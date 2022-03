Tweet nejbohatšího muže světa, ve kterém nabídl ruskému prezidentovi férový souboj jeden na jednoho, dostává spektakulární virtuální pokračování. Co si myslí o nabídce jít si zaboxovat, dát si zápas v judu nebo tasit šavle Vladimir Vladimirovič Putin, není aspoň zatím známo. Ozval se ale jeho vzteklý chráněnec a vládce Čečenska Ramzan Kadyrov. A udělal to, co umí nejlépe – začal cenit zuby. Dokonce přiměl Muska, aby se přejmenoval.

Kdo se dnes podívá na Muskův twitterový profil, zjistí, že už to není Elon, nýbrž Elona. A přibyla i nabroušená profilová fotka, kde má zakladatel Tesly tmavé sluneční brýle a akčňácký výraz ve tváři. „No, to je úplně jiná věc. Elona je velmi krásné jméno, půvabné, rafinované. Jsem rád, že Musk mé přání vyslyšel,“ zareagoval ještě v noci na síti Telegram Kadyrov. Byl to totiž on, kdo miliardáře chystajícího kolonizaci Marsu vybídl, ať se sebou něco udělá.

Celé to začalo v pondělí, kdy Musk na Twitteru (ostatně kde jinde) zveřejnil, že vyzývá Vladimira Putina na souboj. Jestliže v prvních dnech ruské invaze byl překvapivě zticha, postupně začal jihoafrický rodák dávat čím dál zřetelněji najevo, jak moc fandí Ukrajincům. Mimo jiné aktivoval nad Ukrajinou internetové připojení do satelitního systému Starlink a do země vypravil několik zásilek parabol a přijímačů.

O reakci Kremlu zatím není nic známo, ozvali se ale jiní. Například ukrajinský vicepremiér Mychajlo Fedorov, který má na starost digitální obranu země a který s Muskem od počátku konfliktu komunikuje, navrhl, že by šéf Tesly a SpaceX mohl Putina vystřelit nikoliv na Měsíc či Mars, kam plánuje lidi v dohledné době poslat, ale na plynnou planetu Jupiter.

A odpověď nakonec přišla i z Putinova tábora, jen ne z Moskvy, ale z 1 700 kilometrů vzdáleného Grozného, hlavního města kavkazské ruské republiky Čečensko, kde už patnáct let vládne hodně, ale opravdu hodně tvrdou rukou Ramzan Kadyrov. Právě on Muskovi odepsal, nikoliv na Twitteru, ale na Telegramu. Nezapřel u toho, že je oddaným Putinovým přisluhovačem.

„Neradil bych vám vyzývat ho na souboj, jste úplně jiné váhové kategorie,“ rozvášnil se Kadyrov, který proslul jako nevybíravý diktátor, který vraždí a mučí nejen své politické oponenty a konkurenty, ale třeba i homosexuály. Putin – „světový politik a stratég, který budí nadšení na Západě a v USA“ – by prý Muska v ringu rozsekal na maděru, ani by se u toho nezapotil.

Jediná cesta, jak by podle Kadyrova mohl Musk uspět, je, že by přijel do Čečenska a podstoupil tvrdý trénink. Pak by prý možná mohl mít malinkou šanci. „Musíte pořádně napumpovat svaly, abyste se z něžné Elony stal brutálním Elonem,“ napsal Kadyrov a připojil, že výcvik by mohl proběhnout buď na univerzitě ruských speciálních jednotek, v Achmatově bojovém klubu nebo v tamní státní televizi, kde aspoň dostal také lekce PR.

Kadyrov je – podobně jako Musk – nadšeným uživatelem sociálních sítí, byť s podstatně menším publikem. Zatímco Muska na Twitteru sleduje 78 milionů lidí, Kadyrova na Telegramu odebírá 1,1 milionu lidí, na ruské obdobě Facebooku VKontaktě má 862 tisíc sledujících a na Twitteru necelých 400 tisíc followerů. Jeho doporučením ale konverzace neutichla, Musk se ozval.

„Díky za nabídku, ale tak excelentní trénink by mi dal až moc velkou výhodu. Jestliže má strach se se mnou utkat, přistoupím na to, že budu bojovat jen levačkou. A to nejsem levák. Elona,“ odpověděl padesátiletý podnikatel a změnil si jméno ve svém profilu na Elona Musk, aby zdůraznil, že střet s ruským diktátorem a jeho čečenským podřízeným řezníkem má na háku. Kadyrov si ovšem nemohl globální výsměch, kterého se mu na Muskově Twitteru dostalo, nechat líbit. A tak znovu odpověděl, byť znovu v azbuce a znovu na Telegramu.

Thank you for the offer, but such excellent training would give me too much of an advantage.

If he is afraid to fight, I will agree to use only my left hand and I am not even left-handed.

Elona

— Elona Musk (@elonmusk) March 15, 2022