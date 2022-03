Mars chce Elon Musk jednou osidlovat, na Měsíci zase během pár let přistávat. Plynný obr Jupiter v jeho plánech na vesmírnou kolonizaci lidmi zatím žádnou roli nehrál. Až dosud – vymyslel mu ji ukrajinský vicepremiér Mychajlo Fedorov, podle kterého by tam Musk zvládl vyslat ruského prezidenta. Ostatně za účelem Putinovy relokace na největší planetu sluneční soustavy už založil mezinárodní online sbírku, v níž se vybralo přes dva miliony dolarů. Celkově však tento jednatřicetiletý politik už Ukrajině sehnal mnohem víc peněz. A nejen to – svou prací píše manuál, jak vést online válku ve 21. století.

Špičkování Fedorova s Muskem nepřišlo odnikud, ti dva jsou spolu v kontaktu od začátku ruské invaze. Po vicepremiérově výzvě, že by Ukrajina potřebovala satelitní internetové připojení k síti Starlink, mu nejbohatší muž světa poslal už několik kamionů plných parabol a zprovoznil svůj systém nad Ukrajinou. A Putina vyzval na chlapský souboj jeden na jednoho, na což Fedorov reagoval twitterovým provoláním o Jupiteru.

On sám Putina vyzývá na souboj tak či onak každý den. A je jednou z nejviditelnějších a nejvlivnějších tváří ukrajinské obrany – ovšem ne té se zbraněmi v rukách, ale s prsty na klávesnicích. Jakožto ministr pro digitalizaci má na starost boje ve virtuálním prostředí a po necelých třech týdnech, co konflikt trvá, se dá říct, že se mu daří nadmíru dobře. O čemž svědčí nejen jeho korespondence s Muskem, ale i s dalšími technologickými lídry.

Neúnavně obepisuje šéfy globálních firem a vyzývá je, aby bojkotovali Rusko, a to i nad rámec západních sankcí. Jak poznamenala britská stanice BBC, sice se nedá přesně určit, jaký vliv na rozhodování firem typu Apple, Google, Meta nebo Nvidia měly dopisy a posty na sociálních sítích, které k nim vypálil Fedorov, ale je fakt, že Rusko začaly odstřihávat zpravidla nedlouho poté, co jim mladý politik začal psát.

Měl tak podíl na tom, že Apple v Rusku přestal prodávat své služby i výrobky a omezil tam některé funkce, že YouTube začal blokovat ruskou propagandu, že Facebook začal kontrolovat, co na něj prokremelská média dávají a zablokoval jim přístup k reklamě (než ho i s Instagramem vypnuli ruští cenzoři). Podle Fedorova, který každému z šéfů těchto korporací osobně poděkoval a s řadou z nich si i volal, by ale obři ze Silicon Valley měli jít ještě dál a ideálně totálně zastavit všechny služby v Rusku.

To by ovšem, soudí někteří, mohlo znamenat vážné komplikace i pro běžné Rusy a mohlo by je to paradoxně nahněvat a poštvat proti Západu. Fedorov takové vidění odmítá, jak vysvětlil v rozhovor pro list The New York Times: „Jsme přesvědčeni, že dokud jsou Rusové zticha, jsou spoluodpovědní za agresi a za zabíjení našich lidí.“ Zkrátka válka je válka a digitální blokáda každého jednoho Rusa je v takové situaci přípustná, míní ukrajinský vicepremiér.

Volodymyr Zelenskyj Foto: GOV.UA

A přestože sám Fedorov není úplně spokojen, jak globální značky přistupují k Rusku, už teď je jasné, že tak masový byznysový exodus nikdo ještě před dvěma týdny nečekal. Po internetu kolují vtipy, že už je těžší najít značku, která v zemi působí, než která odešla. Český designér Václav Kudělka zase zábavně upravil loga slavných brandů a převedl je do podoby, která parafrázuje právě odcházení z Ruska – takže z Netflixu je Nyetflix a z Adidasu Adios.

Peter Singer, který se na Arizonské univerzitě věnuje studiu moderních podob vedení války, pro The New York Times uvedl, že Fedorov vstoupí do učebnic: „Je neuvěřitelně efektivní. Nikomu, ani žádné celebritě, natož národu, se nikdy nepodařilo tak dobře hanit globální značky, aby se začaly chovat morálně.“

Propaganda a informační manipulace byly součástí válečných strategií odjakživa, vynikala v nich například nacistická mašinérie v čele s Josephem Goebbelsem. Jenže mediální krajina se v posledních dvaceti letech zásadně změnila, po nástupu sociálních sítí se výrazně zrychlilo předávání informací a oslabila role tradičních komunikačních kanálů. Právě Facebook, Twitter a Telegram jsou hlavní platformy, na něž Fedorov se svým týmem spoléhá. Jsou pro něj nejen nástrojem k vytváření tlaku na firmy, ale i na západní veřejnost, která pak spíš bude své politiky nutit, aby Ukrajině pomáhali.

Fedorovo válečné tažení proti Rusku se ovšem odehrává i jinde – mohutně vybírá peníze. Jednak zřídil několik přímých online sbírek, kam mohou lidé z celého světa posílat peníze na nákup zbraní a vojenské výbavy, jednak ve velkém vsadil na kryptoměny, takže lze snadno Ukrajinu podpořit i virtuálními mincemi. Adresy státních peněženek pro bitcoin či ethereum zveřejnil, jak jinak, na Twitteru.

Kromě toho se Fedorov dohodl mimo jiné s mezinárodní krypto burzou FTX a zřídili virtuální sbírku, která bude bitcoin a další kryptoměny rovnou převádět do klasických měn na účtech centrální banky v Kyjevě. Celkem se zemi touto cestou už podařilo shromáždit pomoc ve výši někde mezi 50 a 80 miliony dolarů.

I ve světě kryptoměn by ovšem Fedorov rád zavedl něco jako mimořádná válečná pravidla, a tak vyzval krypto burzy a směnárny jako Binance nebo právě FTX, aby zablokovaly účty všem Rusům a zabránily jim tak si do nich převádět peníze. Většina klíčových hráčů to ovšem odmítla s tím, že to jde přímo proti myšlenkám, na nichž kryptoměny vznikly – totiž snaze vybudovat paralelní, decentralizovaný systém, který nemůže jen tak někdo regulovat a ovlivnit.

„Krypto má poskytovat větší finanční svobodu lidem po celém světě. Jednostranně se rozhodnout, že lidem odepřeme přístup k jejich kryptu, by bylo popřením toho, proč krypto existuje,“ vzkázal zakladatel největší světové burzy Binance Čchang-pcheng Čao prostřednictvím svého mluvčího na ministrovu výzvu.

Určitý radikalismus, ovšem v podmínkách války pochopitelný, prostupuje i Fedorovou třetí digitální prioritou v boji s Ruskem – armádou hackerů, kteří mají za úkol napadat tamní proputinovská média nebo blokovat weby státních úřadů. Fedorov se ale nijak netají tím, že jeho tým nebo v podstatě kdokoli, kdo může a chce včetně organizace Anonymous, by měl přistoupit i k útokům typu vyřazení dopravní signalizace, narušení dodávek elektřiny, vypnutí benzinových pump nebo dokonce vykolejení vlaků. Jako krizový scénář má taková opatření na svém stole například americký prezident Joe Biden, zatím k nim ale – nejspíš – nedošlo. Ani Fedorov se nepochlubil, že by něco takového se svými lidmi dokázal.

The official website where users from around the world can make crypto donations to Ukraine goes live: https://t.co/UJhiA1jBWc. It has never been so easy to support 🇺🇦! A beautiful joint initiative of our @mintsyfra in partnership with @everstake_pool and @FTX_Official. We win! — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 14, 2022

Fedorov se ministrem stal v roce 2019 poté, co byl součástí volebního týmu Volodymyra Zelenského. Měl na starost digitální marketing, což byla jeho profesní doména – už dřív založil digitální agenturu SMM Studio. Po nástupu do vlády dostal na starost digitalizaci státní správy a jeho heslem se stalo „stát v mobilu“. Šlo o iniciativu umožnit nejpozději do roku 2024 přístup ke všem státním službám prostřednictvím telefonu.

Když se připojil k vládě, bylo mu 29 let a byl nejmladším ministrem v ukrajinské historii, nicméně nebyl to jeho první styk s politikou, o vstup do ní se pokoušel rodák ze Záporoží už dřív. V roce 2014 byl na kandidátce libertariánské strany 5.10, která prosazovala radikální snížení daní a výrazné seškrtání vládních pravomocí a regulací. Partaj nicméně při parlamentních volbách propadla, získala jen 0,4 procenta hlasů.

Teď má tedy šanci měnit svět pomocí technologií, které mu jsou vlastní. „Technologie jsou nejlepší cesta jak čelit tankům,“ řekl BBC při rozhovoru z bunkru v Kyjevě. A dodal: „IT armáda míří na digitální a online zdroje ruského a běloruského byznysu, jejich bank, státních webů. Mnoho z nich jsme zavřeli.“