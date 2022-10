Elon Musk ukázal chodícího robota. S ním je budoucnost plná hojnosti, změní civilizaci, řekl

Loni vyslal Elon Musk na pódium při tesláckém dni umělé inteligence tanečníka převlečeného za robota, letos už mohl na scénu pustit opravdový stroj – humanoida přezdívaného Optimus. A obligátně přidal několik slibů o ceně, uvedení na trh nebo o tom, co bude robot, kterého pohání samořídící systém z aut, umět.

Robot, který se v kalifornském Palo Altu předvedl, ukázal velmi základní pohybové dovednosti – prošel se, zamával, tak trochu zatančil, vyšvihl pár gest rukou. „Umí toho mnohem víc, ale toto je poprvé, kdy je v provozu samostatně a bez uvázání,“ vysvětloval Musk.

Jeho inženýři prý naskenovali spoustu lidských úkonů, ty nahráli do systému a vycvičili na nich upravený autonomní systém, který je známý z vozů Tesla jako FSD (zkratka full self driving, tedy plně samořiditelné).

Tesla není jediná, kdo vyvíjí humanoidní roboty. Hodně napřed jsou v tom třeba specialisté z firmy Boston Dynamics, která dříve patřila Googlu a nyní ji ovládá Hyundai. Jejich robotičtí psi se už dokonce objevují u prvních zákazníků z řad výzkumných ústavu nebo armád, jejich jako lidé velcí roboti umí zase běhat nebo skákat.

„Naší výhodou je, že jste připraveni na opravdu masovou produkci robotů v milionech kusů,“ nechal se slyšet Musk s tím, že k zákazníkům by první Optimové mohli dorazit v horizontu tří až pěti let a že jejich cena by neměla překročit dvacet tisíc dolarů (zhruba půl milionu korun). Nejdřív je ale otestují v továrnách Tesly, což sliboval už dřív.

Došlo samozřejmě i na Muskovu vizi, jak pomůže spasit svět. Jeho roboti prý usnadní život milionům lidí: „Jestli to vyjde, čeká nás budoucnost plná hojnosti, budoucnost, kde nebude bída a kde budou lidé moct mít cokoliv, na co si vzpomenou. Alespoň co se týče služeb a produktů.“

A dodal: „Tohle je fundamentální změna civilizace, jak ji známe.“