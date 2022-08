Elon Musk žertoval o koupi Manchesteru United. V potížích se topící klub ale má být opravdu na prodej

Dlouhé roky se čeká, kdy se Manchester United vrátí zpět na výsluní evropského fotbalu. Tým, který byl za manažerské éry Alexe Fergusona považován za elitu nejen anglické Premier League, se ale neustále trápí – a úspěchy jsou v nedohlednu. Možná by ale misky vah mohla naklonit změna vedení, po které fanoušci „rudých ďáblů“ dlouhodobě prahnou. A teď je k tomuto historickému okamžiku blíže než kdy dříve. Zájem má totiž i jeden z nejbohatších lidí na britských ostrovech.

Manchester United má ve světě fotbalu obrovské jméno, v posledních několika letech ale jeho relevance pokulhává. Fanoušci z toho viní zejména jeho vedení, ve kterém od roku 2005 z velké části usedá majetná rodina Glazerových. Nejprve to začalo stažením velkoklubu z londýnské burzy a vytvořením prakticky soukromé, rodinné organizace pod taktovkou již zesnulého amerického byznysmena Malcolma Glazera. Ten pak každodenní běh Manchesteru United předal svým synům.

Fanoušci proti Glazerovým dlouhodobě bojují. Na stadiony nosí transparenty a pořádají protesty. Nelíbí se jim, že americká zbohatlická rodina Manchester United silně zadlužila, podle Fox Sports do výše okolo 627 milionů liber (18,3 miliardy korun). Do toho navíc nejsou započítány dosud nezaplacené přestupové poplatky za hráče, které činí zhruba 184 milionů liber (5,3 miliardy korun).

Klub, jenž se topí ve výrazných finančních problémech – ostatně podobně jako třeba fotbalová Barcelona, která se kvůli dluhům rozprodává zevnitř –, by ale mohl v nadcházejícím období najít novou vzpruhu. Jak píše deník The Independent s odkazem na své zdroje, vedení Manchesteru United se má minimálně od května letošního roku setkávat se zámožnými osobami, a to s cílem klub prodat.

Protože zatím nejde o oficiálně potvrzené informace, neví se přesně, zda se řeší prodej celého klubu nebo jen jeho menšinového podílu, na což odkazuje agentura Bloomberg. Domnívá se, že cena za kompletní transakci by byla na úrovni šesti miliard dolarů, respektive 145 miliard korun. A už se ukázal první miliardář, který zájem o koupi dal veřejně najevo. Tím je Jim Ratcliffe, předseda a šéf chemické společnosti Ineos, který se jměním okolo 12,9 miliardy dolarů patří mezi nejbohatší lidi ve Velké Británii.

Devětašedesátiletý chemický magnát měl mimochodem zájem také o londýnskou Chelsea, kterou byl její původní majitel Roman Abramovič pod tíhou sankcí uvalených na Rusko kvůli invazi na Ukrajinu prakticky donucen prodat. Pod Ratcliffova křídla ale nakonec nespadla – s nabídkou totiž přišel pozdě. Jeden z nejúspěšnějších klubů v Anglii proto za 5,2 miliardy dolarů přešel do rukou amerického konsorcia investorů vedeného Toddem Boehlym a firmou Clearlake Capital.

Also, I’m buying Manchester United ur welcome — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022

Ratcliffe a jeho Ineos, kteří mimo jiné vlastní i francouzský celek OGC Nice, ale touto „pozdní nabídkou“ mohli vyslat signál, že mají o prestižní fotbalové kluby zájem. A mezi ně Manchester United nepochybně patří. Velký signál fotbalovému světu ale vyslal i Elon Musk. Ten na Twitteru napsal, že Manchester United kupuje. Ale posléze tvrzení vzal zpět s tím, že šlo pouze o vtip. Je nicméně možné, že se Glazerovi na Muska coby jednoho z možných zájemců o odkup podílu obrátili.

Je však nutné podotknout, že formování obchodu je zatím v rané fázi. Pokud by k němu ale došlo, což může trvat měsíce i roky, jednalo by se podle The Independent o obchod století, který by svou cenou mohl předčit i nákup zmíněné Chelsea (v případě, že by šlo o stoprocentní převzetí klubu novým investorem). Navíc se zdá poměrně logické i načasování – značné zadlužení Manchesteru United totiž nyní kvůli růstu úrokových sazeb a inflaci na britských ostrovech zatěžuje vedení mnohem více než v minulých letech.