Elon Musk je nezastavitelný. Jeho firma na ražbu tunelů získává další miliardy od investorů

Pokud byste byli Elon Musk, je pravděpodobné, že většinu dne věnujete buďto své automobilce Tesla, nebo vesmírné společnosti SpaceX. Stále lepší pozici si však postupně buduje i další jeho firma, The Boring Company, která se soustředí na tvorbu tunelů. Od investorů teď nabírá miliardy.

Název startupu je chytrou slovní hříčkou. Boring totiž znamená v angličtině nejen nudná ale třeba i vrtající. A právě to druhé firma dělá – hloubí tunely. Poprvé o ní bylo slyšet před pěti lety, když dnešní nejbohatší muž světa představoval vizi budoucnosti dopravy ve městech. Auta by jednoduše sjela výtahy na speciální podvozky do podzemních tunelů. Pomocí nich by se následně pohybovaly rychlostí až 240 km/h bez nutnosti stát v zácpách na povrchu.

Od této ideje má zatím The Boring Company daleko, ale i tak do ní peníze proudí. Získala od investorů 675 milionů dolarů (15,2 miliardy korun) v takzvaném investičním kole Series C. Nová investice firmu ohodnocuje na 5,675 miliardy dolarů (127,5 miliardy korun), upozornil server CNBC. Předchozí financování získala firma v roce 2019.

Foto: NASA/Kim Shiflett Elon Musk, šéf Tesly a SpaceX

Doposud se Muskově startupu podařilo ve svém přepravním systému dosáhnout jen rychlostí okolo 80 kilometrů v hodině, jak jinak než v automobilu Tesla, bez technologie původně navrhovaného podvozku. Cílem firmy je podle jejího prohlášení odstranit „dopravu ničící duši“ – ve Spojených státech, stojících výrazně na individuální automobilové dopravě, je to o něco palčivější problém než například v českých městech.

Firma nedávno získala povolení pro síť tunelů v délce téměř 50 kilometrů spojující 51 stanic pod nevadským Las Vegas. Boring Company tuto síť označuje za „největší projekt podpovrchové dopravy“ a tvrdí, že nakonec bude schopna přepravit za hodinu 57 tisíc cestujících. Svůj první tunel v této oblasti již otevřela, ale je nudnější, než se čekalo.

Nejnovější peníze hodlá Muskova firma využít na systém Loop právě v Las Vegas, který bude přepravovat cestující vysokorychlostními tunely. Jak dále píše CNBC, společnost uvádí, že „výrazně zvýší počet zaměstnanců v oblasti inženýrství, provozu a výroby“.

Musk začal v roce 2013 propagovat technologii vysokorychlostní přepravy osob nazývanou hyperloop a přiměl několik firem, aby se připojily k rozvoji tohoto systému. Systém je založen na pohybu přetlakových kapslí podtlakovými trubkovými tunely.

Zatím je však stále daleko od konceptu hyperloopu, podle kterého by měly moduly svištět tunely ještě větší rychlostí. Podle jedné z firem, která tuto technologii vyvíjí, dokonce až rychlostí 1220 kilometrů mil za hodinu.

