, můžete potenciálně dokonce posílat i trochu videa,“ uvedl Elon Musk během představování nové služby v texaském městečku Boca Chica, kde má základnu SpaceX. „Už nebudeme číst o tragédiích, které se staly, když se lidé ztratili, a kdyby jen mohli zavolat o pomoc, byli by v pořádku,“ dodal. Na Twitteru prozradil, že přijímat přímý signál ze satelitů budou i elektromobily Tesla.

Neustále se přitom vylepšují i schopnosti stávajících satelitů Starlink. Před několika měsíci byla spuštěna služba pro cestovatele, kteří potřebují přijímat satelitní internet z vícero míst, například když jezdí karavanem. Své schopnosti ukázaly také během války na Ukrajině, kde se díky Starlinku rychle obnovil ztracený signál. Tento týden se navíc celá služba stala dostupnější, jelikož se předplatné za příjem satelitního internetu snížilo téměř o polovinu. I čeští zákazníci tak nově platí jen 1400 korun měsíčně.