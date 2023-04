Elon Musk láká na dodávky Cybertrucku a dál zlevňuje. Cena Modelu 3 začíná těsně nad milionem

Čistý zisk klesl, tržby a počty dodávek jsou slušné, přesto se očekávalo víc. Takový je rychlý souhrn dalšího oznamování kvartálních výsledků automobilky Tesla. Během rozhovorů Elon Musk vysvětloval, proč Tesla v poslední době radikálně zlevňovala, a odhalil, kdy by měly být zahájeny dodávky ostře vyhraněného pick-upu Cybertruck.

Z pohledu tržeb se za poslední tři měsíce Tesle v meziročním porovnání dařilo – stouply o 24 procent na 23,3 miliardy dolarů, tedy zhruba 500 miliard korun. Na druhou stranu o stejné procento meziročně klesl čistý zisk, a to na 2,5 miliardy dolarů, respektive 53 miliard korun.

Klesala tak i provozní zisková marže firmy, která se aktuálně pohybuje lehce pod hranicí 11,5 procenta. Jde o číslo, se kterým Tesla stále vede před konkurencí, ovšem v meziročním srovnání spadlo téměř o polovinu.

Podle vyjádření Elona Muska, který automobilce šéfuje, je na vině nedostatečné využití kapacity továren spolu se zvyšující se cenou výrobních komodit, dražší logistikou a nižšími příjmy z prodeje emisních povolenek.

To mělo hrát roli i v opakovaném zlevňování nabízených aut. K němu ostatně docházelo i na českém trhu. V lednu byl Model 3 zlevněn z 1 370 000 na 1 099 990 korun a aktuálně jeho cena startuje na částce 1 028 990 korun.

Foto: Tesla Tesla Model 3

Šéf firmy během včerejší akce, po které spadla hodnota akcií o více než čtyři procenta, potvrdil, že snižování cen by mělo být trvalé – a odůvodnil ho snahou nabídnout vozy ještě většímu počtu zákazníků.

Pokud by to byla pravda, jednalo by se ze strany Tesly o šlechetný krok, ovšem pravé důvody zlevňování budou patrně jinde. Tesla potřebuje odbyt, zaměstnávat výrobní linky naplno a bojovat se stále sílící konkurencí.

V uplynulém kvartálu se automobilce podařilo dodat 422 875 vozů, což je číslo, které je v podstatě shodné s dosavadními rekordy, ovšem očekávání byla o něco větší. Naplnit by se mohla v následujících kvartálech, k čemuž by mělo přispět právě i zlevňování Cybertrucku.

Od premiéry extravagantního pick-upu uplynuly již více než tři roky – a jak je u Tesly zvykem, zahájení dodávek bylo držitelům rezervací několikrát odloženo. Nyní to ovšem vypadá, že by se zákazníci mohli dočkat. Podle Muskových slov by totiž spuštění dodávek mělo začít v druhé polovině roku.

Jedním dechem však dodal, že plnohodnotná sériová výroba se naplno rozjede až v příštím roce. „Nevyrábí se způsobem, jakým se vyrábějí jiná auta,“ řekl Musk s tím, že rozjezd linky Cybertrucku, který označil za velmi radikální produkt, si žádá čas.

Zde by se dalo dát Muskovi za pravdu, jelikož je Cybertruck vyráběn z velkých plátů z nerezové oceli, které kvůli jejich tendenci pružit a vracet se do původních tvarů nelze zpracovávat běžným způsobem, ale vyžadují speciální svářečské techniky.

Přesnější specifikace vozu, jako je dojezd, výbava nebo cena konfigurací, si však Tesla zatím nechává pro sebe. Upřesňovat tyto informace by měla až v průběhu roku.